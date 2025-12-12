Υπόθεση Επσταϊν: Νέες φωτογραφίες στη δημοσιότητα με Τραμπ, Κλίντον και Μπάνον

Ενα νέο «πακέτο» 19 φωτογραφιών του Τζέφρι Επσταϊν, δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, εκ των 95.000 που έχουν στην κατοχή τους.

Στο νέο αυτό «πακέτο» περιλαμβάνονται φωτογραφίες του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αλλά και του Μπιλ Κλίντον, μαζί με τον Επσταϊν αλλά και τη συνεργό του Γκισλέιν Μάξγουελ.

Σημειώνεται ότι οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας δεν αποτελούν μέρος των «αρχείων Επσταϊν» τα οποία το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει ζητήσει να δημοσιοποιηθούν έως τις 19 Δεκεμβρίου.

Σε δήλωσή του, ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία αναφέρει ότι η επιτροπή εξετάζει «πάνω από 95.000 φωτογραφίες» και τονίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος του θα δοθεί στη δημοσιότητα «τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες».

Στις φωτογραφίες εμφανίζεται τόσο ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας, Μπιλ Γκέιτς μαζί με τον πρώην πρίγκιπα Αντριου, όσο και ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον. Παράλληλα υπάρχουν και κάποιες με σεξουαλικά παιχνίδια Μία από αυτές φαίνεται να δείχνει ένα μαύρο γάντι από λατέξ με ραβδώσεις στα δάχτυλα, ενώ μια άλλη περιλαμβάνει σχοινιά, δεσμά και ένα βιβλίο για το «shibari» – ένα είδος ιαπωνικής δέσμευσης.

Μια άλλη φωτογραφία δείχνει ένα μπολ με «προφυλακτικά Trump» που πωλούνται προς 4,50 δολάρια. Η παρωδιακή συσκευασία κοροϊδεύει τον τρόπο ομιλίας του προέδρου, με την επιγραφή: «Είμαι ΤΕΡΆΣΤΙΟΣ!»

Πάντως η φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα Αντριου και του ιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς φαίνεται να έχει τραβηχτεί σε μια σύνοδο κορυφής στο Λονδίνο, στην οποία παρευρέθηκε ο αδελφός του πρώτου – ο βασιλιάς Κάρολος Γ’. Η εικόνα στην σειρά φωτογραφιών της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής φαίνεται να είναι μια κομμένη από φωτογραφία που διατίθεται από το φωτογραφικό πρακτορείο Getty.

Στη νέα δέσμη φωτογραφιών που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, υπάρχει επίσης μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ περιτριγυρισμένου από γυναίκες, μερικές από τις οποίες φορούν γιρλάντες λουλουδιών στο λαιμό. Ολα τα πρόσωπά τους έχουν καλυφθεί, αλλά ο πρόεδρος εμφανίζεται στη μέση κρατώντας τη μέση δύο από τις γυναίκες.

Σύμφωνα με το BBC, οι διάσημοι που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα είναι οι εξής:

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον

Ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον

Ο ηθοποιός Γούντι Άλεν

Ο αμερικανός οικονομολόγος Λάρι Σάμερς

Ο δικηγόρος Αλαν Ντέρσοβιτς

Ο βρετανός επιχειρηματίας Ρίτσαρντ Μπράνσον

Ο Αντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Ο επιχειρηματίας Μπιλ Γκέιτς

