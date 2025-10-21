Απάντηση Δούκα στην κυβέρνηση υποδεχόμενος Ρούτσι και την ομάδα «Μέχρι τέλους» στο δημαρχείο

Σε δηλώσεις του στο Mega για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με την κατάθεση της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εστίασε τα «πυρά» του, μεταξύ άλλων, και στον δήμο Αθηναίων για την πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του ως προς τον καθορισμό του μνημείου και προσωπικά στον επικεφαλής της διοίκησης του δήμου, Χάρη Δούκα που όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, δεν λειτουργεί και συμπεριφέρεται ως δήμαρχος, αλλά ως πολιτικός, επιχειρώντας να «συγκινήσει» συγκεκριμένα ακροατήρια.

«Ο δήμος από την πρώτη στιγμή έδειξε απροθυμία [για τον καθαρισμό του μνημείου], δεν κοιτάζει τις υποχρεώσεις που έχει», και ο δήμαρχος «συμπεριφέρεται ως πολιτικός που θέλει να πλασαριστεί στο κεντρικό πολιτικό σύστημα και κάνει πολιτικές δηλώσεις που δεν έχουν σχέση με τα καθήκοντά του», παρατήρησε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης που επέμεινε για τον κ. Δούκα:

«Θέλει να χαϊδέψει αυτιά ενός αριστερού ακροατηρίου. Θα έπρεπε να είναι υποχρέωση του δημάρχου Αθηναίων ο σεβασμός του ιερότερου μνημείου. Αλλά ο κ. Δούκας δεν συμπεριφέρθηκε ως δήμαρχος».

Αντί απάντησης στην κριτική αυτή του κ. Μαρινάκη προς το πρόσωπό του, ο Χάρης Δούκας επέλεξε να υποδεχθεί τον (πρώην απεργό πείνας) Πάνο Ρούτσι και μέλη της ομάδας «Μέχρι Τέλους» που συντηρεί τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών στο Σύνταγμα -και να ποστάρει τη σχετική φωτογραφία- κλείνοντας μάλιστα την ανάρτησή του στο Χ (δείτε τη κάτω) με το δικό του «μέχρι τέλους».

H απάντησή μου στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: Ο αγώνας για τη δικαιοσύνη συνεχίζεται. Μέχρι να λάμψει η αλήθεια,

μέχρι να βρει δικαίωση κάθε ψυχή. Μέχρι να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Μέχρι τέλους. pic.twitter.com/NT6ZIPb8n1 — Haris Doukas (@h_doukas) October 21, 2025

«Ο αγώνας για τη δικαιοσύνη συνεχίζεται. Μέχρι να λάμψει η αλήθεια, μέχρι να βρει δικαίωση κάθε ψυχή. Μέχρι να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Μέχρι τέλους», έγραψε ο δήμαρχος της Αθήνας στη λεζάντα της φωτογραφίας από την υποδοχή των προσκεκλημένων του στο δημαρχείο.

