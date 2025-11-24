Η Γκίλφοϊλ στο υπουργείο Υγείας για τον ψηφιακό βοηθό στο ΕΣΥ

Ψηφιακό βοηθό αποκτά η τηλεφωνική γραμμή 1566 για την υγεία, ο οποίος θα μπορεί να παρέχει πληροφορίες, να κλείνει ραντεβού και να καθοδηγεί τους πολίτες ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

Το έργο αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει η αμερικανική εταιρεία sword health, η οποία ειδικεύεται σε παρόμοια συστήματα στην Αμερική και έχει αναλάβει αντίστοιχο έργο στο βρετανικό σύστημα υγείας NHS.

Σε συνέντευξη Τύπου που έγινε στο υπουργείο Υγείας με παρούσα την πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, οι εκπρόσωποι της εταιρείας εξήγησαν με ποιο τρόπο θα προχωρήσει αυτή η συνεργασία ενώ ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε μία ευρύτερη συνεργασία στην υγεία καλωσορίζοντας την κυρία Γκίλφοϊλ στο υπουργείο Υγείας.

Ο Αδωνις Γεωργιάδης στην αρχική τοποθέτηση είπε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα έχει πολλές εφαρμογές στο χώρο της υγείας και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα είναι από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που θα εισαγάγει τις καινοτόμες υπηρεσίες αυτές. Οπως εξήγησε απλά ο υπουργός Υγείας ο ψηφιακός βοηθός Τεχνητής Νοημοσύνης που αναμένεται να εφαρμοστεί από το Πάσχα του 2026 θα δίνει αυτοματοποιημένες απαντήσεις μέσω τηλεφώνου σε όσους καλούν το 1566. Ουσιαστικά κάθε πολίτης θα μπορεί να πάρει τις πρώτες οδηγίες από το σύστημα της Τεχνητής Νοημοσύνης για το πού πρέπει να απευθυνθεί και τι πρέπει να κάνει για να αντιμετωπίσει ζητήματα υγείας που δεν έχουν επείγοντα χαρακτήρα.

Ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον γιατρό αλλά μπορεί να βοηθήσει στη διαλογή των περιστατικών που ενώ δεν χρειάζονται νοσοκομειακή φροντίδα, σπεύδουν πολλές φορές στο νοσοκομείο. Το γεγονός ότι ο ψηφιακός βοηθός θα πάντα στους πολίτες απελευθερώνει θέσεις εργασίας και οι εργαζόμενοι αυτοί θα μπορούν να ασχολούνται με πολύ πιο σοβαρά περιστατικά, πρόσθεσε, ενώ έκλεισε λέγοντας πως «όλα όσα σχεδιάζονται θα γίνουν υπό την επίβλεψη του γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα και σε γνώση όλων των αρμοδίων φορέων όπως οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας».

Η αμερικανίδα πρεσβευτής από την πλευρά της, σε σύντομο χαιρετισμό της, αφού αναφέρθηκε στις στενές σχέσεις που συνδέουν τις δύο χώρες, χαιρέτισε αυτή τη σημαντική συνεργασία μιας μεγάλης αμερικανικής εταιρείας και του ελληνικού υπουργείου Υγείας στο χώρο της υγείας τονίζοντας ότι «είναι χαρά μας να συνεργαστούμε και να προσφέρουμε στους Ελληνες πολίτες τεχνογνωσία μέσα από την υψηλή αυτή τεχνολογία».

Η Ελλάδα, όπως τόνισε, έχει αναγνωρίσει τις δυνατότητες που έχουν οι ΗΠΑ να προσφέρουν στην τεχνολογία, ενώ κατέληξε κάνοντας λόγο για μία ιστορική μέρα στην συνεργασία των δύο χωρών όσον αφορά την υγεία.

Οι επικεφαλής της αμερικανικής εταιρείας που ήταν παρόντες και μίλησαν στην συνέντευξη Τύπου, τόνισαν πως ό,τι γίνεται, γίνεται σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και με ανθρώπους που ήδη έχουν κάνει αρκετή δουλειά για την τηλεφωνική γραμμή 1566. Οπως εξήγησαν ήδη 700.000 άνθρωποι έχουν βοηθηθεί από την εφαρμογή αυτή στην Αμερική. Ουσιαστικά, όπως είπαν, η Ελλάδα καλείται να επαναδιαμόρφωσει την ψηφιακή δημόσια υγεία και να απαντήσει στην πρόκληση της διασφάλισης προσβασιμότητας των πολιτών στην υγεία.

Οπως οι ίδιοι εκτιμούν, το 30% των προσελεύσεων στα δημόσια νοσοκομεία θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί εάν με τη χρήση του, ο ψηφιακός βοηθός θα παρέπεμπε τα περιστατικά αυτά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Οπως εξήγησαν, ο ψηφιακός βοηθός θα παρέχει πληροφορίες για υπηρεσίες, διαδικασίες και προγράμματα, ενώ θα μπορεί να δίνει και αρχικά χρήσιμες πληροφορίες για την αυτοφροντίδα σε ασθενείς που δεν αποτελούν επείγοντα περιστατικά.

Οσον αφορά την τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, η συμβολή του θα είναι καθοριστική στον προγραμματισμό. Καταλήγοντας τόνισαν ότι έχει μετρηθεί ο χρόνος που μπορεί να κερδίσει ένας πολίτης χρησιμοποιώντας το ψηφιακό βοηθό σε ένα τηλεφώνημά του και αυτός είναι τουλάχιστον 6 λεπτά καθώς έχει βρεθεί ότι από τα 21 λεπτά που χρειάζεται, όταν την υπόθεση αναλαμβάνει ένας υπάλληλος από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο χρόνος αυτός έπεσε στα 15 λεπτά όταν έγινε μέσω του ψηφιακού βοηθού υγείας.

Ο υπουργός υγείας Αδωνις Γεωργιάδης απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις εξήγησε ότι ο ψηφιακός βοηθός όταν συνειδητοποιεί ότι το θέμα είναι ιατρικό και όχι τυπικό θα το παραπέμπει σε γιατρό, προσθέτοντας ότι με τον ψηφιακό βοηθό θα είναι πολύ πιο εύκολο να κλείνονται τα ραντεβού, ενώ παραδέχθηκε ότι χιλιάδες πολίτες τηλεφωνούν σήμερα για απλές ερωτήσεις που θα μπορούσαν να είχαν απαντηθεί και διεκπεραιωθεί πολύ πιο γρήγορα από τον ψηφιακό βοηθό, αφήνοντας χώρο στο ανθρώπινο δυναμικό να ασχοληθεί με σοβαρότερα θέματα.

