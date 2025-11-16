Υπόθεση Επστάιν: «Παντού υπάρχει το όνομα Τραμπ, αλλά τίποτα δεν τον εμπλέκει»

Συνέχεια στον θόρυβο που συντηρείται στις ΗΠΑ σχετικά με την υποτιθέμενη γνώση του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τις εγκληματικές δραστηριότητες του προαγωγού Τζέφρι Επσταϊν έδωσε η Corriere della Sera. Η ανταποκρίτρια Βιβιάνα Μάτσα πήρε μίνι συνέντευξη από τη ρεπόρτερ Τζούλι Κ. Μπράουν, τη δημοσιογράφο που αποκάλυψε το σκάνδαλο Επσταϊν στην εφημερίδα Miami Herald, και προσπάθησε να εκμαιεύσει ενοχοποιητικά στοιχεία για τον προέδρο των ΗΠΑ.

Η προσπάθειά της απέτυχε, αν και υπονόησε ότι ο Τραμπ ενδέχεται να ευθύνεται ακόμη και για τον θάνατο του εγκληματία μέσα στις φυλακές. Η Μπράουν δεν υπήρξε κατηγορηματική για οτιδήποτε σχετικό με τον Τραμπ και υπογράμμισε ότι εκφράζει απλώς τη γνώμη της επί τη βάσει των αληθών στοιχείων.

Μάλλον συμμεριζόμενη τη θέση του ιταλικού μέσου (κατά του Τραμπ), συγχρόνως όμως προστατεύοντας και τη δική της επαγγελματική αξιοπρέπεια, η Μπράουν είπε μόνο ότι δεν βλέπει ότι θα υπάρξουν συνέπειες για τον αμερικανό πρόεδρο από την πρόσφατη δημοσιοποίηση των στοιχείων, τουλάχιστον «όσο ο Τραμπ είναι στο αξίωμα». Και τούτο «επειδή το FBI και το υπουργείο Δικαιοσύνης είναι δικά του και έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν θα υπάρξουν άλλες κατηγορίες».

Ακολουθεί ο πλήρης διάλογος των δύο γυναικών.

– Υπάρχει κάτι νέο ή εκπληκτικό στα 23.000 δημοσιευμένα έγγραφα που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα;

«Το όνομα του Τραμπ αναφέρεται κυριολεκτικά χιλιάδες φορές. Κανένα άλλο όνομα δεν εμφανίζεται τόσο συχνά, εκτός από εκείνο του ίδιου του Επσταϊν. Ο πρόεδρος είναι το κέντρο βάρους αυτών των εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Τίποτε από αυτά δεν τον εμπλέκει στα εγκλήματα του Επσταϊν, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι ήταν τόσο κεντρικό πρόσωπο στον κόσμο του».

– Σε αρκετά email ο Επσταϊν φαίνεται να προσπαθεί να εκμεταλλευθεί τη σχέση του με τον Τραμπ, προσφέροντας πληροφορίες σε Ρώσους. Ζητεί και από τους δικηγόρους του να εμβαθύνουν στην οικονομική κατάσταση του Τραμπ, υπονοώντας ότι θέλει να του επιτεθεί. Πιστεύετε ότι αυτό είχε κάποια σχέση με τη σύλληψη ή με τον θάνατο του Επσταϊν;

«Οχι. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, δεν το πιστεύω. Γνωρίζω ότι οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης ανέλαβαν την υπόθεση λόγω των άρθρων μου. Ηταν κατά τη διάρκεια του κινήματος #MeToo. Εκείνη την εποχή από πολιτικής απόψεως εθεωρείτο καλό να ασκηθεί δίωξη σε κάποιον σαν τον Επσταϊν. Και, ειλικρινά, υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που κατηγορήθηκαν για χειρότερες κατηγορίες χρόνια πριν. Νομίζω ότι συνελήφθη με βάση τα στοιχεία. Ο Τραμπ πιθανότατα δεν θα ήθελε να συλληφθεί [ο Επσταϊν], δεδομένου ότι όταν συνελήφθη η Μάξγουελ, [ο Τραμπ] έκανε σχόλια υπέρ της, ενώ τώρα η κυβέρνησή του την έχει βάλει σε μια άνετη φυλακή. Επιπλέον, ο εισαγγελέας απολύθηκε από τον Τραμπ αφού ετοίμασε την υπόθεση».

– Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν συνέπειες μετά τη δημοσιοποίηση αυτών των εγγράφων;

«Δεν νομίζω. Οχι όσο ο Τραμπ βρίσκεται στο προεδρικό αξίωμα. Αυτή είναι απλώς η γνώμη μου, βασισμένη στο γεγονός ότι και το FBI και το υπουργείο Δικαιοσύνης του έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν θα απαγγελθούν περαιτέρω κατηγορίες και ότι ‘‘δεν υπάρχει τίποτα να δούμε’’. Εχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν να συνεχίσουν την υπόθεση. Αν θα ξεκινήσει το Κογκρέσο κάποιο είδος έρευνας; Είναι πιθανό, όμως αυτά τα πράγματα μπορεί να διαρκέσουν χρόνια και δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα έχουν. Πολλές από αυτές τις γυναίκες θέλουν δικαιοσύνη, αλλά όταν πρόκειται για κακοποίηση που συνέβη πριν από δεκαετίες, το πράγμα δυσκολεύει».

– Πιστεύετε ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για την εμπλοκή και άλλων ατόμων;

«Δεν ξέρουμε. Πάντα ήμουν επιφυλακτική σχετικά με την εμπλοκή του Τραμπ. Ως δημοσιογράφοι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και εγώ δεν είδα ποτέ μου στοιχεία περί άμεσης εμπλοκής του σε σεξουαλικά εγκλήματα. Αλλά πρέπει να πω ότι από τότε που έκλεισαν την πόρτα σε αυτήν την υπόθεση και αρνήθηκαν να δημοσιεύσουν οποιαδήποτε από τις πληροφορίες ή ακόμα και να πουν ότι την ερευνούν, έγινα επιφυλακτική προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τώρα αναρωτιέμαι αν υπάρχουν πληροφορίες που προσπαθούν να τις συγκαλύψουν».

