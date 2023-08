Για τρίτη φορά ενώπιον της δικαιοσύνης ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε την Πέμπτη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον μετά τις νέες κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος του προ δύο ημερών, σχετικά με την απόπειρα αλλοίωσης του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του 2020.

Ο Τραμπ έφθασε στην Ουάσινγκτον γύρω στις 3 μ.μ. (τοπική ώρα) έχοντας ταξιδέψει από το Νιου Τζέρσεϊ με ιδιωτικό αεροπλάνο.

Ο Τραμπ θα εξεταστεί από τις αστυνομικές Αρχές και θα δηλώσει αθώος ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή. Στη συνέχεια αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος καθώς η υπόθεση θα προχωρήσει, επιτρέποντάς του να επανέλθει στην προεκλογική εκστρατεία, καθώς επιδιώκει να διεκδικήσει εκ νέου τον Λευκό Οίκο το 2024.

Αυτή είναι η τρίτη ποινική υπόθεση που κατατίθεται εναντίον του Τραμπ εντός του έτους, αλλά η πρώτη που προσπαθεί να τον καταστήσει ποινικά υπεύθυνο για τις προσπάθειές του να γαντζωθεί στην εξουσία τις εβδομάδες που μεσολάβησαν μεταξύ της ήττας του στις εκλογές και της επίθεσης στο Καπιτώλιο. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν έκανε τίποτα μεμπτό και έχει κατηγορήσει τον ειδικό σύμβουλο Τζακ Σμιθ ότι προσπαθεί να μειώσει τις πιθανότητές του να επανέλεθει στην προεδρία της χώρας.

BREAKING: Former Pres. Trump departs from Bedminster, New Jersey, ahead of his appearance in a Washington, D.C. court to be arraigned on charges related to efforts to overturn the 2020 election. https://t.co/vcPrSXRfpB pic.twitter.com/CeUUPxgViY

— ABC News (@ABC) August 3, 2023