Οικογένεια Ελισον: Οι νέοι μεγιστάνες των αμερικανικών media

Η ιστορία της οικογένειας Ελισον αποκαλύπτει τη δυναμική ένωση παλιών και νέων ΜΜΕ. Από την Paramount και τη Warner, μέχρι το TikTok, οι συμφωνίες τους ενδέχεται να αναδιαμορφώσουν την αμερικανική ψυχαγωγία και ενημέρωση. Πρόκειται για μια ιστορία ισχύος, τεχνολογίας και πολιτικής επιρροής που ξεπερνά τα όρια του Χόλιγουντ και φτάνει στις παρυφές της αμερικανικής πολιτικής πραγματικότητας.

Ο μεγάλος πόλεμος των ΜΜΕ και της ψυχαγωγίας διεξάγεται ανάμεσα στις παραδοσιακές εταιρείες παραγωγής, όπως η Warner, και στις τεχνολογικές πλατφόρμες τύπου TikTok, που βασίζονται σε αλγόριθμους και περιεχόμενο χρηστών, γράφει ο Economist. Σήμερα, μια σειρά από συμφωνίες θα μπορούσαν να φέρουν τις δύο αυτές δυνάμεις υπό την επιρροή μιας και μόνο οικογένειας.

Ο Λάρι Ελισον, 81 ετών, ιδρυτής της Oracle και δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, χρηματοδότησε σχεδόν εξ ολοκλήρου την εξαγορά της Paramount από τον γιο του, Ντέιβιντ, τον περασμένο Αύγουστο. Η οικογένεια φέρεται τώρα να διεκδικεί και τη Warner Bros Discovery. Παράλληλα, η Oracle συμμετέχει σε κοινοπραξία που προσπαθεί να αποκτήσει τις αμερικανικές δραστηριότητες του TikTok από την κινεζική ByteDance, μια πώληση που ενέκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ στις 25 Σεπτεμβρίου.

Αν προχωρήσουν οι συμφωνίες, οι Ελισον θα ελέγχουν μερικά από τα ισχυρότερα εμπορικά σήματα της αμερικανικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, από το «Game of Thrones» και τα «Φιλαράκια», μέχρι το CBS News και το CNN. Επιπλέον, θα έχουν λόγο στη λειτουργία του TikTok, την πλατφόρμα στην οποία οι αμερικανοί έφηβοι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή. Καθώς η σύγκρουση ανάμεσα στα παραδοσιακά ΜΜΕ και τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες κλιμακώνεται, η οικογένεια Ελισον φαίνεται να τα ενώνει.

Ο 42χρονος Ντέιβιντ Ελισον, επικεφαλής της Skydance Media, εταιρείας παραγωγής που ίδρυσε πριν από 15 χρόνια με τη βοήθεια του πατέρα του, ανέλαβε το καλοκαίρι τον έλεγχο της Paramount. Το τίμημα ανήλθε σε 8,4 δισ. δολάρια. Μετά τη θεαματική άνοδο της αξίας της Oracle λόγω της «έκρηξης» της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Ελισον έχει σήμερα τα κεφάλαια να στηρίξει και την εξαγορά της Warner, που αποτιμάται, σύμφωνα με τον Economist, σε σχεδόν 50 δισ. δολάρια.

Αν ενωθούν η Paramount και η Warner, θα σχηματιστεί ένας κολοσσός του Χόλιγουντ. Η κοινή τους παραγωγή ταινιών ξεπερνά σε έσοδα κάθε άλλο στούντιο. Επιπλέον, οι δύο εταιρείες θα κατέχουν το 35% της διαφημιστικής τηλεοπτικής αγοράς στις ΗΠΑ, έναντι 27% της Disney. Οι συνδρομητικές πλατφόρμες τους, Paramount+ και HBO Max, μαζί έχουν περισσότερους αμερικανούς συνδρομητές ακόμη και από το Netflix.

Η Warner δείχνει ανοιχτή στην εξαγορά, αφού δεν μπορεί να ανταγωνιστεί μόνη της το Netflix. Ομως οι πιθανοί αγοραστές είναι λίγοι: οι Apple και Amazon μάλλον δεν ενδιαφέρονται για τηλεοπτικά καλωδιακά δίκτυα, ενώ η Comcast θα αντιμετώπιζε πολιτικά εμπόδια λόγω της εχθρότητας του Τραμπ προς το MSNBC. Η συγχώνευση μπορεί να προκαλέσει αντιμονοπωλιακή έρευνα, αφού θα μείωνε τα μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο από πέντε σε τέσσερα. Ωστόσο, οι σχέσεις των Ελισον με τον Τραμπ, αλλά και η τοποθέτηση του Μακάν Ντελραχίμ, πρώην επικεφαλής της Αντιμονοπωλιακής Υπηρεσίας, στη νομική διεύθυνση της Paramount ίσως λειτουργήσουν υπέρ τους.

Η υπόθεση της TikTok είναι ακόμη πιο περίπλοκη, γράφει ο Economist. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Oracle παίζει «πολύ μεγάλο ρόλο» στις διαπραγματεύσεις. Η εταιρεία ήδη φιλοξενεί τα δεδομένα των αμερικανών χρηστών μέσω του Project Texas. Η ByteDance λέγεται ότι θα παραχωρήσει το αλγοριθμικό της σύστημα με leasing, το οποίο θα «εκπαιδευτεί» εκ νέου σε αμερικανικά δεδομένα υπό την εποπτεία της Oracle. Οι λεπτομέρειες πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τον Ιανουάριο, αν και το Πεκίνο δεν έχει δείξει την ίδια προθυμία με τον Τραμπ για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Το ερώτημα, σημειώνει ο Εconomist, είναι τι θα κάνουν οι Ελισον με την αυτοκρατορία που χτίζουν. Ο Ντέιβιντ, μετά την εξαγορά της Paramount, μίλησε για έναν συνδυασμό «της δημιουργικής καρδιάς του Χόλιγουντ με το καινοτόμο πνεύμα της Σίλικον Βάλεϊ». Η ένωση ενός από τα μεγαλύτερα αρχεία περιεχομένου στον κόσμο με έναν από τους πιο εξελιγμένους αλγορίθμους ακούγεται –και είναι– πολλά υποσχόμενη.

Η Oracle ήδη διεισδύει στην Paramount: η πρώην CEO της, Σάφρα Κατζ, βρίσκεται στο διοικητικό της συμβούλιο, ενώ ο Ντέιβιντ Ελισον έχει δηλώσει ότι θα ενοποιήσει τις λειτουργίες της σε μια ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα. Παράλληλα, η Oracle αξιοποιεί δεδομένα από την Cerner, εταιρεία υγείας που απέκτησε, για την ανάπτυξη εφαρμογών στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας. Με το TikTok, θα αποκτήσει ανεκτίμητη γνώση για τις προτιμήσεις των νέων Αμερικανών.

Ο έλεγχος τόσο ειδησεογραφικών κολοσσών όπως το CBS και το CNN όσο και του TikTok, που αποτελεί βασική πηγή ενημέρωσης για πολλούς χρήστες, θα δώσει στην οικογένεια τεράστια πολιτική ισχύ. Ο Λάρι Ελισον διατηρεί καλές σχέσεις με τον Τραμπ, ενώ έχει στηρίξει τους Ρεπουμπλικάνους, αν και στο παρελθόν δήλωνε κεντρώος, είχε στηρίξει τον Μπιλ Κλίντον και παραμένει φίλος του Τόνι Μπλερ. Επίσης, συνδέεται στενά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και η Paramount ήταν η μόνη μεγάλη εταιρεία που καταδίκασε επιστολή καλλιτεχνών που ζητούσαν μποϊκοτάζ του Ισραήλ.

Ο Ντέιβιντ Ελισον, από την πλευρά του, όρισε έναν συντηρητικό «διαμεσολαβητή» για την κάλυψη ειδήσεων στο CBS, ενώ ο Τραμπ έχει ισχυριστεί ότι περιμένει να λάβει 20 εκατ. δολάρια σε διαφημίσεις και κοινωνικά μηνύματα από την Paramount. Ωστόσο, ο ίδιος ο Ντέιβιντ δώρισε σχεδόν ένα εκατ. δολάρια στην καμπάνια του Τζο Μπάιντεν το 2024 και δαπάνησε 1,5 δισ. για την ανανέωση της σειράς «South Park», που σατιρίζει ανελέητα τον Τραμπ. Σε ερώτηση τον Αύγουστο για τη διαμάχη του CBS με τον Τραμπ, απάντησε: «Δεν σκοπεύουμε να πολιτικοποιήσουμε την εταιρεία». Η πραγματικότητα, καταλήγει ο Economist, ίσως αποδειχθεί πολύ πιο περίπλοκη.

