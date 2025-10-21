311
Ο Χάρης Δούκας με το άσπρο πουκάμισο ποζάρει ανάμεσα στον πατερα του αδικοχαμένου στα Τέμπη Ντένις Ρούτσι και μέλη της ομάδας «Μέχρι Τέλους» | Χ@h_doukas
Πολιτική

Απάντηση Δούκα στην κυβέρνηση υποδεχόμενος Ρούτσι και την ομάδα «Μέχρι τέλους» στο δημαρχείο

Με τον τροπό αυτόν και προστάροντας τη σχετική φωτογραφία στο Χ, επέλεξε ο δήμαρχος Αθηναίων να απαντήσει στην κριτική από τον κυβερνητικό εκπροσώπου για την πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του (και για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη)

Protagon Team Protagon Team 21 Οκτωβρίου 2025, 12:01
Ο Χάρης Δούκας με το άσπρο πουκάμισο ποζάρει ανάμεσα στον πατερα του αδικοχαμένου στα Τέμπη Ντένις Ρούτσι και μέλη της ομάδας «Μέχρι Τέλους»
|Χ@h_doukas
Πολιτική

Απάντηση Δούκα στην κυβέρνηση υποδεχόμενος Ρούτσι και την ομάδα «Μέχρι τέλους» στο δημαρχείο

Με τον τροπό αυτόν και προστάροντας τη σχετική φωτογραφία στο Χ, επέλεξε ο δήμαρχος Αθηναίων να απαντήσει στην κριτική από τον κυβερνητικό εκπροσώπου για την πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του (και για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη)

Protagon Team Protagon Team 21 Οκτωβρίου 2025, 12:01

Σε δηλώσεις του στο Mega για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με την κατάθεση της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εστίασε τα «πυρά» του, μεταξύ άλλων, και στον δήμο Αθηναίων για την πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του ως προς τον καθορισμό του μνημείου και προσωπικά στον επικεφαλής της διοίκησης του δήμου, Χάρη Δούκα που όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, δεν λειτουργεί και συμπεριφέρεται ως δήμαρχος, αλλά ως πολιτικός, επιχειρώντας να «συγκινήσει» συγκεκριμένα ακροατήρια.

«Ο δήμος από την πρώτη στιγμή έδειξε απροθυμία [για τον καθαρισμό του μνημείου], δεν κοιτάζει τις υποχρεώσεις που έχει», και ο δήμαρχος «συμπεριφέρεται ως πολιτικός που θέλει να πλασαριστεί στο κεντρικό πολιτικό σύστημα και κάνει πολιτικές δηλώσεις που δεν έχουν σχέση με τα καθήκοντά του», παρατήρησε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης που επέμεινε για τον κ. Δούκα:

«Θέλει να χαϊδέψει αυτιά ενός αριστερού ακροατηρίου. Θα έπρεπε να είναι υποχρέωση του δημάρχου Αθηναίων ο σεβασμός του ιερότερου μνημείου. Αλλά ο κ. Δούκας δεν συμπεριφέρθηκε ως δήμαρχος».

Αντί απάντησης στην κριτική αυτή του κ. Μαρινάκη προς το πρόσωπό του, ο Χάρης Δούκας επέλεξε να υποδεχθεί τον (πρώην απεργό πείνας) Πάνο Ρούτσι και μέλη της ομάδας «Μέχρι Τέλους» που συντηρεί τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών στο Σύνταγμα -και να ποστάρει τη σχετική φωτογραφία- κλείνοντας μάλιστα την ανάρτησή του στο Χ (δείτε τη κάτω) με το δικό του «μέχρι τέλους».

«Ο αγώνας για τη δικαιοσύνη συνεχίζεται. Μέχρι να λάμψει η αλήθεια, μέχρι να βρει δικαίωση κάθε ψυχή. Μέχρι να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Μέχρι τέλους», έγραψε ο δήμαρχος της Αθήνας στη λεζάντα της φωτογραφίας από την υποδοχή των προσκεκλημένων του στο δημαρχείο.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...