Ερχονται επτά «χαμένα» άλμπουμ του Μπρους Σπρίνγκστιν

Το «αφεντικό» άνοιξε τα αρχεία του και βρήκε επτά ολοκληρώμενα ακυκλοφόρητα άλπμουμ!

Οι ηχογραφήσεις, οι οποίες χρονολογούνται από το 1983 έως το 2018, «θα συμπληρώσουν πλούσια κεφάλαια του εκτεταμένου χρονολογίου της καριέρας του Μπρους Σπρίνγκστιν – προσφέροντας παράλληλα ανεκτίμητες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του ως καλλιτέχνη»», ανακοίνωσε η Sony Music.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται «κασέτες εργασίας» από τις αυτές που οδήγησαν στο κλασικό ροκ «Born In The USA», καθώς και ένα άλμπουμ πειραματισμών με κρουστά και συνθεσάιζερ από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

«Παίζω αυτή τη μουσική στον εαυτό μου και συχνά σε στενούς φίλους εδώ και χρόνια», ανέφερε ο Σπρίνγκστιν σε δήλωσή του. «Χαίρομαι που θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε επιτέλους. Ελπίζω να σας αρέσουν».

Τα τραγούδια θα συμπεριλαμβάνονται σε μια συσκευασία επτά CD –ή, εναλλακτικά, εννέα δίσκων βινυλίου– με τον γενικό τίτλο «Tracks II: The Lost Albums». Το μέγεθος της κυκλοφορίας είναι αρκετά διαφορετικό από εκείνο της πρώτης συλλογής με τίτλο «Tracks», της οποίας οι τέσσερις δίσκοι συγκέντρωναν τυχαία κομμάτια και πίσω πλευρές σινγκλ από τα πρώτα 25 χρόνια της καριέρας του Σπρίνγκστιν.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της Sony Music, το άλμπουμ «Tracks II» θα περιλαμβάνει 83 τραγούδια, εκ των οποίων τα 74 δεν έχουν κυκλοφορήσει ποτέ επίσημα σε καμία μορφή. Κάποια από αυτά, όπως τα «Fugitive’s Dream» και «Don’t Back Down on Our Love», έχουν κυκλοφορήσει σε ανεπίσημες συλλογές (bootlegs) εδώ και χρόνια, αλλά επιτέλους θα ακουστούν με ποιότητα ηχογράφησης σε στούντιο.

Ο Σπρίνγκστιν αναφέρει ότι η κυκλοφορία έγινε δυνατή όταν η πανδημία της Covid-19 τού επέτρεψε να ακούσει προσεκτικά «όσα διέθετε το αρχείο μου». Οι πολυπληθείς φαν του καλλιτέχνη γνώριζαν εδώ και χρόνια ότι το αρχείο του Σπρίνγκστιν περιέχει αμέτρητες ώρες ακυκλοφόρητου υλικού. Μιλώντας στο περιοδικό Variety το 2017, ο σταρ παραδέχθηκε ότι «έχουμε ηχογραφήσει πολύ περισσότερους δίσκους από όσους έχουμε κυκλοφορήσει».

Εξήγησε ότι ο λόγος που δεν τους κυκλοφορούσε ήταν γιατί «δεν πίστευα πως ήταν απαραίτητο». Είπε χαρακτηριστικά: «Μπορεί να πίστευα ότι ήταν καλοί, μπορεί να διασκέδαζα ηχογραφώντας τους, αλλά έχω μάθει να κυκλοφορώ μόνο ό,τι είναι απαραίτητο σε κάθε στιγμή της καριέρας μου, με αντάλλαγμα έναν καθαρό ορισμό του ποιος είμαι και τι θέλω να κάνω. Ακόμα και τώρα, σε βασικές γραμμές, λειτουργώ με βάση αυτόν τον κανόνα».

Σε ένα βίντεο τρέιλερ για την προώθηση της κυκλοφορίας του «Tracks II» ο Σπρίνγκστιν αναφέρει: «Συχνά διάβαζα για τον εαυτό μου τη δεκαετία του ’90 ότι είχα κάποια χαμένη περίοδο ή κάτι τέτοιο – και η αλήθεια είναι ότι δούλευα ασταμάτητα εκείνη την εποχή». Πολλά από τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς θα κυκλοφορήσουν στη συλλογή τού προσεχούς Ιουνίου.

Ο καλλιτέχνης λέει ότι τα ακυκλοφόρητα τραγούδια προσφέρουν μια ματιά στις οικιακές ηχογραφήσεις που έκανε όταν η εμπορική επιτυχία των άλμπουμ «Born to Run» και «Born In The USA» τον απελευθέρωσε από την πίεση της ηχογράφησης σε επαγγελματικά στούντιο. «Η δυνατότητα να ηχογραφώ στο σπίτι μου όποτε ήθελα μού επέτρεψε να ταξιδέψω σε μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών μουσικών κατευθύνσεων» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αυτές περιλαμβάνουν τους «ηχητικούς πειραματισμούς» του «Faithless» – σάουντρακ μιας ταινίας που δεν γυρίστηκε ποτέ. Αλλα ακυκλοφόρητα άλμπουμ της συλλογής περιλαμβάνουν το «Somewhere North of Nashville», ηχογραφημένο σε στιλ κάντρι τον Μάιο του 1995, και το «Twilight Hours», ένα ποπ άλμπουμ που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε την ίδια περίοδο με το «Western Stars» του 2018.

Υπάρχουν επίσης οι «πλούσιες διασυνοριακές ιστορίες» του άλμπουμ «Inyo», οι τίτλοι των τραγουδιών του οποίου υποδηλώνουν λατινοαμερικάνικες επιρροές. Το τελευταίο άλμπουμ του «Tracks II», με τίτλο «Perfect World», είναι το μόνο που «δεν είχε σχεδιαστεί αρχικά ως άλμπουμ», όπως λέει ο ίδιος, καθώς περιλαμβάνει τραγούδια που έγραψε με τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Τζο Γκρουσέκι τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000.

Ως μια πρώτη γεύση της συλλογής, ο Σπρίνγκστιν κυκλοφόρησε το τραγούδι «Rain In The River», από το «Perfect World», του οποίου τα δυνατά κρουστά και η θορυβώδης ενορχήστρωση αναδεικνύουν την ακατέργαστη δύναμη τού εδώ και 50 χρόνια συγκροτήματός του, E Street Band.

Η ανακοίνωση της κυκλοφορίας έρχεται έναν μήνα πριν ο Σπρίνγκστιν ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του τουρνέ, με εμφανίσεις στο Μάντσεστερ, στο Λίβερπουλ, στη Μασσαλία, στο Βερολίνο, στην Πράγα και αλλού. Ο 75χρονος ρόκερ δεσμεύθηκε πρόσφατα να συνεχίσει να παίζει ζωντανά «μέχρι τελικής πτώσης», προσθέτοντας όμως ότι έχει μειώσει τις περιοδείες του από τότε που η σύζυγός του Πάτι Σιάλφα διαγνώστηκε με έναν σπάνιο καρκίνο του αίματος.

