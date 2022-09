Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας «μένει» στη Ζαπορίζια

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) Ραφαέλ Γκρόσι αναχώρησε από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια λίγες ώρες αφότου έφτασε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου αυτού στη νότια Ουκρανία την Πέμπτη, στο πλαίσιο της αποστολής του οργανισμού για την αποτροπή ενός «πυρηνικού ατυχήματος», όπως ανακοίνωσε η κρατική ουκρανική εταιρεία Energoatom.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται τους πυρηνικούς σταθμούς της χώρας ανέφερε ότι 5 αντιπρόσωποι της ΙΑΕΑ θα παραμείνουν στην περιοχή του σταθμού, πιθανότατα μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου.

Λίγο νωρίτερα, ωστόσο, το Interfax μετέδωσε ότι 8 – 12 επιθεωρητές της υπηρεσίας του ΟΗΕ πρόκειται να παραμείνουν στο σημείο, μετά την αποχώρηση του Γκρόσι. Το ρωσικό πρακτορείο επικαλείται ως πηγή του τον διορισμένο από τη Μόσχα κυβερνήτη της γειτονικής υπό ρωσική κατοχή πόλης Ενερχοντάρ, τον Αλεξάντερ Βόλγκα. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, τα μέλη της ΙΑΕΑ θα φιλοξενηθούν στο ξενοδοχείο που διαθέτει ο πυρηνικός σταθμός στην Ενερχοντάρ.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής του διακρατικού οργανισμού έκανε γνωστό ότι «είδε αυτά που χρειαζόταν να δει» κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης στον πυρηνικό σταθμό, ο οποίος εδώ και εβδομάδες βομβαρδίζεται τακτικά, την Πέμπτη.

Η κατάσταση στην περιοχή επδιεινώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες με τη Μόσχα και το Κίεβο να αλληλοκατηγορούνται για τους βομβαρδισμούς, προκαλώντας φόβους για μια πυρηνική καταστροφή τύπου Τσερνόμπιλ. Ανάλογο συμβάν έλαβε χώρα και νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Ωστόσο ο Ραφαέλ Γκρόσι εμφανίστηκε αισιόδοξος ως προς το στόχο της αποστολής. «Μπορέσαμε, σε λίγες ώρες, να συγκεντρώσουμε πολλές πληροφορίες. Είδα τα κυριότερα πράγματα που χρειαζόταν να δω», δήλωσε ο ίδιος στα ρωσικά Μέσα Ενημέρωσης που συνόδευαν την αντιπροσωπεία των ειδικών της ΙΑΕΑ στο εργοστάσιο στη νότια Ουκρανία, το οποίο έχουν καταλάβει οι δυνάμεις της Μόσχας αλλά λειτουργεί με το ουκρανικό προσωπικό.

Η IAEA «παραμένει» στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης, ανακοίνωσε επίσης ο επικεφαλής της υπηρεσίας. «Η ΙΑΕΑ παραμένει εδώ. Ενημερώστε τον κόσμο ότι ο ΙΑΕΑ μένει στη Ζαπορίζια», δήλωσε ο Γκρόσι σε συνέχεια της επιθεώρησης των εγκαταστάσεων του σταθμού από ειδικούς του οργανισμού, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το ρωσικό μέσο Ria-Novosti. Ο Γκρόσι δεν διευκρίνισε ωστόσο πόσα μέλη της αποστολής θα παραμείνουν εκεί, ούτε για ποσό χρόνο.

Δημοσιογράφος του Reuters που βρέθηκε στο σημείο ανέφερε ότι ορισμένα μέλη της ομάδας επιθεώρησης εθεάθησαν να αναχωρούν από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, αφού πέρασαν αρκετές ώρες στις εγκαταστάσεις αυτές. Τέσσερα από τα εννέα οχήματα της αντιπροσωπείας του ΙΑΕΑ αναχώρησαν από το έδαφος του εργοστασίου, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

The #IAEA mission inspecting the #Zaporizhzhia nuclear power. According to the regional authorities, 8-12 members of the #IAEA mission will remain at the NPP, and the rest led by Rafael Grossi must leave Energodar by 20.00 local time https://t.co/WgfUI64jZ6 pic.twitter.com/C4hPDsoD6A

Νωρίτερα, το Reuters μετέδωσε ότι η ΙΑΕΑ έφθασε στον σταθμό με μια μεγάλη αυτοκινητοπομπή συνοδεία ρώσων στρατιωτών, πιθανότατα λόγω των νέων εντάσεων στην περιοχή.

Προηγήθηκε η καταγγελία της Energoatom κατά την οποία σημειώθηκαν ρωσικοί βομβαρδισμοί στο εργοστάσιο. Τα πλήγματα αυτά, μάλιστα, οδήγησαν στο κλείσιμο του ενός από τους μόλις δύο εν λειτουργία αντιδραστήρες του σταθμού, όπως δήλωσε η ουκρανική πλευρά.

Την ίδια ώρα, η Μόσχα δήλωνε ότι απέτρεψε μια προσπάθεια του Κιέβου να καταληφθεί το εργοστάσιο. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, 60 ουκρανοί στρατιώτες πέρασαν τον ποταμό Δνείπερο, που χωρίζει τα εδάφη που κατέχουν οι δύο πλευρές, με βάρκες στις 6:00 π.μ. τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), σε μια «πρόκληση», όπως τη χαρακτήρισε, με σκοπό να διαταραχθεί η αποστολή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας.

Το υπουργείο ανέφερε πως «ελήφθησαν μέτρα» προκειμένου να εξουδετερωθούν τα αντίπαλα στρατεύματα, περιλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικών αεροπορικών οχημάτων. Τοπικός αξιωματούχος, ο οποίος διορίστηκε από τους Ρώσους, ο Βλαντίμιρ Ρογκόφ, δήλωσε αργότερα πως «περίπου 40» από τους 60 Ουκρανούς στρατιώτες σκοτώθηκαν. Ρώσοι στρατιώτες αιχμαλώτισαν επίσης τρεις Ουκρανούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια της επίθεσης στον σταθμό, πρόσθεσε.

Εξάλλου, δημοσιογράφος του Reuters στην κοντινή, υπό ρωσικό έλεγχο, πόλη Ενερχοντάρ ανέφερε ότι ένα κτίριο κατοικιών επλήγη από τον βομβαρδισμό, αναγκάζοντας τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο σε ένα υπόγειο. Ο διορισμένος από τους ρώσους κυβερνήτης του τομέα της Ζαπορίζια, Γεβγκένι Μπαλίτσκι, δήλωσε ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε ουκρανικό, όπως είπε, βομβαρδισμό της Ενερχοντάρ.

Footage circulating online shows an explosion in the city of Enerhodar in southern Ukraine, a few miles from the Zaporizhzhia nuclear power plant.

Latest on the war in Ukraine: https://t.co/VaQXpp7TFs pic.twitter.com/iqr2523qNI

— Sky News (@SkyNews) September 1, 2022