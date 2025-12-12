Πρόβλημα για την ευρωζώνη το βουλγαρικό πολιτικό κραχ

Στο πλήγμα που συνιστά για την Ευρωπαϊκή Ενωση η κυβερνητική κρίση στη Βουλγαρία αναφέρθηκε σε σημείωμα της η Corriere della Sera. Και τούτο επειδή η γειτονική χώρα εισέρχεται στην ευρωζώνη με άλυτα τα χρονίζοντα ζητήματα διαφθοράς. Η τελευταία κυβέρνηση έπεσε ύστερα από το κατακλυσμιαίο κύμα διαμαρτυριών των τελευταίων εβδομάδων, έγραψε το μιλανέζικο Μέσο. Και η ανακοίνωση της παραίτησης της κυβέρνησης έγινε από τον ίδιο τον κεντροδεξιό πρωθυπουργό Ρόσεν Τζελιάζκοφ, ο οποίος ομολόγησε: «Ακούσαμε τη φωνή της κοινωνίας».

Τώρα ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ θα καλέσει τα κόμματα να σχηματίσουν νέα κυβέρνηση. Αν αποτύχουν, που είναι και το πιθανότερο, θα διοριστεί νέα κυβέρνηση, υπηρεσιακή, ώστε να οδηγήσει τη χώρα μέχρι τις νέες κάλπες. Στο σύντομο σχόλιο της Corriere αναδείχθηκε η πολιτική αστάθεια σε σχέση με τη συγκυρία της ένταξης στην ευρωζώνη. «Καθώς η φτωχότερη χώρα της Ευρώπης πλησιάζει σε ένα σημαντικό ορόσημο [την ένταξή της στην ευρωζώνη], στον λαό της έχει αναδυθεί ένα αυξανόμενο αίσθημα δυσαρέσκειας.

»Ιδίως οι νέοι ασφυκτιούν, αφού όλα αυτά τα χρόνια της ενταγμένης στην ΕΕ χωρίς ευρώ Βουλγαρίας δεν οδήγησαν στη βελτίωση του κράτους δικαίου. Αφορμή για τις τελευταίες αναταραχές ήταν το σχέδιο της κυβέρνησης να αυξήσει τις δαπάνες στον Προϋπολογισμό του 2026. Οι διαδηλωτές θεώρησαν ότι αυτό θα βοηθήσει τους διεφθαρμένους πολιτικούς να ενισχύσουν την επιρροή τους και να καταλύσουν τους θεσμούς. Αλλά ο Προϋπολογισμός ήταν μόνο η σπίθα.

»Η πραγματική κινητήρια δύναμη πίσω από τις διαδηλώσεις ήταν η ευρύτερη δυσαρέσκεια με την κυβέρνηση. Αυτό που ξεκίνησε ως οικονομική διαμαρτυρία γρήγορα μετατράπηκε σε ένα πανεθνικό κίνημα που απαιτούσε λογοδοσία, διαφάνεια και νέα ηγεσία. Πρόκειται για κρίση που διαρκεί εδώ και χρόνια. Η βαλκανική χώρα έχει ήδη στήσει επτά πρόωρες κάλπες έπειτα από τις διαμαρτυρίες για τη διαφθορά της κυβέρνησης Μπορίσοφ».

Το συμπέρασμα: «Η ένταξη της χώρας στην ευρωζώνη προτού σεβαστεί θεμελιώδεις αρχές όπως το κράτος δικαίου είναι κίνηση που οι αντίπαλοι της διεύρυνσης της ΕΕ θα εκμεταλλευθούν. Η αναταραχή στη Βουλγαρία θα θέσει ζητήματα δημοσιονομικής πολιτικής και θα κινδυνεύσει η φήμη της ΕΕ».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News