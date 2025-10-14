Ο Ρούτε χλευάζει τον ρωσικό στόλο: Ψάχνουν για μηχανικό

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χλεύασε τη Ρωσία για την κατάσταση του ναυτικού της στόλου τη Δευτέρα, καθώς η Μόσχα αρνήθηκε ότι ένα από τα υποβρύχιά της αναγκάστηκε να αναδυθεί ανοικτά της Γαλλίας λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας δήλωσε ότι το ντιζελοκίνητο υποβρύχιο «Novorossiysk» αναδύθηκε στα ανοιχτά της Γαλλίας για να συμμορφωθεί με τους κανόνες ναυσιπλοΐας στη Μάγχη, μέσω της οποίας το παρακολουθούσε ένα βρετανικό πολεμικό πλοίο και ένα ελικόπτερο.

Οι ολλανδικές αρχές είχαν δηλώσει το Σάββατο ότι το υποβρύχιο ρυμουλκείτο στη Βόρεια Θάλασσα.

«Τι διαφορά από το μυθιστόρημα του Τομ Κλάνσι του 1984, “Το κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη”. Σήμερα, μοιάζει περισσότερο με το κυνήγι του πλησιέστερου μηχανικού», δήλωσε ειρωνικά ο Ρούτε σε ομιλία του στη Σλοβενία, λέγοντας ότι το «χαλασμένο» υποβρύχιο «επιστρέφει σπίτι του κουτσαίνοντας».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ αναφερόταν στο δημοφιλές βιβλίο που έγινε ταινία στο Χόλιγουντ με πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι, το οποίο βασίζεται σε αληθινή ιστορία και πραγματεύεται την προσπάθεια αυτομόλησης στις ΗΠΑ ενός σοβιετικού κυβερνήτη υποβρυχίου.

Ο Ρούτε επισήμανε ότι «δεν έχει απομείνει σχεδόν καθόλου ρωσική ναυτική παρουσία στη Μεσόγειο».

Το VChK-OGPU, ένα κανάλι Telegram που δημοσιεύει φερόμενες ρωσικές διαρροές στον τομέα ασφαλείας, ανέφερε στις 27 Σεπτεμβρίου ότι διαρρέουν καύσιμα στο αμπάρι του «Novorossiysk» στο Στενό του Γιβραλτάρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο έκρηξης.

Καθώς επέστρεφε από αποστολή στη Μεσόγειο, το βρετανικό ναυτικό δήλωσε ότι παρακολούθησε το ρωσικό σκάφος για τρεις ημέρες, από τις 7 έως τις 9 Οκτωβρίου.

Η Ναυτική Διοίκηση του ΝΑΤΟ δημοσιοποίησε στις 9 Οκτωβρίου φωτογραφίες στις οποίες εικονίζεται, όπως δήλωσε, μια φρεγάτα του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού να παρατηρεί ένα ρωσικό υποβρύχιο που έχει αναδυθεί στα ανοικτά της ακτής της Βρετάνης.

«Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπισθεί τη Συμμαχία μας ευρισκόμενο σε διαρκή επιφυλακή σε όλο τον Ατλαντικό», ανέφερε στο X, χωρίς να κατονομάσει το υποβρύχιο.

Το Σάββατο, το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε πως το ολλανδικό πολεμικό ναυτικό συνόδευσε το «Novorossiysk» και το ρυμουλκό του, «Yakov Grebelsky», στη Βόρεια Θάλασσα.

Ο ρωσικός Στόλος της Μαύρης Θάλασσας δήλωσε ότι το υποβρύχιο διενεργούσε «προγραμματισμένη μεταφορά εντός στόλου», αφότου ολοκλήρωσε αποστολές στη Μεσόγειο.

Το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι το υποβρύχιο, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία το 2014, ανήκει σε ομάδα υποβρυχίων τα οποία φέρουν πυραύλους Κρουζ Kalibr.

«Οι πληροφορίες που διαδόθηκαν από διάφορα μέσα ενημέρωσης σχετικά με μια φερόμενη δυσλειτουργία και, ως εκ τούτου, την επείγουσα ανάδυση του ντιζελοηλεκτρικού υποβρυχίου “Novorossiysk” στα ανοικτά των ακτών της Γαλλίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», δήλωσε η υπηρεσία Τύπου του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ναυσιπλοΐας, τα υποβρύχια πρέπει να πλοηγούνται στη Μάγχη μόνο ενώ βρίσκονται στην επιφάνεια», πρόσθεσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε δύο εβδομάδες αφότου το βρετανικό ναυτικό εντόπισε μια ρωσική φρεγάτα και ένα φορτηγό πλοίο να διασχίζουν τη Μάγχη, ανέφερε το BBC.

