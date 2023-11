Ισραήλ: Οργή των συγγενών ομήρων για την «σιωπή» των διεθνών γυναικείων οργανώσεων

Πνίγοντας τα δάκρυά τους και τρέμοντας από οργή, οικογένειες και υποστηρικτές ισραηλινών γυναικών και κοριτσιών που κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς στη Γάζα ξεσπούν κατά των οργανώσεων για τα δικαιώματα της γυναίκας, ρωτώντας γιατί αυτές δεν έχουν υπερασπιστεί τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Δεκάδες όμηροι, που συνελήφθησαν από ενόπλους της Χαμάς στη διάρκεια της επίθεσης στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου, είναι γυναίκες και κορίτσια όλων των ηλικιών, από νήπια μέχρι ηλικιωμένες.

Οι οικογένειές τους, στη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Τελ Αβίβ, κάλεσαν τις γυναικείες οργανώσεις –κυρίως όσες σχετίζονται με τα Ηνωμένα Εθνη– να υψώσουν τη φωνή τους και να ζητήσουν την απελευθέρωσή τους.

Εξέθεσαν επίσης κάποια από τα ζητήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όμηροι: καρκίνος του μαστού, καρδιακά νοσήματα, διαβήτης, άσθμα.

«Πού είστε όταν σας έχουμε περισσότερη ανάγκη από ποτέ;», διερωτήθηκε η Γιάρντεν Γκόνεν, η 23χρονη αδελφή της οποίας, η Ρόμι, πυροβολήθηκε στο χέρι, καθώς συλλαμβανόταν όμηρος στο φεστιβάλ μουσικής Supernova.

«Μη γυρίζετε την πλάτη στις γυναίκες μας ή σε εμάς», είπε χαρακτηριστικά.

