Η Βηθλεέμ γιορτάζει ξανά τα Χριστούγεννα, εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Υπό τους ήχους γκάιντας και τυμπάνων, παλαιστίνιοι πρόσκοποι παρέλασαν την παραμονή των Χριστουγέννων στους δρόμους της Βηθλεέμ, σηματοδοτώντας την επιστροφή των εορτασμών στην πόλη της Δυτικής Όχθης, το λίκνο του Χριστιανισμού. Είναι η πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια που η πόλη ντύνεται ξανά γιορτινά, έπειτα από την ακύρωση των εκδηλώσεων, λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ στην πρώτη χριστουγεννιάτικη λειτουργία της παποσύνης του, από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, θα επικεντρώσει το κήρυγμά του στην ειρήνη και την αδελφοσύνη, ύστερα από μια ακόμη χρονιά που σφραγίστηκε από πολέμους και συγκρούσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στη Βηθλεέμ, που βρίσκεται στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, οι χριστουγεννιάτικοι εορτασμοί τα τελευταία δύο χρόνια επισκιάστηκαν από τον φονικό και καταστροφικό πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Από αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους της περιοχής, οι εκδηλώσεις είχαν ακυρωθεί.

Ωστόσο, φέτος, το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο, στολισμένο με κόκκινα και χρυσά διακοσμητικά, φωτίστηκε ξανά στις αρχές Δεκεμβρίου μπροστά από τον Ναό της Γεννήσεως. Η επιστροφή αυτή της γιορτής κατέστη δυνατή χάρη στην –ιδιαίτερα εύθραυστη– εκεχειρία που ισχύει στη Γάζα για περισσότερο από δύο μήνες.

Εκατοντάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης και την εμβληματική πλατεία της Φάτνης, για να παρακολουθήσουν την παρέλαση των προσκόπων και να τραγουδήσουν παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα.

«Νιώθεις ότι τα Χριστούγεννα πράγματι έφτασαν», είπε με χαμόγελο ο 17χρονος Μιλάγκρος Ανστας, φορώντας τη μπλε και κίτρινη προσκοπική του στολή. «Είναι μια μέρα γεμάτη χαρά, γιατί πριν δεν μπορούσαμε να γιορτάσουμε λόγω του πολέμου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Για τον 18χρονο Κατιάμπ Αμάγια, οι φετινές εκδηλώσεις αποτελούν συνώνυμο της «ελπίδας». «Στη Μέση Ανατολή υπάρχουν ακόμη Χριστιανοί που γιορτάζουν και εμείς διατηρούμε τις παραδόσεις μας», σημείωσε.

Οπως και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, οι Χριστιανοί αποτελούν μειονότητα στους Αγίους Τόπους, αριθμώντας περίπου 185.000 στο Ισραήλ και 47.000 στα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Παρά τη γιορτινή ατμόσφαιρα, ο δήμος της Βηθλεέμ επιχείρησε να μετριάσει τη μεγαλοπρέπεια των εκδηλώσεων. Ο λόγος είναι ότι, παρά την εκεχειρία, οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα εξακολουθούν να βιώνουν μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

Η συντριπτική πλειονότητα των 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων του παλαιστινιακού παράκτιου θύλακα -πολλοί εκ των οποίων έχουν εκτοπιστεί από τις συγκρούσεις- έχουν χάσει τα πάντα. Εκατοντάδες χιλιάδες συνεχίζουν να ζουν σε σκηνές, εκτεθειμένοι στις χειμωνιάτικες βροχές και χωρίς επαρκή βοήθεια.

Εως σήμερα, οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας «ζούσαν σε κατάσταση επιβίωσης», τόνισε ο λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο καρδινάλιος Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, κατά την επιστροφή του από τη Γάζα, όπου τέλεσε τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία με τη μικρή χριστιανική κοινότητα.

Η επίσκεψή του τον έκανε να αισθανθεί «την επιθυμία να επιστρέψει η κανονική ζωή» στη Γάζα, είπε, ενώ ο ίδιος θα τελέσει την παραδοσιακή μεσονύκτια λειτουργία στον Ναό της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ.

Η πόλη, της οποίας η οικονομία εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον τουρισμό, είναι στην ευχάριστη θέση να υποδεχτεί προσκυνητές και επισκέπτες μετά τις κρίσεις που προκλήθηκαν από τον πόλεμο, αλλά και από την πανδημία Covid-19.

