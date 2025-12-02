Καημένη Σαντορίνη: Πάνε να χτίσουν άλλες εκατό βίλες στον βράχο της Βλυχάδας

Στη Σαντορίνη της σεισμικότητας και των κατολισθήσεων, της υπερδόμησης και του υπερτουρισμού (σε όλες τις τις εκφάνσεις του), εταιρεία ζητεί άδεια -μία ακόμη- για να χτίσει εκατό και πλέον βίλες στη Βλυχάδα, όπου ήδη, από το 2026, πάνω από την άγριας ομορφιάς παραλία, είχαν «φυτρώσει» (φωτογραφίες κάτω) μέσα στον βράχο ακόμη τέσσερις, εκ των οποίων η μία συνολικού εμβαδού 400 τ.μ.!

Η συνολική επένδυση στην οποία θα ενσωματωθούν οι υφιστάμενες βίλες μαζί με τις νέες, εντάχθηκε στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων και προωθείται μέσω του του θεσμού των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) – του χωροταξικού, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού εργαλείου που προσφέρει αφθονία δυνατοτήτων και παρεκκλίσεων ως προς τους όρους δόμησης σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Και μπορεί το υπουργείο Περιβάλλοντος να ζήτησε να διακοπεί προσωρινά η διαβούλευση της μελέτης της επένδυσης, έως ότου ολοκληρωθεί το πολεοδομικό σχέδιο της Θήρας, αυτό ωστόσο λίγη σημασία εκτιμάται ότι έχει αναφορικά με τη σχεδιαζόμενη υλοποίησή της.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», η επένδυση ονομάζεται Santorini Valvis Volcanic Spa και ανήκει στον επιχειρηματικό όμιλο του Γιάννη Βάλβη. Συγκεκριμένα, με βάση τις μελέτες που ανήρτησε σε διαβούλευση το υπουργείο Ανάπτυξης (ως στρατηγική γαρ), η επένδυση θα περιλαμβάνει:

-Νέο οικισμό 166 κλινών, που θα αποτελείται από 67 υπέργειες βίλες (134 κλίνες, 8.040 τ.μ.) και 16 υπόσκαφες (32 κλίνες, 1.600 τ.μ.), στις οποίες μπορούν να προστεθούν ακόμη 20 (επιπλέον 40 κλίνες, 2.400 τ.μ.), ανεβάζοντας τον συνολικό τους αριθμό σε 103! Μάλιστα, μια από τις (αρκετές) παρεκκλίσεις που επιδιώκεται μέσω του ΕΣΧΑΣΕ είναι να επιτραπεί η δυνατότητα δόμησης σε όροφο, λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.

-83 πισίνες των 20 τ.μ. (1.660 τ.μ.), μία σε κάθε κατοικία και μια κοινόχρηστη πισίνα των 250 τ.μ.

-Υπόγειο κτίριο SPA (2.500 τ.μ.), που ένα τμήμα του θα είναι υπόσκαφο.

-Διάφορα κτίρια που θα φιλοξενούν τις ξενοδοχειακές λειτουργίες (λ.χ. υποδοχή, εστιατόριο).

-Οινοποιείο, εμφιαλωτήριο και ελαιουργείο, τρία κτίρια συνολικής δόμησης 600 τ.μ.

-Πολυχώρο δραστηριοτήτων 1.150 τ.μ. με 900 τ.μ. υπόγειο και πάρκινγκ 90 θέσεων.

Οπως αναφέρεται στη μελέτη, «σκοπός είναι η δημιουργία ενός πολυτελούς τουριστικού θερέτρου που θα προσφέρει την εμπειρία στον επισκέπτη της παραδοσιακής Θήρας και του έντονου ηφαιστειογενούς αναγλύφου. Οι αμπελώνες και οι κάναβες για το κρασί θα είναι και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του. Οι αναβαθμοί και οι ξερολιθιές στις έντονες πλαγιές διευκολύνουν την πρόσβαση για την καλλιέργεια και προσφέρουν στον επισκέπτη την εμπειρία του αμπελώνα και της παράδοσης του νησιού μέσα από την αρχιτεκτονική».

Βασική κατεύθυνση για την υλοποίηση του project, διαβεβαιώνει η εταιρεία του Γιάννη Βάλβη, θα είναι «ο σεβασμός στο φυσικό τοπίο και στους ηφαιστειογενείς σχηματισμούς, η προστασία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, η ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικού περιβάλλοντος, η βιωσιμότητα», κ.λπ.

Ηταν βέβαια η ίδια εταιρεία που όπως επισημαίνει στο δημοσίευμά της η «Καθημερνή», δεν έδειξε ιδιαίτερο σεβασμό στους ηφαιστειογενείς σχηματισμούς, καθώς διάνοιξε υπόγεια σπηλιά για τη δημιουργία ξενοδοχείου – παράνομη από κάθε άποψη, καθώς, όχι μόνο βρισκόταν μέσα στη ζώνη προστασίας των 150 μέτρων από την παραλία, αλλά «ξετρύπησε» τον βράχο στην όψη των γεωλογικών σχηματισμών.

Για την καραμπινάτη παρανομία υπήρξε καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές και πιστοποιήθηκε από έλεγχο των επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Κατά τη διαβούλευση του νέου διατάγματος προστασίας της Σαντορίνης, υπενθυμίζει η εφημερίδα, προτάθηκε να κηρυχθεί αδόμητη ζώνη σε απόσταση 500 μέτρων από την ακτή, ωστόσο υπό την πίεση τοπικών αρχών και παραγόντων, η εν λόγω ζώνη περιορίστηκε τελικά στα 150 μέτρα…

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News