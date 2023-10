Το Ισραήλ επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις

Ισχυρούς βομαρδισμούς από την αεροπορία και το πυροβολικό του Ισραήλ δέχθηκε το βράδυ της Παρασκευής το βόρειο, κυρίως, τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές και τους ανταποκριτές των ΜΜΕ στην εμπόλεμη περιοχή.

Ομάδα δημοσιογράφων του BBC στην Ασκελόν στο νότιο Ισραήλ, που απέχει 10 χλμ. από τη Γάζα, ανέφερε πως οι εκρήξεις που ακούστηκαν ήταν ισχυρότερες από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες.

Το Al Jazeera ανέφερε από την πλευρά του ότι οι αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα, οι οποίοι ξεκίνησαν περίπου στις 19.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ήταν οι πιο έντονες αυτού του πολέμου, όσο και των προηγούμενων ισραηλινοπαλαιστινιακών συγκρούσεων.

Ενώ το «σφυροκόπημα» της Γάζας βρίσκονταν σε εξέλιξη, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού (IDF) Ντάνιελ Χαγκάρι ανακοίνωνε νέες επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ από ξηράς.

Ο στρατός «θα διευρύνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του απόψε το βράδυ», ανέφερε ο αξιωματούχος, και κάλεσε, για άλλη μία φορά, τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να μετακινηθούν προς τα νότια.

Ο εκπρόσωπος των IDF διαβεβαίωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «είναι προετοιμασμένες σε όλα τα μέτωπα» όπως και ότι παραμένει η δέσμευση στο «εθνικό καθήκον» της επιστροφής των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Γάζα.

Τα πλήγματα στη Γάζα έχουν αυξηθεί «κατά πολύ» και θα συνεχιστούν, πρόσθεσε ο Ντάνιελ Χαγκάρι. «Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε την πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της», τόνισε κατά την ίδια επιχειρησιακή ενημέρωση.

Υπενθυμίζεται πως στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις έλαβαν χώρα και τις αμέσως προηγούμενες ώρες, με τα ισραηλινά στρατεύματα να περνούν τα σύνορα, να πλήττουν θέσεις της Χαμάς και να αποχωρούν λίγο αργότερα.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις ο σύμβουλος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μαρκ Ρεγκέβ είπε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News πως η Χαμάς «θα πληρώσει για τα εγκλήματά της κατά της ανθρωπότητας» με τα αντίποινα των Ισραηλινών να ξεκινούν αυτό το βράδυ.

«Η Χαμάς θα νιώσει απόψε την οργή μας (…). Θα συνεχίσουν να δέχονται τα στρατιωτικά πλήγματά μας μέχρι να διαλύσουμε τη στρατιωτική μηχανή τους και την πολιτική υποδομή τους στη Γάζα. Οταν τελειώσει όλο αυτό, η Γάζα θα είναι πολύ διαφορετική», δήλωσε.

Στον απόηχο των ανακοινώσεων αυτών από την ισραηλινή πλευρά, παλαιστινιακές πηγές αναφέρθηκαν σε «χερσαίες δυνάμεις των IDF, συμπεριλαμβανομένων αρμάτων μάχης» οι οποίες «επιχειρούν εντός του θύλακα», σύμφωνα με τους Times of Israel.

Υπήρξαν μάλιστα αναφορές για σφοδρές ανταλλαγές πυρών μεταξύ στρατιωτών και ενόπλων, οι οποίες δεν ήταν άμεσα δυνατό να επιβεβαιωθούν.

Την ίδια ώρα, οι τοπικές Αρχές στον παλαιστινιακό θύλακα ανέφεραν εκτεταμένα προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες.

Η παλαιστινιακή εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Jawwal ενημέρωσε ότι λόγω των σφοδρών βομβαρδισμών διακόπηκαν τόσο οι τηλεπικοινωνίες όσο και η σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε μάλιστα ότι έχασε την επαφή με τις υπηρεσίες και τις ομάδες της που εργάζονται στον θύλακα.

🚨🔴 PRCS: We have completely lost contact with the operations room in #Gaza Strip and all our teams operating there due to the Israeli authorities cutting off all landline, cellular and internet communications. We are deeply concerned about the ability of our teams to continue…

— PRCS (@PalestineRCS) October 27, 2023