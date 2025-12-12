Επ’ αόριστον πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης συμφώνησαν να παγώσουν επ’ αόριστον τα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας που βρίσκονται στην Ευρώπη, απομακρύνοντας ένα μεγάλο εμπόδιο ώστε να χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια για την άμυνα της Ουκρανίας έναντι της Μόσχας.

Η ΕΕ θέλει να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της Ουκρανίας καθώς θεωρεί τη ρωσική εισβολή ως απειλή στη δική της ασφάλεια. Για να γίνει αυτό, οι χώρες της ΕΕ σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν ορισμένα από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια. Ενα μεγάλο βήμα, στο οποίο συμφώνησαν, είναι να παγώσουν περιουσιακά στοιχεία ύψους 210 δισ. ευρώ για όσο διάστημα χρειαστεί, αντί να ψηφίζουν κάθε έξι μήνες για να παρατείνουν το πάγωμά τους.

Απομακρύνεται έτσι ο κίνδυνος η Ουγγαρία και η Σλοβακία, που διατηρούν καλύτερες σχέσεις με τη Μόσχα, σε σύγκριση με άλλες χώρες, να αρνηθούν κάποια στιγμή να ανανεώσουν το πάγωμα, αναγκάζοντας την ΕΕ να επιστρέψει τα χρήματα στη Ρωσία.

Το επ’ αόριστον πάγωμα των κεφαλαίων αναμένεται επίσης ότι θα πείσει το Βέλγιο, που μέχρι τώρα εξέφραζε αντιρρήσεις, να στηρίξει το σχέδιο της ΕΕ ώστε να χρησιμοποιηθούν τα ρωσικά χρήματα για τη χορήγηση ενός δανείου ύψους έως και 165 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, για να καλύψει τις ανάγκες του προϋπολογισμού και της άμυνάς της το 2026 και το 2027. Το δάνειο θα αποπληρωθεί από την Ουκρανία μόνο όταν η Ρωσία καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναμένεται ότι θα οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες αυτού του δανείου και θα επιλύσουν άλλα σχετικά προβλήματα στη σύνοδο κορυφής της 18ης Δεκεμβρίου.

Στην επίσημη ανακοίνωση αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Το Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να απαγορεύσει, σε προσωρινή βάση, οποιεσδήποτε μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας που έχουν δεσμευθεί στην ΕΕ πίσω στη Ρωσία. Η απόφαση αυτή ελήφθη επειγόντως, ώστε να περιοριστούν οι ζημίες στην οικονομία της Ενωσης.

Ελλείψει μιας τέτοιας απαγόρευσης, οποιοι­δήποτε πρόσθετοι πόροι θα χρησιμοποιούνταν άμεσα από τη Ρωσία για τη χρηματοδότηση του πολέμου επιθετικότητάς της κατά της Ουκρανίας, με σοβαρές συνέπειες για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των κρατών μελών της. Θα ενέτεινε τον κίνδυνο κλιμάκωσης υβριδικών εχθρικών ενεργειών που στοχεύουν τα κράτη μέλη και την επικράτεια της ΕΕ, επιδεινώνοντας έτσι τις οικονομικές δυσκολίες στην Ενωση. Θα υπήρχε επίσης ο κίνδυνος παράτασης και επιδείνωσης της οικονομικής αβεβαιότητας, η οποία θα απαιτούσε μεγαλύτερη δημοσιονομική ανταπόκριση από τα κράτη μέλη.

Συγκεκριμένα, ο κανονισμός που συμφωνήθηκε απαγορεύει, σε προσωρινή βάση, οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ή αποθεμάτων της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα που ενεργεί για λογαριασμό ή υπό την καθοδήγηση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, όπως το Ρωσικό Εθνικό Ταμείο Πλούτου.

Τα μέτρα είναι προσωρινά και θα διατηρηθούν όσο η διάθεση σημαντικών χρηματοδοτικών και άλλων πόρων στη Ρωσία, για τη συνέχιση των ενεργειών της στο πλαίσιο του πολέμου επιθετικότητάς της κατά της Ουκρανίας, δημιουργεί ή απειλεί να δημιουργήσει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες εντός της Ενωσης και των κρατών μελών και όσο υφίσταται ο κίνδυνος περαιτέρω σοβαρής επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης στην Ενωση και στα κράτη μέλη».

