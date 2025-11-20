Καραμανλής για λιμάνι Πειραιά: Οι σχέσεις Ελλάδας – Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη

Την άποψη ότι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη, ενώ παράλληλα η επένδυση της COSCO στον Πειραιά είναι απόλυτα επιτυχημένη, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, σε ομιλία του στην εκδήλωση για τα 30 χρόνια από την ίδρυση του Ελληνό-Κινεζικού Επιμελητηρίου.

Η ομιλία τόσο του κ. Καραμανλή, όσο και του κινέζου πρέσβη στην Αθήνα, Φανγκ Κίου, κατέφθασε σε μία στιγμή που υπάρχει υπόνοια κόντρας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για το λιμάνι του Πειραιά, η οποία ξεκίνησε μετά τη δήλωση της αμερικανίδας πρέσβειρας, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ότι ««πουλήσει το Λιμάνι του Πειραιά για να περιορίσει την κινεζική επιρροή». Η δήλωση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κινεζικής πρεσβείας στην Αθήνα, η οποία χαρακτήρισε τις δηλώσεις της κυρίας Γκίλφοϊλ ως αβάσιμες και ψυχροπολεμικές.

Καραμανλής: Ισχυρά αμοιβαία οφέλη για Ελλάδα και Κίνα

Στην ομιλία του ο πρώην Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε στην υπογραφή το 2006 Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης ανάμεσα στις δύο χώρες και τόνισε ότι αυτή έθεσε τις ελληνοκινεζικές σχέσεις σε νέα βάση και τους προσέδωσε πραγματικά στρατηγικό χαρακτήρα.

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε, ακόμη, στην υπογραφή το 2008 της συμφωνίας για την ανάληψη από την COSCO της λειτουργίας και διαχείρισης δύο τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά. Υπογράμμισε ότι σήμερα το λιμάνι του Πειραιά είναι το 8ο μεγαλύτερο στον κόσμο, 3ο στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο στη Μεσόγειο. Σημείωσε επίσης ότι, την περίοδο εκείνη, κανείς άλλος σοβαρός διεθνής παράγοντας δεν είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για το λιμάνι του Πειραιά.

«Το γεγονός, μάλιστα, πως σήμερα εκδηλώνεται έντονη κινητικότητα στην κατεύθυνση της δημιουργίας ανταγωνιστικών λιμενικών υποδομών είναι η καλύτερη απόδειξη της επιτυχίας εκείνης της πολιτικής επιλογής», όπως υπογράμμισε.

«Η επέτειος των 30 χρόνων σηματοδοτεί μια μακρά πορεία συνεισφοράς στις ελληνοκινεζικές επιχειρηματικές σχέσεις και συμβολής στην επιχειρηματική ανάπτυξη της χώρας μας» τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο κ. Καραμανλής για να συμπληρώσει πως παράλληλα η επέτειος αυτή «επικαιροποιεί το γεωπολιτικό όραμα που μοιραζόμαστε για την καθιέρωση της Ελλάδας ως κόμβου ανάπτυξης και συνεργασίας στην περιοχή με την αξιοποίηση όλων των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων».

«Το 2006 υπογράψαμε την Ολοκληρωμένη Στρατηγική Εταιρική Σχέση που έθεσε τις ελληνοκινεζικές σχέσεις σε νέα βάση και τους προσέδωσε πραγματικά στρατηγικό χαρακτήρα. Σε αυτό μας βοήθησε και η συγκυρία, αλλά πρωτίστως η σύγκλιση πολιτικής βούλησης και στρατηγικών επιδιώξεων και από τις δύο πλευρές» ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός για να προσθέσει ότι «η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας την οδηγούσε να επεκτείνει την οικονομική της επιρροή πέρα από τα σύνορά της και η Ελλάδα επελέγη ως η καταλληλότερη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές».

«Την εποχή εκείνη άνοιξε o δρόμος για μια σημαντική αύξηση του εμπορίου, των επενδύσεων και των τουριστικών ροών» πρόσθεσε και αναφέρθηκε στον ρόλο που διαδραμάτισε η Ολοκληρωμένη Στρατηγική Εταιρική Σχέση που υπεγράφη το 2006: «Η δουλειά που κάνει αυτό το Επιμελητήριο τα τελευταία 30 χρόνια είναι σημαντική, όχι μόνο από επιχειρηματική άποψη, αλλά και σε σχέση με την εξωστρέφεια της Ελλάδας και τη θέση της στην περιοχή. Οι σχέσεις Ελλάδας-Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη. Με κύριο πυλώνα τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες στο ναυτιλιακό τομέα, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον»

Πρέσβης Κίνας: Πρότυπο συνεργασίας η συμφωνία Ελλάδας – COSCO

Από την πλευρά του ο πρέσβης της Κίνας στην ομιλία του υπογράμμισε τη συμβολή της COSCO στην ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά, χαρακτηρίζοντάς την πρότυπο αμοιβαίας συνεργασίας, σημειώνοντας ότι το Πεκίνο δεν έχει στόχο την επίτευξη κάποιας γεωπολιτικής επιρροής.

«Το λιμάνι του Πειραιά υπήρξε και θα παραμείνει πάντα λιμάνι του ελληνικού λαού», επισήμανε, προσθέτοντας ότι η συνεργασία βασίζεται σε πλήρη ισότητα και αμοιβαία οφέλη.

Σε μία έμμεση αναφορά στην κυρία Γκίλφοϊλ ο Φανγκ Κίου τόνισε ότι «σε αντίθεση με ορισμένες χώρες που θέλουν να επεκτείνουν τη σφαίρα επιρροής τους, η Κίνα θέλει να συνεργαστεί και δεν κάνει γεωπολιτικές μανούβρες. Είναι αυτές ότι η συνεργασία με την COSCO έχει φέρει αβάσιμες επιθέσεις. Κάποιοι λένε να πουληθεί το λιμάνι και να μειωθεί το αποτύπωμα της Κίνας. Αυτές οι δηλώσεις αποδεικνύουν ένα ηγεμονικό τρόπο σκέψης που δεν αποσκοπεί στην ευημερία της Ελλάδας αλλά σε μια αρένα γεωπολιτικής αντιπαλότητας. Αυτοί που δεν προσέφεραν καμία βοήθεια στην Ελλάδα, τώρα εμφανίζονται. Υποτιμούν την αποφασιστικότητα της Ελλάδας που καθορίζεται από τους ίδιους της τους πολίτες».

Παράλληλα επικαλέστηκε τη φιλοσοφία της κοινής δικαιοσύνης, λέγοντας ότι «ένα δίκαιο αίτημα πρέπει να επιδιώκεται προς το κοινό όφελος» και τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει την αποφασιστικότητα να χαράξει ανεξάρτητη αναπτυξιακή πορεία, σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και επιλογές.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News