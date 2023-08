Σομαλή «σπρίντερ» έτρεξε τα 100 μέτρα σε… 21 δεύτερα – «συγγνώμη» ζήτησε ο υπ. Αθλητισμού

O υπουργός Αθλητισμού της Σομαλίας ζήτησε συγγνώμη, αποπέμποντας την πρόεδρο της ομοσπονδίας στίβου της χώρας για την «ντροπιαστική» εμφάνιση «απροπόνητης» αθλήτριας, η οποία χρειάστηκε 21 ολόκληρο δευτερόλεπτα για να τερματίσει την κούρσα των 100 μέτρων σε διεθνείς αγώνες στην Κίνα.

Ο Μοχάμεντ Μπαρ Μοχάμουντ ανέφερε πως το υπουργείο δεν γνώριζε πώς είχε επιλεγεί η 20χρονη Νάσρα Αμπουκάρ Αλι για να αγωνιστεί στα 100 μέτρα γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πανεπιστημιακών αγώνων που πραγματοποιήθηκε στην Τσενγκτού της Κίνας.

Το βίντεο με την 20χρονη Νάσρα που τρέχει πολύ αργά, σε σχέση με τις συναθλήτριές της, έκανε τον γύρο του κόσμου μέσω social media, σε μια «ντροπιαστική για τη χώρα εμφάνιση», όπως είπε ο υπουργός.

The Ministry of Youth and Sports should step down. It's disheartening to witness such an incompetent government. How could they select an untrained girl to represent Somalia in running? It's truly shocking and reflects poorly on our country internationally. pic.twitter.com/vMkBUA5JSL

