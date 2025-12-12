489
Ντόναλντ Τραμπ και Τζέφρι Επσταϊν φαίνεται ότι διατηρούσαν μία πολύ στενή φιλία | House Oversight Committee
Κόσμος

Υπόθεση Επσταϊν: Νέες φωτογραφίες στη δημοσιότητα με Τραμπ, Κλίντον και Μπάνον

Πλούσιοι και διάσημοι σε συναντήσεις με τον Επσταϊν. Δεκαεννέα φωτογραφίες έδωσαν στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί. Συχνή η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ

Protagon Team Protagon Team 12 Δεκεμβρίου 2025, 18:41
Ντόναλντ Τραμπ και Τζέφρι Επσταϊν φαίνεται ότι διατηρούσαν μία πολύ στενή φιλία
|House Oversight Committee
Κόσμος

Υπόθεση Επσταϊν: Νέες φωτογραφίες στη δημοσιότητα με Τραμπ, Κλίντον και Μπάνον

Πλούσιοι και διάσημοι σε συναντήσεις με τον Επσταϊν. Δεκαεννέα φωτογραφίες έδωσαν στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί. Συχνή η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ

Protagon Team Protagon Team 12 Δεκεμβρίου 2025, 18:41

Ενα νέο «πακέτο» 19 φωτογραφιών του Τζέφρι Επσταϊν, δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, εκ των 95.000 που έχουν στην κατοχή τους.

Στο νέο αυτό «πακέτο» περιλαμβάνονται φωτογραφίες του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αλλά και του Μπιλ Κλίντον, μαζί με τον Επσταϊν αλλά και τη συνεργό του Γκισλέιν Μάξγουελ.

Ο Μπιλ Κλίντον με τους Επσταϊν και Μάξγουελ (House Oversight Committee)

Σημειώνεται ότι οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας δεν αποτελούν μέρος των «αρχείων Επσταϊν» τα οποία το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει ζητήσει να δημοσιοποιηθούν έως τις 19 Δεκεμβρίου.

Σε δήλωσή του, ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία αναφέρει ότι η επιτροπή εξετάζει «πάνω από 95.000 φωτογραφίες» και τονίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος του θα δοθεί στη δημοσιότητα «τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες».

Μία ακόμη φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ σε κοινωνική εκδήλωση του Επσταϊν  (House Oversight Committee)

Στις φωτογραφίες εμφανίζεται τόσο ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας, Μπιλ Γκέιτς μαζί με τον πρώην πρίγκιπα Αντριου, όσο και ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον. Παράλληλα υπάρχουν και κάποιες με σεξουαλικά παιχνίδια  Μία από αυτές φαίνεται να δείχνει ένα μαύρο γάντι από λατέξ με ραβδώσεις στα δάχτυλα, ενώ μια άλλη περιλαμβάνει σχοινιά, δεσμά και ένα βιβλίο για το «shibari» – ένα είδος ιαπωνικής δέσμευσης.

Προφυλακτικό «Τραμπ» πωλείται προς 4,5 δολάρια (House Oversight Committee)

Μια άλλη φωτογραφία δείχνει ένα μπολ με «προφυλακτικά Trump» που πωλούνται προς 4,50 δολάρια. Η παρωδιακή συσκευασία κοροϊδεύει τον τρόπο ομιλίας του προέδρου, με την επιγραφή: «Είμαι ΤΕΡΆΣΤΙΟΣ!»

Μία ακόμη φωτογραφία του αμερικανού προέδρου (House Oversight Committee)

Πάντως η φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα Αντριου και του ιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς φαίνεται να έχει τραβηχτεί σε μια σύνοδο κορυφής στο Λονδίνο, στην οποία παρευρέθηκε ο αδελφός του πρώτου – ο βασιλιάς Κάρολος Γ’. Η εικόνα στην σειρά φωτογραφιών της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής φαίνεται να είναι μια κομμένη από φωτογραφία που διατίθεται από το φωτογραφικό πρακτορείο Getty.

Ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, με τον Επσταϊν (House Oversight Committee)

Στη νέα δέσμη φωτογραφιών που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, υπάρχει επίσης μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ περιτριγυρισμένου από γυναίκες, μερικές από τις οποίες φορούν γιρλάντες λουλουδιών στο λαιμό. Ολα τα πρόσωπά τους έχουν καλυφθεί, αλλά ο πρόεδρος εμφανίζεται στη μέση κρατώντας τη μέση δύο από τις γυναίκες.

Σύμφωνα με το BBC, οι διάσημοι που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα είναι οι εξής:

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
  • Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον
  • Ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον
  • Ο ηθοποιός Γούντι Άλεν
  • Ο αμερικανός οικονομολόγος Λάρι Σάμερς
  • Ο δικηγόρος Αλαν Ντέρσοβιτς
  • Ο βρετανός επιχειρηματίας Ρίτσαρντ Μπράνσον
  • Ο Αντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ
  • Ο επιχειρηματίας Μπιλ Γκέιτς

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...