Δασμός τριών ευρώ για μικρά δέματα που εισάγονται στην ΕΕ

Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ η επιβολή σταθερού δασμού ύψους τριών ευρώ σε όλα τα μικρά δέματα, η αξία των οποίων δεν ξεπερνά τα 150 ευρώ και εισέρχονται στην ΕΕ, με τον νέο δασμό να τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου του 2026. Στόχος της ΕΕ είναι κατά κύριο λόγο δέματα που προέρχονται από την Κίνα και τις γνωστές online εταιρείες λιανικών πωλήσεων Shein και Temu.

Αυτή τη στιγμή τα δέματα αυτά εισάγονται αδασμολόγητα, γεγονός που σύμφωνα με την ΕΕ, προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αυξάνει τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών, διευκολύνει φαινόμενα απάτης και δημιουργεί περιβαλλοντικές ανησυχίες. Η προσωρινή αυτή ρύθμιση θα εφαρμόζεται έως ότου τεθεί σε ισχύ το μόνιμο καθεστώς για τις μικρές αποστολές, το οποίο συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Ο δασμός των τριών ευρώ θα ισχύει για όλες τις μικρές αποστολές που εισέρχονται στην ΕΕ και των οποίων οι πωλητές εκτός ΕΕ είναι εγγεγραμμένοι στο ενιαίο σύστημα εισαγωγών (IOSS) για σκοπούς ΦΠΑ. Το IOSS καλύπτει περίπου το 93% των ροών ηλεκτρονικού εμπορίου προς την ΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι η μεγάλη πλειονότητα των εισαγόμενων μικρών δεμάτων θα υπάγεται στο νέο καθεστώς.

Το μέτρο διαφέρει από το προτεινόμενο «τέλος διεκπεραίωσης» που συζητείται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των τελωνείων και του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Η απόφαση του Συμβουλίου ακολουθεί τη δέσμευση των κρατών-μελών, τον Νοέμβριο του 2025, να προχωρήσουν σε μια απλή και άμεση προσωρινή λύση για την επιβολή τελωνειακών δασμών σε μικρά δέματα εντός του 2026. Το νέο καθεστώς θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου εφαρμοστεί οριστικά η συμφωνία για κατάργηση του ισχύοντος ορίου απαλλαγής από τελωνειακούς δασμούς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάζει τακτικά το ενδεχόμενο επέκτασης του δασμού και σε εμπορεύματα που αποστέλλονται από πωλητές εκτός ΕΕ οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο IOSS.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News