Νετανιάχου: Το Ισραήλ στέκεται «αλληλέγγυο στον αγώνα» του ιρανικού λαού

Το Ισραήλ στέκεται «αλληλέγγυο στον αγώνα του ιρανικού λαού, με τις προσδοκίες του για ελευθερία (…) και δικαιοσύνη», δήλωσε την Κυριακή ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

«Είναι πολύ πιθανό να βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου ο ιρανικός λαός παίρνει τη μοίρα του στα χέρια του», τόνισε ο Νετανιάχου, στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά την έναρξη ενός κινήματος διαμαρτυρίας στο Ιράν στις 28 Δεκεμβρίου.

Το κίνημα, που είχε αρχικά συνδεθεί με το κόστος ζωής, άρχισε στις 28 Δεκεμβρίου στην ιρανική πρωτεύουσα και έχει έκτοτε επεκταθεί στην υπόλοιπη χώρα με την προβολή πολιτικών διεκδικήσεων. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, έχουν σκοτωθεί από τις 30 Δεκεμβρίου στη διάρκεια τοπικών συγκρούσεων, σύμφωνα με απολογισμό βασισμένο στις επίσημες ανακοινώσεις.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι είχε συζητήσει το θέμα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρόσφατη επίσημη επίσκεψή του ΗΠΑ, αναφερόμενος επίσης στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

«Επιβεβαιώσαμε την κοινή μας θέση, η οποία είναι, αφενός, να διατηρηθεί ο εμπλουτισμός (του ουρανίου στο Ιράν) στο μηδέν και, φυσικά, να απαιτηθεί η απομάκρυνση των 400 κιλών εμπλουτισμένου υλικού από το Ιράν, καθώς και αυστηρή και αληθινή εποπτεία των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού», δήλωσε.

Νέες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην Τεχεράνη ενώ οι βιαιότητες έχουν μεταφερθεί στις περιφέρειες του δυτικού Ιράν, μετέδωσε σήμερα, όγδοη ημέρα των διαμαρτυριών, ένα πρακτορείο ειδήσεων.

