Γάζα: Ολα φλου για τη «δεύτερη φάση» – εκτός παιχνιδιού ο Μπλερ

Σε κείμενο του για τη λεγόμενη «δεύτερη φάση» της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Παλαιστίνη, ο Γκουίντο Ολίμπιο της Corriere della Sera εξέφρασε τις απόψεις του αποδελτιώνοντας συγχρόνως και δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου που θεώρησε σημαντικά. Η μοναδική είδηση που εξάγεται αφορά τον τακτικισμό του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει ευσχήμως τον Τόνι Μπλερ από το προσκήνιο, αφού η υποψηφιότητά του για τον θώκο του επικεφαλής συντονιστή στο μελλοντικό συμβούλιο διακυβέρνησης της Γάζας προσκρούει στη γενική αντίδραση των άμεσα ενδιαφερομένων.

Οι Αραβες δεν ξέχασαν το φιάσκο του Ιράκ, με πρωταγωνιστή τον πολεμοχαρή τότε άγγλο σερ, ο οποίος σήμερα πλασάρεται ως ειρηνιστής. Ποιος θα τον αντικαταστήσει; Προς το παρόν ακούστηκε το όνομα του προέδρου της Αιγύπτου Αμπντελφατάχ αλ-Σίσι.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ Αμπντουλραχάμ αλ-Τάνι, έδωσε συνέντευξη στους New York Times και είπε ότι οι διαπραγματεύσεις από τούδε και στο εξής θα αφορούν ακανθώδη ζητήματα. Τόνισε μάλιστα ότι τα συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή η πλευρά ΗΠΑ-Ισραήλ και η πλευρά της Χαμάς, δεν είναι ακόμη έτοιμα για συμβιβασμό.

Η «δεύτερη φάση», λοιπόν, περιλαμβάνει την ανάπτυξη της διεθνούς δύναμης, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για τη σύνθεσή της. Μόνο οι ΗΠΑ έκαναν το πρώτο βήμα, ιδρύοντας ένα κέντρο διοίκησης στην ισραηλινή βάση στο Χατζόρ, με δύναμη 200 στρατιωτικών, η οποία δεν θα εισέλθει στη Γάζα. Οι υπόλοιπες ξένες μονάδες που θα συμμετάσχουν στην εν λόγω δύναμη δεν έχουν καθοριστεί ακόμη, ούτε οι κανόνες εμπλοκής.

Το σχέδιο προβλέπει τη συμμετοχή του Κατάρ, της Τουρκίας, της Αιγύπτου και ενδεχομένως των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Θα χρειαστούν χιλιάδες στρατιώτες. Η Αίγυπτος και η Τουρκία τους έχουν, έγραψε ο Ολίμπιο, αλλά μπορεί να συμμετάσχουν και στρατεύματα άλλων ισλαμικών χωρών, όπως λόγου χάρη η Ινδονησία. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των παλαιστινίων αστυνομικών, την οποία έχουν ήδη αναλάβει η Αίγυπτος και η Ιορδανία, δεν αποκλείεται να υπάρξει και ευρωπαϊκή συμμετοχή, δηλαδή εκπαίδευση Παλαιστινίων σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ωστόσο απαιτούνται εγγυήσεις, κατευθυντήριες γραμμές, αριθμοί και στόχοι. Οι στρατιώτες πρέπει να διασφαλίσουν την τάξη και την ασφάλεια, να προστατεύσουν τους πολίτες και να βοηθήσουν την τεχνοκρατική κυβέρνηση, η οποία κάποτε πρέπει να σχηματιστεί, όπως και το συμβούλιο που θα επιβλέπει τη μετάβαση.

Ως γνωστόν, συνέχισε ο Ολίμπιο, η υποψηφιότητα Μπλερ για το πόστο του εποπτεύοντος σε αυτό το συμβούλιο έχει ήδη καταδικαστεί από τη Χαμάς, αλλά και από άλλους. Ο άνθρωπος είναι ανεπιθύμητος εκεί. Μόνο η Παλαιστινιακή Αρχή έχει κρατήσει κάπως πιο επιεική στάση απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας. Ο Τραμπ διαισθάνθηκε την κατάσταση και είπε τα εξής: «Πάντα μου άρεσε ο Τόνι, αλλά πρέπει να δούμε αν όλοι θα τον αποδεχθούν».

Με λίγα λόγια, ο Μπλερ φαίνεται πλέον να βρίσκεται περισσότερο εκτός παιδιάς παρά εντός αυτής. Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσέθεσε και τον αιγύπτιο ηγέτη Αλ-Σίσι στη λίστα των πιθανών υποψηφίων, αναγνωρίζοντας τον ρόλο του στην όλη υπόθεση και στην επίλυση της κρίσης με τη διοργάνωση της συνόδου στο Σινά.

Εν αναμονή της δύναμης που θα αναλάβει στρατιωτικό ρόλο στη Γάζα, οι ένοπλες φράξιες της Χαμάς ανέκτησαν την παρουσία τους, ανέλαβαν δράση και ήδη εξαπέλυσαν πογκρόμ κατά των αντιπάλων της οργάνωσης. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό που δείχνει ξεκαθάρισμα λογαριασμών και κινήσεις προς αποφυγήν του χάους, κατάσταση που ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει προσωρινή και φαίνεται να την ανέχεται.

Ο Λευκός Οίκος, σε μια προσπάθεια να διαφυλάξει ό,τι έχει επιτευχθεί, κάνει παραχωρήσεις. Με χρονικό όριο, όμως. Το περιοδικό Economist επισημαίνει έναν κίνδυνο που ανέκυψε τις τελευταίες ημέρες: η Χαμάς έδωσε τη συγκατάθεσή της να κυβερνήσουν άλλοι τη Γάζα, όπως επιτάσσει το σχέδιο, στην πράξη όμως διατηρεί την εξουσία και την ικανότητα να επηρεάζει τα γεγονότα.

Κατά την άποψη που ενστερνίζεται και ο Ολίμπιο, οι μόνοι που θεωρητικώς δύνανται να συγκρατήσουν τους τζιχαντιστές είναι οι διαμεσολαβητές, δηλαδή οι ίδιοι παράγοντες που ανάγκασαν τη Χαμάς να αποδεχτεί την ανταλλαγή των ομήρων με τους φυλακισμένους. Για να καταστείλουν την αντίσταση, το Κατάρ και η Τουρκία έχουν απειλήσει να απελάσουν τους ηγέτες της Χαμάς, αφαιρώντας τους κάθε κάλυψη που τώρα τους παρέχουν.

Η πραγματική δοκιμασία, πάντως, αφορά τον αφοπλισμό της Χαμάς και των διαφόρων υποομάδων της. Μόλις οι ηγέτες της είπαν το μεγάλο «ναι», απέκλεισαν την περίπτωση να παραδώσουν τα όπλα τους, δηλαδή τα πολεμικά τυφέκια και τους εκτοξευτές ρουκετών-χειροβομβίδων. Το θέμα είναι, βέβαια, και σε ποιον θα τα παραδώσουν…

Ο Ολίμπιο δήλωσε απαισιόδοξος για την έκβαση της συμφωνίας ειρήνευσης και έγραψε ότι κάποια σοβαρή παραβίαση των ήδη συμφωνηθέντων ενδέχεται να προκαλέσει την αντίδραση του ισραηλινού στρατού. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος επανέναρξης της επίθεσης, αφού χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των Ισραηλινών από τη Γάζα δεν υφίσταται.

Στη δεύτερη Ιντιφάντα οι ΗΠΑ προσπάθησαν να αναγκάσουν τα δύο μέρη να συμμορφωθούν, αλλά δεν πέτυχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα επειδή το μπλοκάρισμα ενός σταδίου ήταν αρκετό για να θέσει σε κίνδυνο και τα υπόλοιπα. Στη Μέση Ανατολή οι σαμποτέρ είναι άνετοι σαν στο σπίτι τους…

