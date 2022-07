HIMARS: Το όπλο της Δύσης που δίνει ελπίδα στους Ουκρανούς

Πλάνα ενός εκτοξευτή ρουκετών που έβαλε από τη μέση ενός αυτοκινητόδρομου στη Ζαπορίζια, με τους πύραυλους να διασχίζουν σε μεγάλο ύψος έναν απογευματινό –κατά τα φαινόμενα– ουρανό, έδωσε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα το ουκρανικό υπουργείο Αμυνας. Δεν ανακοινώθηκε ο στόχος που είχε τεθεί.

Την ίδια ημέρα, ωστόσο, αναφέρθηκε ένα ισχυρό πλήγμα στην αεροπορική βάση της Μελιτόπολης, της πόλης που βρίσκεται περίπου 80 χλμ. νότια της γραμμής του μετώπου της ίδιας ουκρανικής περιφέρειας, η οποία βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

Αυτός ήταν ο τελευταίος από μια σειρά βομβαρδισμών υψηλής ακρίβειας χάρη στα όπλα που έφτασαν στην Ουκρανία από τη Δύση, όπλα που το Κίεβο ελπίζει ότι θα μπορούσαν να γείρουν την πλάστιγγα του πολέμου υπέρ του, έγραψε την Τρίτη η Telegraph.

Our "long hand" – made in the USA – doing its work. Direct shot. #HIMARS Footage by the General Staff of the #UAarmy pic.twitter.com/Fa3lUJJsO9

Οι ΗΠΑ έχουν υποσχεθεί στους Ουκρανούς να τους παραδώσουν οκτώ στοιχεία M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems: Συστήματα Πυραύλων Πυροβολικού Υψηλής Κινητικότητας). Τουλάχιστον τέσσερεις τέτοιοι εκτοξευτήρες ρουκετών, μεταξύ των οποίων αυτός που εθεάθη να χρησιμοποιείται από τον ουκρανικό στρατό στη Ζαπορίζια τη Δευτέρα, έφτασαν στη χώρα την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου.

Ο αριθμός τους είναι μικρός, ωστόσο οι ρουκέτες των HIMARS έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια και εμβέλεια από οποιοδήποτε άλλο όπλο των Ουκρανών ή των Ρώσων – γι’ αυτό και το Κίεβο ελπίζει ότι τα συγκεκριμένα συστήματα θα αλλάξουν τις ισορροπίες στο πεδίο της μάχης.

🇺🇸 and its allies have already handed over nine HIMARS MLRS and similar systems to 🇺🇦, – Secretary of the National Security and Defense Council Oleksiy Danilov.

I hope that would mean soon we will have the opportunity to see the work of HIMARS in Kherson direction too.#Ukraine pic.twitter.com/R7tZY6IfGU

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 7, 2022