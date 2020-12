Καναδάς: Πολιτικός αναρτούσε ψεύτικα tweet με τζάκι και πουλόβερ από την… Καραϊβική!

Σε μπελάδες έβαλε τον εαυτό του και τον πρωθυπουργό του, ο υπουργός Οικονομικών της επαρχίας του Οντάριο, στον Καναδά, ο οποίος πήγε διακοπές στην Καραϊβική για τα Χριστούγεννα, και ενώ η περιοχή του βρίσκεται σε lockdown.

Ο Ροντ Φίλιπς, λοιπόν, όχι μόνο μετέβη πριν δύο εβδομάδες κρυφά στο νησί Σεντ Μπαρτς – προορισμός πλουσίων για διακοπές – αλλά όλο αυτό το διάστημα, με δημοσιεύσεις στον λογαριασμό του στο Twitter, εμφανιζόταν να είναι στο Οντάριο.

Οταν μαθεύτηκε ότι είναι στην Καραϊβική, ξέσπασε σάλος εναντίον του, αλλά και εναντίον του πρωθυπουργού του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, από πολιτικούς αντιπάλους και ΜΜΕ. Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι έμαθε για το ταξίδι του υπουργού του, αφού είχε ταξιδέψει και ζήτησε συγγνώμη επειδή δεν του είπε να επιστρέψει.

«Δεν μου είπε ποτέ ότι θα έφευγε ούτε το είπε σε κανέναν», είπε ο Φορντ, προσθέτοντας ότι θα… του τα ψάλει όταν επιστρέψει στον Καναδά, την Παρασκευή.

Κανονικά, ο Φίλιπς πρέπει να μείνει σε καραντίνα για 14 ημέρες, όπως έκαναν 40.000 Καναδοί που ταξίδεψαν στο εξωτερικό στις γιορτές. Από αυτούς, μόνο οι 130 έσπασαν την καραντίνα και πλήρωσαν πρόστιμο.

Οπως σημειώνει ο Guardian πάντως, πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν την παραίτηση του υπουργού, καθώς μάλιστα, τις δύο τελευταίες ημέρες, το Οντάριο εμφανίζει ρεκόρ κρουσμάτων κορονοϊού.

Ο Φίλιπς έβγαλε ανακοίνωση, με την οποία λέει ότι έχει μετανιώσει για το ταξίδι του και προσθέτει πως δεν θα πήγαινε, αν γνώριζε ότι το Οντάριο έμπαινε σε lockdown.

«Ηταν λάθος και ζητώ συγγνώμη. Εφυγα για ταξίδι, πληρωμένο από εμένα, στο Σεντ Μπαρτς, στις 13 Δεκεμβρίου, όταν διεκόπησαν οι εργασίες της Βουλής για τα Χριστούγεννα». Η θέση του όμως, επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο από τα ψέμματά του στα social media.

Σε βίντεό του, την παραμονή Χριστουγέννων, εμφανίστηκε να κάθεται δίπλα στο τζάκι και ένα διακοσμημένο δωμάτιο, να μιλάει για τις δυσκολίες αυτών των εορτών και να ευχαριστεί τους πολίτες που κάνουν ό,τι μπορούν για να προστατεύσουν τους πιο αδύναμους στην επαρχία.

It's #ChristmasEve. To my constituents in #Ajax & people across Ontario, all the best during this special time of year. Even as COVID-19 changes how we celebrate, we should reflect on what makes Christmas so special to us – including family & the act of giving. #MerryChristmas! pic.twitter.com/AX7hKWA88n

— Rod Phillips (@RodPhillips01) December 24, 2020