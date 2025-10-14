Η Γάζα θα τον στείλει στον Παράδεισο; Ο Τραμπ φοβάται πως όχι

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά το Νομπέλ Ειρήνης με το οποίο έχει παθιαστεί, στρέφεται τώρα σε μια πιο μεταφυσική αναζήτηση: τη σωτηρία της ψυχής του. Ανάμεσα σε πολιτικές κρίσεις, θρησκευτικές αναφορές και αντιφάσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιχειρεί να συνδέσει την επίγεια εξουσία με την ελπίδα για ουράνια δικαίωση.

Ο Τραμπ έχει αρχίσει να αιτιολογεί την πολιτική του ατζέντα επικαλούμενος την ελπίδα του να κερδίσει μια θέση στον Παράδεισο, μετά τον θάνατό του. Ομως, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, το όνειρό του για αιώνια σωτηρία μάλλον δεν θα πραγματοποιηθεί.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που θα με οδηγήσει στον Παράδεισο», είπε στους δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, καθ’ οδόν προς το Ισραήλ, όταν ρωτήθηκε αν η ειρηνευτική συμφωνία που διαπραγματεύτηκε μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς βελτίωσε τις πιθανότητές του. «Νομίζω ότι μάλλον δεν είμαι προορισμένος για τον παράδεισο».

Μετά την απόπειρα δολοφονίας του, τον Ιούλιο του 2024, όταν η σφαίρα που εξαπολύθηκε για να τον σκοτώσει απλώς γρατζούνισε λίγο το αυτί του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι σώθηκε από τον Θεό για έναν ανώτερο σκοπό. «Ο Θεός με έσωσε για να κάνω την Αμερική ξανά μεγάλη», είχε πει λίγες ημέρες αργότερα, αποδεχόμενος το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών.

Εδώ και χρόνια, γράφει η Washington Post, δηλώνει «αναγεννημένος χριστιανός», αν και πολλές φορές έχει δείξει σύγχυση ως προς βασικά δόγματα της πίστης, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει την υποστήριξη και των ευαγγελικών ψηφοφόρων.

Τους τελευταίους δύο μήνες, ο 79χρονος πρόεδρος μιλά συχνά για τη μεταθανάτια ζωή, με έναν τόνο άλλοτε στοχαστικό και άλλοτε αυτοσαρκαστικό. «Θέλω να προσπαθήσω να πάω στον Παράδεισο, αν είναι δυνατόν», είπε στην εκπομπή Fox & Friends στις 19 Αυγούστου, εξηγώντας ότι η προσπάθειά του να φέρει ειρήνη ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία ίσως τον βοηθήσει σε αυτό: «Ακούω ότι δεν τα πάω καλά· είμαι χαμηλά στην κατάταξη, αλλά αν τα καταφέρω, αυτό θα είναι ένας από τους λόγους».

Σε άλλη συνέντευξη, αναρωτήθηκε ποιο είναι το νόημα του να είσαι καλός, αν δεν πιστεύεις στη μετά θάνατον ζωή. «Πρέπει να υπάρχει κάπου ένας απολογισμός, ένα είδος “δελτίου προόδου”. Να μπορείς να πεις: πάω στον παράδεισο». Αναφερόμενος στη νέα πρωτοβουλία προσευχής του Λευκού Οίκου, είπε: «Θέλω να δείξω στον Θεό ότι είμαι καλός, αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα».

Ωστόσο, η σχέση του με τους θρησκευτικούς ηγέτες δεν ήταν πάντα αρμονική, σημειώνει η Washington Post. Ο πάπας Φραγκίσκος, που πέθανε τον Απρίλιο, και ο διάδοχός του, ο πάπας Λέων, επέκριναν την αντιμεταναστευτική του πολιτική. Πολλοί κληρικοί έχουν επίσης καταδικάσει τη ρητορική του, τη χρήση μεταναστευτικών ελέγχων σε σχολεία και νοσοκομεία και την υπονόμευση των κοινωνικών προγραμμάτων. Ορισμένες θρησκευτικές οργανώσεις κατηγόρησαν τον Τραμπ ότι παραβίασε τα παραδοσιακά όρια μεταξύ Εκκλησίας και Κράτους.

Παρά τις επικρίσεις, πολλοί συντηρητικοί πάστορες, όπως ο Φράνκλιν Γκράχαμ, παραμένουν σταθεροί υποστηρικτές του. Οι λευκοί ευαγγελικοί προτεστάντες εξακολουθούν να τον στηρίζουν μαζικά· το 82% εγκρίνει την προεδρία του, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Washington Post, έναντι 43% που είναι το ποσοστό υποστήριξης στον γενικό πληθυσμό. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε πρόσφατα στους δημοσιογράφους ότι «ο πρόεδρος θέλει πραγματικά να πάει στον παράδεισο, όπως όλοι μας».

Οι χριστιανοί ηγέτες, όμως, υπενθυμίζουν ότι η σωτηρία δεν εξασφαλίζεται με έργα αλλά με πίστη και μετάνοια. Ο Τραμπ, που παλαιότερα είχε παραδεχτεί ότι δεν ζήτησε ποτέ συγχώρεση από τον Θεό, έκλεισε τη συνέντευξή του με το γνώριμο ύφος του: «Ισως να είμαι ήδη στον Παράδεισο, πετώντας με το Air Force One. Μπορεί να μην τα καταφέρω να μπω εκεί πάνω, αλλά έκανα τη ζωή πολλών ανθρώπων καλύτερη».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News