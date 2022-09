«Ερντογάν μαζέψου»: Ηχηρά μηνύματα από Ουάσινγκτον και Παρίσι για τις απειλές κατά της ελληνικής κυριαρχίας

«Η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου δεν αμφισβητείται. Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται».

Με τις δύο φράσεις αυτές ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, έκοψε τον αέρα στον Ταγίπ Ερντογάν, δίνοντας σαφή και ξεκάθαρη απάντηση στις απειλές τουρκικής εισβολής στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου με το γλαφυρό «θα έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά» που επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία ο τούρκος πρόεδρος.

Είχε προηγηθεί το μήνυμα της γαλλίδας υπουργού Εξωτερικών, Κατρίν Κολονά, κατά τη συνάντησή της με τον Νίκο Δένδια, ότι η Γαλλία ήταν και θα είναι στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου όταν υπάρχουν απειλές και παραβιάσεις της κυριαρχίας τους. Επανέλαβε μάλιστα ότι βάσει της συμφωνίας εταιρικής στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδος – Γαλλίας, προβλέπεται αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης.

«Το άρθρο 21 περιγράφει ακριβώς αυτή την περίπτωση, και περιγράφει ότι αν τα δύο μέρη διαπιστώσουν ότι υπάρχει μια ένοπλη επίθεση στο έδαφος της μίας ή της άλλης χώρας υπάρχει αμοιβαία συνδρομή», σημείωσε η κυρία Κολονά.

Η ερώτηση που τέθηκε από την ΕΡΤ (Λένα Αργύρη), την ιστοσελίδα Hellas Journal (Μιχάλης Ιγνατίου) και το ΑΠΕ-ΜΠΕ (Πέτρος Κασφίκης) στον εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ως εξής:

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε την Ελλάδα ότι “κατέχει νησιά στο Αιγαίο Πέλαγος” που έχουν, σύμφωνα με τον ίδιο, καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης. Είπε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να «κάνει ό,τι είναι απαραίτητο» όταν έρθει η ώρα.

Συμφωνείτε με τον κ. Ερντογάν ότι η Ελλάδα κατέχει τα (ελληνικά) νησιά στο Αιγαίο;

Επίσης, ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο. Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, είναι η πρώτη φορά που ο Ερντογάν είναι τόσο απειλητικός. Φαίνεται αποφασισμένος να κάνει πόλεμο κατά της Ελλάδας. Τι κάνει η Αμερική για να τον σταματήσει; Και όπως γνωρίζετε, οι εκκλήσεις προς στον Ερντογάν δεν σημαίνουν τίποτα για αυτόν.

Στην απάντησή του ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δεν μπορούσε να γίνει πιο σαφής:

«Σε μια συγκυρία όπου η Ρωσία έχει εισβάλει σε ένα κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος, οι δηλώσεις που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις μεταξύ των Συμμάχων του ΝΑΤΟ δεν είναι ιδιαιτέρως αντιπαραγωγικές.

»Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ενθαρρύνουν τους Συμμάχους στο ΝΑΤΟ να συνεργάζονται για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματία. Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται.

»Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται. Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν τη ρητορική και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ένταση».

