Κούσνερ και Γουίτκοφ έπεισαν τη Χαμάς να πει το μεγάλο «ναι»

Μια αποφασιστικής σημασίας 45λεπτη συνάντηση μεταξύ των απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, και τετραμελούς αντιπροσωπείας στελεχών της Χαμάς, με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ-Χάγια, οδήγησε στο «μεγάλο ΝΑΙ» της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης όσον αφορά το σχέδιο Τραμπ. Η αποκάλυψη αυτή έγινε από τον ιστότοπο Axios, έγραψε στην Corriere della Sera η Βιβιάνα Μάτσα, ανταποκρίτρια στη Νέα Υόρκη, και επιβεβαιώθηκε από τρεις πηγές.

Η σημασία αυτού του ραντεβού εξηγεί και τις ταχύτατες εξελίξεις στο Σινά, δηλαδή την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διαπραγμάτευσης εντός 20 ωρών. Πρόκειται για καθοριστική λεπτομέρεια, έγραψε η Μάτσα.

«Οι Αμερικανοί είχαν ενημερώσει τους δημοσιογράφους ότι είναι πεπεισμένοι πως η Χαμάς είχε βαρεθεί τις μάχες, αφού είχε και απώλειες στο 90%, και πλέον έβλεπε τους ομήρους ως μειονέκτημα – και όχι ως πλεονέκτημα. Δεν ξέραμε, όμως, ότι οι Κούσνερ και Γουίτκοφ είχαν πάρει την έγκριση του Τραμπ για ιδιαίτερη συνάντηση με την τρομοκρατική ομάδα».

Και συνέχισε η ανταποκρίτρια: «Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που οι απεσταλμένοι του Τραμπ συναντούσαν κατ’ ιδίαν ηγέτες της Χαμάς. Τον περασμένο Μάρτιο ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για τους ομήρους, Ανταμ Μπόιλερ, είχε συναντηθεί με ηγετικά μέλη της στην Ντόχα με σκοπό να τα πείσει για την απελευθέρωση του αμερικανοϊσραηλινού ομήρου Ινταν Αλεξάντερ και για την ανάκτηση σορών άλλων Αμερικανών, όμως η συμφωνία ναυάγησε εξαιτίας της οργής της κυβέρνησης Νετανιάχου, η οποία ουδέν γνώριζε».

Επανερχόμενη στο σχέδιο Τραμπ, η Μάτσα έγραψε ότι οι Καταριανοί μεσολαβητές είπαν στον Γουίτκοφ πως «αν σφίξετε τα χέρια, θα υπάρξει συμφωνία» και ακολούθως οι δύο Αμερικανοί συναντήθηκαν με τους τέσσερις Παλαιστινίους, παρουσία των επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου και της Τουρκίας. Ο Χάγια ρώτησε αν οι δυο Αμερικανοί μεταφέρουν κάποιο μήνυμα του Τραμπ.

«Το μήνυμα του προέδρου Τραμπ είναι ότι θα σας φερθούν δίκαια», απάντησε ο Γουίτκοφ. «Θα επιβάλει και τα 20 σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου και θα διασφαλίσει ότι όλα θα εφαρμοστούν». Οι ηγέτες της Χαμάς πήγαν σε ένα διπλανό δωμάτιο με τους μεσολαβητές, οι οποίοι επανεμφανίστηκαν λίγο αργότερα. Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου, Χασάν Ρασάντ, δήλωσε: «Υπάρχει συμφωνία!»

