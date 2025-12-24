Ζελένσκι: Πρώτα ειρήνη, μετά εκλογές

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι θα οργανώσει προεδρικές εκλογές μετά την υπογραφή συμφωνίας η οποία θα βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία, σύμφωνα με την τελευταία εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου, η διαπραγμάτευση του οποίου συνεχίζεται εδώ και εβδομάδες ανάμεσα στο Κίεβο και την Ουάσινγκτον.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι αυτή η νέα εκδοχή του εγγράφου, η οποία έχει σταλεί στη Μόσχα για σχόλια, προβλέπει ότι «η Ουκρανία οφείλει να οργανώσει εκλογές το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή της συμφωνίας».

Ο ουκρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η νέα εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου δεν απαιτεί να εγκαταλείψει επισήμως η Ουκρανία την προοπτική να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, κάτι που αποτελούσε μείζονα απαίτηση της Μόσχας.

«Στο ΝΑΤΟ επαφίεται να αποφασίσει αν επιθυμεί ή όχι να δεχθεί την Ουκρανία μεταξύ των μελών του. Και η επιλογή μας έχει γίνει. Αρνηθήκαμε να αναθεωρήσουμε το ουκρανικό Σύνταγμα ώστε να εγγράψουμε σ’ αυτό ότι η χώρα δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος σε μια προηγούμενη εκδοχή που είχε συνταχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και απαιτούσε από το Κίεβο να δεσμευθεί νομικά ότι δεν θα ενταχθεί στη Συμμαχία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι η τελευταία εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου προβλέπει πάγωμα του μετώπου στις σημερινές γραμμές και έναρξη συνομιλιών για τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένων ζωνών.

«Η γραμμή ανάπτυξης των στρατευμάτων κατά την ημερομηνία αυτής της συμφωνίας είναι η αναγνωριζόμενη ντε φάκτο γραμμή επαφής», πρόσθεσε ο ίδιος. «Μια ομάδα εργασίας θα συνεδριάσει για να καθορίσει την ανάπτυξη των απαραίτητων δυνάμεων για να μπει τέλος στη σύγκρουση, καθώς και για να ορίσει τις παραμέτρους ενδεχόμενων μελλοντικών ειδικών οικονομικών ζωνών», πρόσθεσε.

Ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ακόμα ότι οι ουκρανοί και αμερικανοί διαπραγματευτές απέτυχαν να καταλήξουν σε μια μακροπρόθεσμη συναίνεση για τα εδαφικά ζητήματα και ζήτησε το θέμα αυτό να θιγεί στη διάρκεια συνάντησης των ηγετών.

«Δεν καταλήξαμε σε κάποια συναίνεση με την αμερικανική πλευρά για το έδαφος του Ντονέτσκ και για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια», διευκρίνισε ο Ζελένσκι.

Ο ίδιος δήλωσε «έτοιμος να συναντήσει τον Τραμπ» για να ασχοληθούν με «τα ευαίσθητα ζητήματα», αφού είχε ήδη και στο παρελθόν ζητήσει μια τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε ακόμα ότι η Ουάσινγκτον προτείνει η εκμετάλλευση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία, ο οποίος έχει καταληφθεί από τη Ρωσία, να γίνεται από κοινού από τη Μόσχα, το Κίεβο και την Ουάσινγκτον, τονίζοντας πάντως ότι ο ίδιος είναι αντίθετος σ’ αυτό το ενδεχόμενο.

«Η εκμετάλλευση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια προτείνεται να γίνεται από κοινού από τρεις χώρες: την Ουκρανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία (…) Για την Ουκρανία, αυτό μοιάζει πολύ ανάρμοστο και καθόλου ρεαλιστικό», τόνισε ο Ζελένσκι μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι περιμένει σήμερα απάντηση από τη Ρωσία σχετικά μ’ αυτή την τελευταία εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου.

«Θα έχουμε την αντίδραση των Ρώσων αφού θα τους μιλήσουν οι Αμερικανοί», σημείωσε.

