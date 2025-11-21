Καθώς πια απομένουν λίγα 24ωρα για την κυκλοφορία της «Ιθάκης», του βιβλίου που υπογράφει ο Αλέξης Τσίπρας, πρώην πρόεδρος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ζούμε τις τελευταίες ώρες της ακατάσχετης παραφιλολογίας για το εν λόγω σύγγραμμα, η οποία ναι μεν βοήθησε σε όρους μάρκετινγκ, αλλά γκώσαμε κιόλας.

Ενας από τους τελευταίους που κλήθηκε να σχολιάσει το υπό κυκλοφορία πόνημα, ήταν ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός Οικονομικών επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ (και επί Τσίπρα), ο οποίος ήταν την Παρασκευή καλεσμένος στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι» των Χρήστου Κούτρα και Γιάννη Ντσούνου. Οι οποίοι και υπέκυψαν στον δημοσιογραφικό πειρασμό και ρώτησαν τον κ. Τσακαλώτο αν θα διαβάσει το βιβλίο.

«Προφανώς θα το διαβάσω γιατί, για παράδειγμα, δεν ξέρω γιατί μετά από μνημόνιο, το 2019, πήραμε 31,5% που είναι θαύμα – γιατί τα κόμματα μετά από μνημόνια καταρρέουν – και το ’23 πήραμε 17,8%. Δεν έχω ακούσει τον Αλέξη να απαντάει και να εξηγεί γιατί έγινε αυτό», απάντησε ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος ακολούθως αποδόμησε το ηγετικό προφίλ που προσπαθεί να φιλοτεχνήσει ο κ. Τσίπρας και η διαφημιστική εταιρεία που τον έχει αναλάβει.

«Τον βλέπω σε διάθεση να κινηθεί προς το Κέντρο», σχολίασε για τον κ. Τσίπρα ο κ. Τσακαλώτος, ενώ σε ερώτηση αν μπορεί να υπάρξουν συνεργασίες, η απάντησή του ήταν πιο δηκτική: «Η Νέα Αριστερά μπορεί να συνεργαστεί και με τον Τσίπρα, και με το ΠΑΣΟΚ, και με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό δεν θα γίνει με έναν “πεφωτισμένο ηγέτη” που λέει “ελάτε σε μένα γιατί μιλάω αδιαμεσολάβητα με τον λαό”».

«Εχουμε πολλά εμπόδια για να πέσει ο Μητσοτάκης», εξήγησε στη συνέχεια, για να συμπληρώσει: «Εχουμε το εμπόδιο του ΠΑΣΟΚ γιατί ένα φιλελεύθερο λαϊκό μέτωπο είναι οξύμωρο σχήμα. Έχουμε το ΚΚΕ και το ΜεΡΑ25 που θέλουν να μεγαλώσει το κομμάτι τους και έχουμε τον Τσίπρα που λέει στην αντιπολίτευση “δεν σας κόβει” και “πρέπει να αναλάβω εγώ”».

Κατά τα άλλα, ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι «η Νέα Αριστερά δεν βλέπω λόγο να κλείσει» ενώ για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάπως ειρωνικός. «Θα συμπορευτεί (με το κόμμα Τσίπρα), με κάτι δηλαδή που δεν ξέρει, και αυτό με ξεπερνάει», το χαρακτηριστικό του σχόλιο.

Ο κ. Τσακαλώτος είπε επίσης ότι δεν έχει λάβει πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου, που θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου στο «Παλλάς», αλλά ούτως ή άλλως δεν θα πάει γιατί «θα γίνεται χαμός».

Εμείς από την πλευρά μας να τον προετοιμάσουμε ότι λογικά ο κ. Τσίπρας θα έχει βρει τι έφταιξε και κατέληξε ο ΣΥΡΙΖΑ στο 17,8%. Μα φυσικά ο Ευκλείδης!