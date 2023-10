Διπλωματικές πηγές για το ψήφισμα του ΟΗΕ: «Η Ελλάδα τηρεί ισόρροπη στάση»

«Η Ελλάδα παραμένει συνεπής στην εξωτερική πολιτική αρχών και από την πρώτη στιγμή της κρίσης στη Μέση Ανατολή τήρησε ισόρροπη στάση, σεβόμενη τις αρχές και αξίες του διεθνούς δικαίου, ως δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, αναδεικνύοντας την υποχρέωση προστασίας των αμάχων και της δημιουργίας ανθρωπιστικών διαδρομών», σημειώνουν διπλωματικές πηγές.

Οπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, «με το σκεπτικό αυτό απείχε από την ψηφοφορία για την έγκριση σχετικού σχεδίου ψηφίσματος αραβικών χωρών στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

Το συγκεκριμένο ψήφισμα ζητούσε να κηρυχθεί άμεσα ανθρωπιστική εκεχειρία στον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς.

Υιοθετήθηκε με 120 ψήφους υπέρ, 14 κατά και 45 αποχές. Ανάμεσα στις χώρες που το καταψήφισαν ήταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, επειδή στο κείμενο δεν γινόταν αναφορά στη Χαμάς. Το καταψήφισε ακόμα η Αυστρία, η Κροατία, η Τσεχία και η Ουγγαρία, ανάμεσα σε άλλες.

Η Ελλάδα ήταν μία από τις 45 χώρες που απείχαν από την ψηφοφορία. Απείχαν ακόμη χώρες όπως η Αλβανία, η Αυστραλία, η Βουλγαρία, ο Καναδάς, η Κύπρος, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ισλανδία, η Ινδία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Ολλανδία, η Βόρεια Μακεδονία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Σλοβακία, η Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πλειοψηφία των χωρών όμως, υπερψήφισε το ψήφισμα. Ανάμεσα σε αυτές τις χώρες είναι η Βοσνία, η Κίνα, η Αίγυπτος, η Γαλλία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, το Μαυροβούνιο, η Νέα Ζηλανδία, η Πορτογαλία, η Ρωσία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Ελβετία και η Τουρκία.

BREAKING: UN General Assembly ADOPTS resolution on “protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations” on the ongoing Gaza crisis

FOR: 120

AGAINST: 14

ABSTAIN: 45

LIVE COVERAGEhttps://t.co/MOnKoTdNsb pic.twitter.com/WG68GaxMMV

— UN News (@UN_News_Centre) October 27, 2023