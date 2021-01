Χάος στην Ουάσινγκτον: Τραμπούκοι του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο!

Συνέβη λοιπόν και το αδιανόητο. Αφού ο Ντόναλντ Τραμπ καλλιέργησε όλα αυτά τα χρόνια την τοξικότητα στον πολιτικό λόγο, αφού έσπειρε το δηλητήριο της συνωμοσιολογίας και αμφισβήτησε την αλήθεια με κάθε τρόπο, αφού εξέθρεψε και κανάκεψε κάθε είδους τραμπούκων (από τους ακραίους ρατσιστές Proud Boys μέχρι τους τρομακτικούς QAnon) στην προσπάθειά του να δημιουργήσει έναν στρατό που θα τον κρατήσει στον Λευκό Οίκο, όλο αυτό εισέβαλε στον ναό της αμερικανικής δημοκρατίας.

Η Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021 θα μείνει στην Ιστορία. Θα μείνει στην Ιστορία ως ημέρα ντροπής, ως ημέρα-όνειδος. Θα μείνει στην Ιστορία για τις απίστευτες σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο Κογκρέσο, όταν υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, την ώρα που η Γερουσία συνεδρίαζε για να επικυρώσει τις ψήφους των Εκλεκτόρων και να οριστικοποιήσει την νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου —μια κανονικά τυπική διαδικασία που ήδη είχε υπονομευτεί από μια μερίδα Ρεπουμπλικανών αλλά αναβλήθηκε υπό την απειλή του όχλου και του γενικευμένου χάους.

Όλα ξεκίνησαν από τη διαδήλωση που είχε διοργανώσει ο ίδιος ο Τραμπ, ο οποίος ως γνωστόν δεν έχει αποδεχτεί την ήττα του και δεν ήθελε η Γερουσία να επικυρώσει το αποτέλεσμα. Ομως άλλο η ρητορική και οι ανοησίες ενός φαιδρού πολιτικού και άλλο η οχλοκρατία. Ή μήπως δεν είναι άλλο και είναι το ίδιο τελικά;

Διότι οι διαδηλωτές, αυτοί που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο —για πρώτη φορά συνέβη κάτι τέτοιο εδώ και δύο αιώνες—, άκουσαν αυτούς που μιλούσαν. Τον δήθεν αξιότιμο Ρούντι Τζουλιάνι, ή τον γιο του Τραμπ, τον ανεκδιήγητο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ που απειλούσαν όσους γερουσιαστές είναι μέσα στο Κογκρέσο —«ερχόμαστε για σας» είπε ο γιος του προέδρου.

Ο ίδιος ο Τραμπ κάτι τέτοιο ήθελε, μιλώντας στο πλήθος σκορπώντας ψέματα και δηλητήριο —να μη συνεδριάσουν τα μέλη του Κογκρέσου, να καθυστερήσει η διαδικασία διαδοχής του.

Οι διαδηλωτές άκουσαν. Ενθαρρύνθηκαν από τους ομιλητές —η Ιβάνκα Τραμπ χαρακτήρισε τους εισβολείς «πατριώτες» προτού σβήσει το tweet. O όχλος έσπασε την κεντρική πόρτα του Καπιτωλίου και τα παράθυρα και εισέβαλε στον χώρο υποδοχής. Οι βουλευτές και οι γερουσιαστές αποσύρθηκαν σε άλλο χώρο του κτιρίου για λόγους ασφαλείας. Η αστυνομία τους έδωσε εντολή να φύγουν από άλλη πλευρά για να μπορέσουν να διώξουν τους εισβολείς.

Όπως ανέφερε η αστυνομία της Ουάσινγκτον μια γυναίκα πυροβολήθηκε και νοσηλεύεται. Αφού

Η Νάνσι Πελόσι ζήτησε την συνδρομή της Εθνοφρουράς για να εκκενώσει το κτίριο από τους εισβολείς.

Τα αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι οι διαδηλωτές βανδάλισαν γραφεία των γερουσιαστών.

Οι εισβολείς είχαν συγκρουστεί λίγο νωρίτερα με την αστυνομία του Καπιτωλίου, που όμως δεν μπόρεσε να τους συγκρατήσει. Ηταν ανάμεσα στους χιλιάδες υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ που συγκεντρώθηκαν στην Ουάσινγκτον, στον λόφο του Καπιτωλίου, ακούγοντας για μία ώρα τον απερχόμενο πρόεδρο να επαναλαμβάνει τις γνωστές κατηγορίες του για «νοθεία» στις εκλογές και «κλοπή» από τους Δημοκρατικούς.

Οι τραμπούκοι, ενθαρρυμένοι και από τα λόγια των πολιτικών, έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και ανέβηκαν στην εξέδρα που έχει στηθεί για την ορκωμοσία του Μπάιντεν και στα σκαλιά του Καπιτωλίου πριν παραβιάσουν την κεντρική πόρτα αιφνιδιάζοντας όσους βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου. Μετά εισέβαλαν στους χώρους του Καπιτωλίου, προκάλεσαν ζημιές σε γραφεία μελών του Κογκρέσου. Σύμφωνα με ΜΜΕ η αστυνομία βρήκε και πλαστικές χειροπέδες, γεγονός που μαρτυρά ότι κάποιοι από τους εισβολείς ενδεχομένως να σκόπευαν να πάρουν ομήρους!

Πριν γίνει η εισβολή, ο απερχόμενος αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, είχε αρνηθεί να υπακούσει στην εντολή του Τραμπ και να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των Εκλεκτόρων, προκαλώντας την οργή του απερχόμενου προέδρου στο Twitter. O Πενς είπε ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να σεβαστεί το Σύνταγμα των ΗΠΑ και να μην αμφισβητήσει την εγκυρότητα των εκλεκτορικών ψήφων.

Το ίδιο είχε κάνει και ο ηγέτης της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, Μιτς ΜακΚόνελ, ο οποίος σε μία παθιασμένη ομιλία του, είπε ότι αν οι συνάδελφοί του αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας από τον αμερικανικό λαό και τους Εκλέκτορες, θα βάλουν σε κίνδυνο την αμερικανική δημοκρατία.

Μετά την εισβολή, σύμφωνα με το κανάλι PBS, Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές ακούστηκαν να κατηγορούν τον Ντόναλντ Τραμπ για τις σοκαριστικές εξελίξεις και να κάνουν λόγο για προδοσία κατά του έθνους εκ μέρους του.

Ο απερχόμενος πρόεδρος ζήτησε, φυσικά μέσω Twitter, να ηρεμήσουν και να σεβαστούν την αστυνομία του Καπιτωλίου.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021