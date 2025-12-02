«Καμία ανοχή στην παραποίηση» – οι συγγενείς θυμάτων στο Μάτι κατά Τσίπρα για την «Ιθάκη»

Σκληρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, τον οποίον κατηγορεί για προσπάθεια «αναδιαμόρφωσης της ιστορίας» σχετικά με την τραγωδία στο Μάτι.

Για τις οικογένειες των θυμάτων και των εγκαυματιών, η 23η Ιουλίου 2018 δεν υπήρξε μια απλή φυσική καταστροφή, αλλά «κρατικό έγκλημα» που κόστισε τη ζωή σε 120 ανθρώπους και άφησε ακόμη 57 σοβαρά τραυματίες.

Μια τραγωδία που, όπως υπογραμμίζεται, γράφτηκε με την απραξία κρατικών μηχανισμών, την αδυναμία συντονισμού και την παντελή έλλειψη έγκαιρης και αποτελεσματικής αντίδρασης.

Οι συγγενείς επισημαίνουν και μετά την καταστροφή, η Πολιτεία απέτυχε να αποδώσει ουσιαστική δικαιοσύνη, αφήνοντας να διαφανούν «διαχρονικές σχέσεις μεταξύ δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας».

Η πολύχρονη δικαστική διαδικασία, που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, και η αντιμετώπιση των θυμάτων, όπως λένε, μαρτυρούν μόνο «μερική αναγνώριση» της πραγματικότητας.

«Η αλήθεια είναι αδιαπραγμάτευτη», τονίζει ο Σύλλογος, σημειώνοντας ότι πλέον είναι γνωστό σε όλους ποιοι αποφάσισαν, ποιοι καθυστέρησαν, ποιοι απέκρυψαν κρίσιμες πληροφορίες και ποιοι άφησαν τους πολίτες ανυποψίαστους μπροστά στην επερχόμενη καταστροφή. «Οι δικογραφίες, οι μαρτυρίες και τα ντοκουμέντα» αποτελούν, κατά τους ίδιους, αδιάσειστα στοιχεία.

Παράλληλα, εκφράζει έντονη αγανάκτηση επειδή, επτάμισι χρόνια μετά, κάποιοι επιχειρούν να ανατρέψουν το αφήγημα της τραγωδίας. «Βλέπουμε ευθύνες να παρουσιάζονται ως μοίρα, λάθη ως ανεξέλεγκτες συνθήκες και υπεύθυνοι ως άμοιροι παρατηρητές», ενώ ορισμένες επιλεκτικές αφηγήσεις, οι τεχνητές συγκινήσεις και οι βολικές παραλείψεις αποτελούν «κατάφωρη διαστρέβλωση» των γεγονότων.

«Δεν είναι έντιμο να μετατρέπεις μια κρατική κατάρρευση σε προσωπικό δράμα, ούτε να αποσιωπάς πρόσωπα και ευθύνες που έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη και δικαστικά», σημειώνουν οι συγγενείς θυμάτων, υπογραμμίζοντας ότι κάθε απόπειρα μυθοπλαστικής παρουσίασης «αποτελεί συνέχιση του εγκλήματος».

Τέλος, δηλώνουν πως δεν πρόκειται να επιτρέψει «την απαξίωση της κοινής λογικής» ούτε τη χρήση της τραγωδίας ως εργαλείο προσωπικής προβολής: «Κανένα συγχωροχάρτι σε όσους καταπατούν την αλήθεια. Ως εδώ».

Ακολουθεί η σχετική ανάρτηση:

