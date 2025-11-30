Σαντορίνη: Νέο πολεοδομικό σχέδιο με μηδενική δόμηση

Αυστηρότατους περιορισμούς, που καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη νέα δόμηση, προβλέπει το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Σαντορίνης, που θα αποσταλεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Συμβούλιο της Επικρατείας για επεξεργασία το επόμενο διάστημα.

Στόχος του υπουργείου, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ στην «Καθημερινή της Κυριακής», είναι η απόλυτη σχεδόν προστασία του περιβάλλοντος και η ελαχιστοποίηση της επέκτασης της τουριστικής δραστηριότητας.

Το ιδιαίτερου φυσικού κάλλους αλλά και μορφολογίας νησί δοκιμάζεται τις τελευταίες δεκαετίες τόσο από την υπερβολική δόμηση όσο και από τις αυξημένες ροές επισκεπτών.

Εχει καταστεί case study σε διεθνείς μελέτες ως αρνητικό παράδειγμα άναρχης ανάπτυξης και έλλειψης διαχείρισης των τουριστικών ροών, καθώς παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δομημένης επιφάνειας στην Ελλάδα, σε σύγκριση με άλλα νησιά αλλά ακόμα και με αυτήν την ίδια την Αττική.

Θεωρείται, όπως αναφέρει η Καθηερινή, ένα από τα πλέον χτισμένα νησιά της Μεσογείου αναλογικά με το μέγεθός του, καθώς πρόσφατα δεδομένα και δηλώσεις αξιωματούχων αναφέρουν ότι τουλάχιστον το 11% της επιφάνειας του νησιού έχει χτιστεί τα τελευταία χρόνια, ενώ άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν το ποσοστό αυτό ακόμη και στο 20%.

Μάλιστα υπολογίζεται ότι σχεδόν το μισό της συνολικής δομημένης επιφάνειας βρίσκεται εκτός των επίσημων ορίων των οικισμών της Σαντορίνης, αποτελεί δηλαδή άναρχη δόμηση.

Επιχειρώντας να βάλει οριστικό τέλος σε αυτή την κατάσταση, το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο Σαντορίνης που θα αποσταλεί στο ΣτΕ για επεξεργασία αυξάνει τις ζώνες προστασίας στο νησί από 21,8% σε 67,3% της έκτασης.

Επιπλέον, οι ζώνες όπου θα επιτρέπεται πλέον η ανάπτυξη τουριστικών χρήσεων μειώνονται δραστικά από το 59,8% της έκτασης μόλις στο 6,8%. Οι ζώνες στις οποίες επιτρέπεται η κατοικία σε εκτός σχεδίου περιοχές περιορίζονται στο ελάχιστο και μειώνονται από το 61,1% της έκτασης στο 13,6%.

Τρία επιπλέον μέτρα

Στο πολεοδομικό σχέδιο όμως ο πραγματικός περιορισμός γίνεται συντριπτικά μεγαλύτερος, αφού θεσμοθετούνται τρία επιπλέον μέτρα που ελαχιστοποιούν τη δυνατότητα δόμησης, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Κατ’ αρχάς αυξάνεται η αρτιότητα για τουριστικές εγκαταστάσεις από 8 ή 15 στρέμματα ανάλογα με την περιοχή σε 40 στρέμματα.

Δεύτερον, αυξάνεται η αρτιότητα και για κατοικίες, από 4 στρέμματα σε 8 στρέμματα. Εξαίρεση προβλέπεται για τις περιπτώσεις πρώτης κατοικίας στις οποίες η αρτιότητα παραμένει στα 4 στρέμματα.

Τέλος, οι δρόμοι που προϋπάρχουν – στο σχέδιο του 1977 – θεσμοθετούνται ως οι δρόμοι στους οποίους θα πρέπει να έχει πρόσωπο ένα αγροτεμάχιο για να μπορεί να χτιστεί. Δρόμοι που να πληρούν αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με το υφιστάμενο σήμερα οδικό δίκτυο της Σαντορίνης.

Με δυο λόγια, με τη θεσμοθέτηση του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου της Σαντορίνης σχεδόν κανένα ακίνητο δεν επιτρέπεται να χτιστεί, είτε για τουριστική εγκατάσταση είτε για κατοικία.

Συγκριτικά μάλιστα με το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο της Μυκόνου, αναφέρει η Καθημερινή, αυτό της Σαντορίνης είναι απόλυτα περιοριστικό όσον αφορά τη δόμηση – στη Μύκονο, η δόμηση θα είναι πολύ περιορισμένη, ενώ στη Σαντορίνη θα είναι σχεδόν μηδενική.

Σύμφωνα με το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο Μυκόνου που θα υποβληθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για επεξεργασία και το οποίο δημοσίευσε η «Καθημερινή» την προηγούμενη Κυριακή, οι ζώνες προστασίας αυξάνονται κατά 20% περίπου και μεταβάλλονται από 52% της συνολικής έκτασης της Μυκόνου σε 62%. Αντίστοιχα, οι ζώνες όπου επιτρέπεται η ανάπτυξη στη Μύκονο περιορίζονται σε 38%.

Το «παράθυρο»

Οι ειδικοί αναφέρουν πως οι λεγόμενες στρατηγικές επενδύσεις αποτελούν το «παράθυρο» μέσω του οποίου μπορούν να παρακαμφθούν τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια.

Συγκεκριμένα, εφόσον υποβάλλονται προτάσεις στρατηγικών επενδύσεων, δίνεται η δυνατότητα παράκαμψης των όρων δόμησης, με Προεδρικό Διάταγμα μέσα από τη διαδικασία των ΕΣΧΑΣΕ (Ειδικά Σχέδια Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης).

