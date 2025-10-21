Ενσταση αντισυνταγματικότητας από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση για την τροπολογία του Αγνωστου Στρατιώτη

Λίγη ώρα πριν από την παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας κατέθεσαν ένσταση αντισυνταγματικότητας επί της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη, όπως ανακοίνωσαν οι κοινοβουλευτικοί τους εκπρόσωποι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών στην Ολομέλεια. ΚΚΕ και η Νίκη ζήτησαν την απόσυρση της ρύθμισης.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι η τροπολογία της κυβέρνησης για την προστασία του Μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη αντιβαίνει το άρθρο 11 του Συντάγματος, που προστατεύει το δικαίωμα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι καθώς και το άρθρο 25 για τα δικαιώματα του ανθρώπου ως μέλος του κοινωνικού συνόλου.

Και όλα αυτά ενώ υπάρχει και νέο κάλεσμα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Αγνωστο Στρατιώτη, στις 19.00, την ώρα ψήφισης της τροπολογίας.

Σε παρέμβασή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, έκανε λόγο για σειρά ζητημάτων που προκύπτουν από την τροπολογία, τα οποία, όπως είπε, χρήζουν όχι μόνο πολιτικής, αλλά και συνταγματικής ανάλυσης, κατηγορώντας την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό για ψευτοδιλήμματα, υπό το βάρος της ήττας που –όπως υποστήριξε– υπέστησαν από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Και στη βάση αυτή, ενημέρωσε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας.

Ο κ. Χρηστίδης εξέφρασε μάλιστα απορία και έκπληξη για το γεγονός, όπως είπε, ότι δεν εμφανίστηκε στο κοινοβούλιο κάποιο κυβερνητικό στέλεχος για να την παρουσιάσει.

«Αναρωτιέμαι, πού είναι ο αρμόδιος υπουργός; Πού είναι οι αρμόδιοι υφυπουργοί για να μας παρουσιάσουν, κάτι το οποίο αφορά το δικό τους υπουργείο και για το οποίο 8 μέρες τώρα γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση;

Μια συζήτηση η οποία άνοιξε τρεις μέρες μετά τη λήξη της απεργίας του κ. Πάνου Ρούτσι έξω από τη Βουλή. Μια κίνηση που είχε στόχο, από τον κ. Μητσοτάκη, να διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ποτέ μια αντίστοιχη ήττα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτή που ήρθε από ένα ηθικό και λογικό αίτημα του πατέρα Ρούτσι», παρατήρησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

«Είναι προφανές», πρόσθεσε, «ότι όλοι μας διαχρονικά σεβόμαστε απόλυτα το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη και ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της τελευταίας 15ετίας, κανένας Ελληνας δεν προχώρησε στη βεβήλωση αυτού του μνημείου» (κάτι βέβαια που δεν είναι αληθές, όπως έχει καταγραφεί τόσο στην περίπτωση του συνδικαλιστή της ΔΕΗ με το κομπολόι, όσο και τις επανειλημμένες επιθέσεις με βόμβες μολότοφ σε διάφορες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας), επισημαίνοντας ότι όλες οι εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας του Πάνου Ρούτσι ήταν ειρηνικές.

«Είναι, λοιπόν, προφανές ότι αυτό το οποίο η Νέα Δημοκρατία κάνει είναι να χρησιμοποιήσει ψευτοδιλήμματα και να δημιουργήσει ζητήματα τα οποία θα απαντήσουμε ενδελεχώς σήμερα», κατέληξε ο κ. Χρηστίδης και έκλεισε την παρέμβασή του με την ανακοίνωση της κατάθεσης ένστασης αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία.

