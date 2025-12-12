Ο Antenna και η La Repubblica: Αντιδράσεις στην Ιταλία

«Παρέλυσε» το πρωί της Παρασκευής η Ιταλία στο πλαίσιο της γενικής απεργίας που κήρυξε το κεντροαριστερό CGIL, το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας, διαμαρτυρόμενο για το σχέδιο του κρατικού Προϋπολογισμού της κυβέρνησης Μελόνι, με την κινητοποίηση να επηρεάζει κρίσιμους τομείς, από τις μεταφορές (εξαιρουμένων των αερομεταφορών) και την ευρύτερη δημόσια διοίκηση έως τα σχολεία και την υγεία, καθώς και διάφορους κλάδους του ιδιωτικού τομέα.

Στην απεργία δεν συμμετείχαν οι δημοσιογράφοι, απέργησαν όμως εκείνοι της La Repubblica, όπως είχαν απεργήσει επίσης, δύο ημέρες νωρίτερα, οι δημοσιογράφοι της La Stampa, αντιδρώντας όχι στην οικονομική πολιτική της ιταλικής κυβέρνησης, αλλά στην επικείμενη πώληση των δύο ιστορικών εφημερίδων της Ιταλίας.

«Είμαστε προετοιμασμένοι για μια περίοδο σκληρού αγώνα για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων μας και της ταυτότητας της εφημερίδας μας ενόψει της πώλησής της σε έναν ξένο όμιλο χωρίς εμπειρία στο ήδη απαιτητικό ιταλικό εκδοτικό τοπίο, και του οποίου το επιχειρηματικό σχέδιο είναι προς το παρόν άγνωστο», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της συνέλευσης των δημοσιογράφων της La Repubblica.

Οσον αφορά τον ξένο όμιλο, είναι ο ελληνικός Antenna Group, «ο οποίος ιδρύθηκε το 1989, όταν η ελληνική οικογένεια εφοπλιστών Κυριακού άρχισε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της», ενώ σήμερα «κατέχει πλέον 37 κανάλια δωρεάν και συνδρομητικής τηλεόρασης καθώς και ραδιόφωνα, κυρίως στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη», συνοψίζει δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας.

«Διαθέτει επίσης δορυφορικές πλατφόρμες και πλατφόρμες streaming που μεταδίδουν περιεχόμενα σε όλη την Κεντρική Ευρώπη, καθώς και περιεχόμενα στα ελληνικά στις ελληνικές κοινότητες της Αυστραλίας και των ΗΠΑ. Τα τηλεοπτικά μέσα του ομίλου απευθύνονται άμεσα σε ένα κοινό 140 εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως και σε ένα συνολικό κοινό 500 εκατομμυρίων, χάρη σε διεθνείς συνεργασίες.

»Επικεφαλής του ομίλου είναι ο Θοδωρής Κυριακού, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Georgetown των ΗΠΑ και με μακροχρόνιο ενδιαφέρον για τις ψηφιακές τεχνολογίες, γεγονός που οδήγησε τον όμιλο στο να εισαχθεί στον Nasdaq στις αρχές της δεκαετίας του 2000 (στη συνέχεια αποχώρησε) και την επόμενη δεκαετία να επενδύει σε εταιρείες όπως το Facebook και το Spotify. Από το 2014 συνεργάζεται επίσης με την Vice Media», προσθέτουν οι Ιταλοί, σημειώνοντας ότι η στροφή του Κυριακού προς την Ιταλία (για την οποία έγραψε τις προηγούμενες ημέρες και το Bloomberg) εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης των δραστηριοτήτων του ομίλου στην Κεντρική Ευρώπη.

Στην πραγματικότητα ο όμιλος Antenna δεν διαπραγματεύεται μεμονωμένα την εξαγορά των δύο ιστορικών ιταλικών εφημερίδων, αλλά του μιντιακού ομίλου Gedi Gruppo Editoriale, στον οποίο ανήκουν η La Repubblica και η La Stampa, όπως επίσης τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί και άλλα ΜΜΕ.

Την περασμένη Κυριακή εκπρόσωπος του ομίλου Gedi (ο οποίος ανήκει στην εταιρεία συμμετοχών Exor της οικογένειας Ανιέλι), ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «αποκλειστικές διαπραγματεύσεις» με τον ελληνικό όμιλο Antenna, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές φήμες που κυκλοφορούσαν από το καλοκαίρι στην Ιταλία και διαψεύδοντας πρόσφατα δημοσιεύματα περί νέων «μνηστήρων», συμπεριλαμβανομένης της LMDV Capital, του επενδυτικού οχήματος του Λεονάρντο Μαρία ντελ Βέκιο.

Οι εκπρόσωποι των σωματείων των δύο εφημερίδων του ομίλου αντέδρασαν άμεσα καταγγέλλοντας την Gedi για έλλειψη διαφάνειας και απαιτώντας τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας, καθώς και την ενημέρωσή τους όσον αφορά το επιχειρηματικό πλάνο του πιθανού αγοραστή.

«Δεσμευόμαστε από σήμερα να αγωνιστούμε με κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για να υπερασπιστούμε τις θεμελιώδεις δημοκρατικές εγγυήσεις για ολόκληρη τη χώρα. Αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνο ένα εμπορικό σήμα, αλλά η ίδια η επιβίωση της κριτικής σκέψης. Γι’ αυτό απευθύνουμε έκκληση σε όλες τις κοινωνικές, πολιτικές, συνδικαλιστικές και θεσμικές δυνάμεις, καθώς και στο αναγνωστικό κοινό, για την υποστήριξή τους στη μάχη που μας περιμένει», τόνισαν οι δημοσιογράφοι της La Repubblica, επισημαίνοντας την ανάγκη διαφύλαξης της πολιτικής και πολιτιστικής ταυτότητας μιας εφημερίδας που «από την ίδρυσή της, πριν από 50 χρόνια, αποτελεί μέρος της ιστορίας και της πολιτικής της Ιταλίας».

Ομως η πιθανή πώληση του ομίλου Gedi στον Antenna προκαλεί αντιδράσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα γραφεία των δύο εφημερίδων. Συγκεκριμένα, η υπόθεση έφτασε μέχρι το Κοινοβούλιο της χώρας, όπου όλα τα κόμματα εξέφρασαν καταρχάς την αλληλεγγύη τους στους εργαζομένους και την ανησυχία τους για τις εξελίξεις.

Η Ελιν Σλάιν, επικεφαλής του κεντροαριστερού Partito Democratico, έκανε λόγο για κίνδυνο «αποδυνάμωσης ή ακόμη και διάλυσης, ενός θεμελιώδους πυλώνα της δημοκρατίας».

Αλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν επείγουσα εξέταση στο Κοινοβούλιο, επικαλούμενα, μάλιστα, ακόμη και την ενεργοποίηση της ρήτρας (Golden Power) για την προστασία ενός τομέα που θεωρείται στρατηγικός, όπως είναι τα μέσα ενημέρωσης και οι ραδιοφωνικές συχνότητες.

Από θεσμικής πλευράς, ο πρόεδρος της Γερουσίας, Ινιάτσο λα Ρούσα, δήλωσε πρόθυμος να αναλάβει χρέη διαμεσολαβητή για να δώσει στους δημοσιογράφους τις απαντήσεις και τις διαβεβαιώσεις που ζητούν.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News