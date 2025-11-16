Φιντάν για F-35: Σύντομα θα βρούμε λύση

Για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 μίλησε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη βούληση να λύσουν το θέμα.

Συγκεκρίμενα, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό A Haber, και όταν ρωτήθηκε για τα F-35, ο Φιντάν απάντησε: «Οταν στις 25 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος [Ερντογάν] βρέθηκε στον Λευκό Οίκο, τότε ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη βούληση και δήλωσε, χωρίς να το σκεφτεί, ότι οι κυρώσεις δεν πρέπει να υπάρχουν μεταξύ μας, πρέπει να αρθούν και έδωσε την σχετική εντολή».

Πρόσθεσε ακόμη ότι «υπάρχουν οδηγίες που δόθηκαν από τον Τραμπ για αυτό το θέμα, υπάρχει μια βούληση. Αυτό το ζήτημα παρακολουθείται, το παρακολουθούμε. Αν θέλει ο Θεός, θα το λύσουμε το συντομότερο δυνατό».

Μιλώντας για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης αμυντικών δαπανών, SAFE, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ανέφερε πως ο πιο σημαντικός πυλώνας της νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας είναι η αναζωογόνηση της αμυντικής βιομηχανίας και η κάλυψη των αμυντικών αναγκών.

Ο τούρκος υπουργός σημείωσε πως η χώρα του είναι υποψήφια για το πρόγραμμα. «Υπάρχουν διατάξεις για τις υποψήφιες χώρες. Για τη χρήση συγκεκριμένης ποσότητας φυσικών πόρων, ειδικά αν τους εισάγεις από το εξωτερικό, απαιτείται η συναίνεση ορισμένων χωρών. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ορισμένα προβλήματα για την Τουρκία. Γιατί; Λόγω της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής πλευράς (Κυπριακή Δημοκρατία). Αλλά η χρήση του υπόλοιπου ταμείου των 800 δισ. και, από την άλλη πλευρά, η αυξανόμενη δημιουργία εταιρειών και συνεργασιών από τις εταιρείες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας επιτρέψει να επωφεληθούμε από αυτά τα κεφάλαια».

Λύση δύο κρατών

Ο Φιντάν επανέλαβε την θέση για λύση δύο κρατών στο Κυπριακό. «Κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει τα ίσα, κυρίαρχα και υπαρξιακά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Οι ίδιοι δεν θα επιτρέψουν να υποβιβαστούν σε δεύτερης κατηγορίας καθεστώς στο νησί, και ως εγγυήτρια χώρα, ούτε εμείς θα το επιτρέψουμε. Ή υπάρχεις ισότιμα, ή όχι».

Χαρακτήρισε δε «ιστορική παραίσθηση» το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα δεν αποδέχεται τη λύση των δύο κρατών «λόγω της προπαγάνδας των Ελληνοκυπρίων και των Ελλήνων και με την ψευδαίσθηση ότι δήθεν είναι θετικοί σε άλλη λύση», όπως είπε.

Γάζα

Αναφερόμενος στη Γάζα, ο Φιντάν είπε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε βοήθεια συμπεριλαμβανομένης της αποστολής στρατιωτών, σε σχέση με την διεθνή δύναμη σταθεροποίησης που σχεδιάζεται να αναλάβει καθήκοντα στην περιοχή.

«Η βούληση που διαμορφώνεται εδώ είναι ότι, εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η Τουρκία είναι έτοιμη να βάλει το χέρι της στη φωτιά για τη Γάζα και θα κάνει ό,τι πρέπει, με ισχυρό αίσθημα ευθύνης, σε κάθε θέμα, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής στρατευμάτων. Αυτό είναι το πιο σαφές μήνυμα που στέλνουμε στη διεθνή κοινότητα» είπε.

