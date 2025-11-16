Κινεζικά «σκυλιά του πολέμου» θα απειλήσουν την Ταϊβάν

Ο μάλλον σοκαριστικός για τη στρατιωτική ηθική πόλεμος των drones, που τόσο «διέπρεψε» στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, σε λίγον καιρό θα φαντάζει νορμάλ πολεμική τακτική. Διότι η τεχνολογία προχωρεί ακάθεκτη και στο στρατιωτικό πεδίο, αν και όχι ηρωικώς όπως το Πεζικό ή οι Πεζοναύτες. Τα νεότερα επιτεύγματα στον τομέα απασχόλησαν τους λονδρέζικους Times, αλλά μόνο για την περίπτωση της Κίνας.

Οι αποβάσεις σε περίπτωση εισβολής στην Ταϊβάν, έγραψαν οι Αγγλοι, θα είναι απαραίτητες. Αυτός είναι ο λόγος που ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός κατασκεύασε αποβατικούς λόχους ρομπότ-σκύλων, που τους βάφτισε «λύκους». Τα «αυτοκινούμενα» και καταλλήλως οπλισμένα μηχανήματα θα αναλάβουν το πρώτο κύμα της επίθεσης, άρα θα εισπράξουν και τις πρώτες αμυντικές βολές.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στην κρατική τηλεόραση της Κίνας, συνέχισε το ρεπορτάζ, δείχνει τη στρατιωτική εκδοχή των ρομπότ-σκύλων που χρησιμοποιούνται ήδη σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. «Θα ηγηθούν συνδυασμένης με drones απόβασης στην παραλία». Φυσικά, η Κίνα δεν είναι πιο μπροστά από τις ΗΠΑ σε αυτήν την «καινοτομία», ωστόσο το ρεπορτάζ δεν επεκτάθηκε.

Δείτε δύο βίντεο με κινεζικά «σκυλιά» του πολέμου

Και ένα βίντεο με τα αμερικανικά «σκυλιά» του πολέμου

Ο κινεζικός «λύκος» φέρει όπλο στην πλάτη του και μπορεί να δράσει 1,2 μίλια μακριά από το σημείο ελέγχου του (που συνήθως είναι στρατιωτικό καμιόνι). Τα ρομπότ αυτά ξεπερνούν γρήγορα τα συρματοπλέγματα και τα υπόλοιπα εμπόδια και «η Κίνα ευελπιστεί ότι στο πεδίο θα είναι αποτελεσματικά στην κατάρρευση της άμυνας, τουλάχιστον όσο και τα σμήνη των drones που έδρασαν και δρουν στην Ουκρανία και στη Ρωσία».

Ωστόσο ορισμένοι στρατιωτικοί σχολιαστές ανέφεραν ότι τα στρατιωτικά ρομπότ θα είναι πολύ ευάλωτα σε αμυντικά πυρά, συνεπώς πρέπει να υποστηριχθούν με τον κλασικό τρόπο, από αποβατικές μονάδες του Στρατού Ξηράς. Οι κινεζικοί «λύκοι» παρουσιάστηκαν πρώτη φορά πέρυσι, σε ειδική επίδειξη, ενώ συμμετείχαν και στη λαμπρή παρέλαση της πλατείας Τιενανμέν τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Αντίο στα «ανθρώπινα κύματα»

«Οι πρόσφατες ασκήσεις δείχνουν ότι θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος του αναπτυσσόμενου οπλοστασίου υψηλής τεχνολογίας της Κίνας. Κατά το μαοϊκό στρατιωτικό δόγμα, πάντως, η Κίνα βασίζεται στην αριθμητική δύναμη για να πραγματοποιεί επιθέσεις με ‘‘ανθρώπινα κύματα’’ εναντίον εχθρικών θέσεων. Η τακτική αυτή προκάλεσε τεράστιες απώλειες και απέτυχε, όταν η Κίνα προσπάθησε να επιτεθεί στην Ταϊβάν στο τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου».

Στη συνέχεια το αγγλικό ρεπορτάζ ανέφερε ότι ο Σι Τζινπίνγκ έχει εκσυγχρονίσει τον στρατό του, «φέρνοντάς τον κοντά στα αμερικανικά πρότυπα όσον αφορά τα μαχητικά αεροσκάφη, τους πυραύλους και τα πολεμικά πλοία», όμως «έλαβε υπ’ όψιν του και τα μαθήματα του πολέμου μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, όπου πρωτοστατούν τα drones». Οπως συμβαίνει και στις αποβατικές επιχειρήσεις με στρατιώτες, τα ρομπότ θα καλύπτονται από το Πυροβολικό. «Τα drones είναι η επιπλέον, η μοντέρνα πινελιά».

Ενδιαφέρον σημείο του ρεπορτάζ, η πληροφορία ότι «τα ρομπότ θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με Τεχνητή Νοημοσύνη». Η διμοιρία των ρομπότ θα αποτελείται από ένα τεμάχιο αναγνώρισης, δύο οπλισμένα τεμάχια και ένα άλλο σε ρόλο υποστήριξης, το οποίο θα μεταφέρει τα πυρομαχικά.

Ο Tίμοθι Ρίτερ, αμερικανός ειδικός στον πόλεμο με drones, έγραψε σε πρόσφατη μελέτη του: «Τα ρομποτικά και όλο και πιο αυτόνομα οπλικά συστήματα αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο πόλεμος. Η έρευνα και η ανάπτυξη αυτών των συστημάτων από πλευράς Κίνας υστερούσε σε σχέση με τις ΗΠΑ, όμως πλέον το τεχνολογικό χάσμα κλείνει».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News