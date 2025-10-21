Η Βουλή είπε «όχι» στην άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Απερρίφθη από την Ολομέλεια της Βουλής η άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου – αίτημα που ήρθε από τον εισαγγελέα Καρδίτσας για το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών κατά την παρουσία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας σε αγροτικά μπλόκα στην Εθνική Οδό.

Συγκεκριμένα, «κατά» της άρσης ασυλίας ψήφισαν 254 βουλευτές εκ των 280 που συμμετείχαν στην ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, ενώ «υπέρ» της άρσης ψήφισαν 26 βουλευτές.

Νωρίτερα, σε παρέμβασή της από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι «το αίτημα άρσης ασυλίας προέρχεται από έναν εισαγγελέα, τον εισαγγελέα Καρδίτσας, ”πρωθυπουργικότερος του πρωθυπουργού” -όπως χαρακτηριστικά ανέφερε- ο οποίος θέλει να διωχθούν οι αγρότες και οι εκπρόσωποί τους που έκαναν κινητοποίησες τον Γενάρη και τον Φεβρουάριο σε όλη την Θεσσαλία και την Ελλάδα για παρακώλυση της συγκοινωνίας επειδή διαμαρτύρονταν κατά της κυβερνητικής πολιτική και ζητούσαν την προάσπιση του ψωμιού τους, της ζωή τους και της αξιοπρέπειάς τους».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για δικογραφία εν είδει Slap (τον όρο με τον οποίο περιγράφονται αβάσιμες μηνύσεις ή αγωγές σε πρόσωπα που ασκούν κριτική σχετικά με ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος), επειδή όπως ανέφερε, «υπερασπίστηκα τη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και την οικογένειά του, ή επειδή υπερασπίστηκα και υπερασπίζομαι τους πολίτες του Βόλου κατά του αυταρχισμού και της παρανομίες του δημάρχου Μπέου, είτε επειδή είμαι στην πρώτη γραμμή και υπερασπίζομαι τους αγρότες».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επανέλαβε ότι όπως έπραξε και σε προηγούμενη δικογραφία που αφορούσε τη δικαστική υπεράσπιση πολιτών του Βόλου, έτσι και τώρα, ζητεί την άρση της βουλευτικής της ασυλίας «γιατί δεν καταδέχομαι να κάνω χρήση της για μια πολιτική δίωξη, που οι αγρότες οι οποίοι στοχοποιούνται δεν έχουν τέτοιο προνόμιο».

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως επεσήμανε, η ποινική κατηγορία που της αποδίδεται από τον εισαγγελέα, είναι επειδή «στις 25 Γενάρη 2025 συμμετείχε στην κινητοποίηση και τη συλλογική διαμαρτυρία των αγροτών που έγινε μετά από πλήρη ενημέρωση της Αστυνομίας και της Τροχαίας, συγκέντρωση επί του οδοστρώματος Ε-65, αποκλεισμό και πορεία στην εθνική οδό υπό την περιφρούρηση μάλιστα της ΕΛΑΣ», διερωτώμενη «πώς μπορεί αυτή η δημοκρατική κινητοποίηση των αγροτών για το ψωμί τους, τη ζωή της και την αξιοπρέπειά τους να μετατρέπεται σε ποινικό αδίκημα».

Και χωρίς να χάσει την ευκαιρία, έσπευσε να συνδέσει το αίτημα άρσης της ασυλίας της με το θέμα της τροπολογίας για τον Αγνωστο Στρατιώτη:

Η δίωξη αυτή, είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, «είναι σύστοιχη σε καθεστωτική νοοτροπία με την τροπολογία για τον Αγνωστο Στρατιώτη», καθώς εδράζεται στην ίδια αντίληψη «της ποινικοποίησης, της ανακοπής κάθε συλλογικής δράσης, διαμαρτυρίας και συγκέντρωσης μπροστά από την Βουλή, γιατί οι διαμαρτυρίες δεν γίνονται στο μνημείο αλλά στη Βουλή» .

