Κάποιος στο Κρεμλίνο τα έκανε θάλασσα: Οι ερωτήσεις που κορόιδευαν τον Πούτιν

Σαρκαστικά μηνύματα εμφανίστηκαν για λίγο στη γιγαντιαία οθόνη που είχε στηθεί στην αίθουσα όπου ο Βλαντίμιρ Πούτιν παραχώρησε την Παρασκευή την ετήσια συνέντευξη Τύπου, στην οποία δημοσιογράφοι και πολίτες υπέβαλαν ερωτήσεις στον ρώσο πρόεδρο.

Σε αυτήν τη σχολαστικά σχεδιασμένη και χορογραφημένη συνέντευξη Τύπου που παρακολουθούν κάθε χρόνο εκατομμύρια Ρώσοι σε ζωντανή μετάδοση, περιλαμβανόταν η ενότητα «απευθείας τηλεφωνική γραμμή», όπου πολίτες από διάφορες περιοχές της αχανούς Ρωσίας ενθαρρύνονται να στέλνουν μέσω γραπτών μηνυμάτων ερωτήσεις προς τον Πούτιν, θέτοντας παράπονα.

Ωστόσο, κάποια από τα μηνύματα που εμφανίζονταν στην οθόνη είχαν διαφορετικό ύφος και δεν φαίνονταν να έχουν λάβει την έγκριση του Κρεμλίνου: «Οχι απευθείας τηλεφωνική γραμμή, αλλά τσίρκο», ήταν ένα από τα SMS.

«Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς, έφτασε ήδη Παρασκευή, μπορούμε να ξεκινήσουμε να πίνουμε;», έγραφε ένα άλλο, χρησιμοποιώντας το μικρό όνομα και πατρώνυμο του Πούτιν.

Ενα άλλο μήνυμα, που αναφερόταν στην κατάσταση της οικονομίας της Ρωσίας, ρωτούσε γιατί οι απλοί Ρώσοι είναι σε χειρότερη θέση από τους κατοίκους της Παπούας Νέας Γουινέας. «Γιατί τα αγγούρια της Μόσχας είναι πιο ακριβά από τις μπανάνες που έρχονται από την άλλη άκρη του κόσμου;», ήταν το ερώτημα ενός άλλου.

Ενας άλλος, αναφερόμενος στο κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν, είπε: «Κοιτάζοντας τη ζωή στη χώρα, είναι περίεργο που κερδίζει την πλειοψηφία στις εκλογές! Μήπως οι εκλογές είναι παραμύθι;»

Το Κρεμλίνο δεν σχολίασε αμέσως την εμφάνιση αυτών των μηνυμάτων ενώ ούτε ο Πούτιν απάντησε σε αυτά τα μηνύματα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Πούτιν προετοιμάστηκε για αυτή τη συνέντευξη την Τετάρτη «ως αργά τη νύχτα», διαβάζοντας τις ερωτήσεις των πολιτών και συνέχισε την προετοιμασία του καθ’ όλη τη διάρκεια της Πέμπτης. Οπως εξήγησε ο Πεσκόφ, στον πρόεδρο υποβλήθηκαν περισσότερες από δύο εκατομμύρια ερωτήσεις, οι οποίες ταξινομήθηκαν με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα κοινωνικά ζητήματα «κατέχουν εξέχουσα θέση», επεσήμανε μιλώντας στην εφημερίδα Izvestia.

Ωστόσο, κάποιοι έθεσαν άλλα «ερωτήματα», όπως κάποιος που ρώτησε: «Πού βρίσκεται τώρα η ψυχή του Στάλιν – στον παράδεισο ή στην κόλαση;».

