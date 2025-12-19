H ΤΝ που «διαβάζει» το μυαλό σου

Ερευνητές από τη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Texas A&M και το Κορεατικό Προηγμένο Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας παρουσίασαν ένα νέο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης με την ονομασία OmniPredict, το οποίο, αντί να αντιδρά απλώς σε μια ανθρώπινη κίνηση, συλλογίζεται τι είναι πιθανό να την ακολουθήσει.

Οπως αναφέρει σε δημοσίευμα της η ιστοσελίδα SciTechDaily, το σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την ασφάλεια των αυτόνομων οχημάτων. Το OmniPredict είναι το πρώτο σύστημα που χρησιμοποιεί ένα Πολυτροπικό Μεγάλο Γλωσσικό Μοντέλο για να προβλέπει πώς ενδέχεται να συμπεριφερθούν οι πεζοί. Βασίζεται στην ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε προηγμένα chatbots και σε συστήματα αναγνώρισης εικόνας, αλλά με διαφορετικό στόχο.

Συνδυάζοντας όσα «βλέπει» με πληροφορίες από το περιβάλλον, το σύστημα προβλέπει σε πραγματικό χρόνο τι είναι πιθανό να κάνει ένα άτομο στη συνέχεια. Οι πρώτες δοκιμές έχουν προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον της βιομηχανίας της τεχνολογίας, καθώς δείχνουν ότι το OmniPredict επιδεικνύει ιδιαίτερα υψηλή ακρίβεια, ακόμη και χωρίς εξειδικευμένη εκπαίδευση.

«Οι πόλεις είναι απρόβλεπτες. Οι πεζοί μπορούν να είναι απρόβλεπτοι. Το νέο μοντέλο μας προσφέρει μια ματιά σε ένα μέλλον όπου οι μηχανές δεν βλέπουν απλώς τι συμβαίνει, αλλά προβλέπουν και τι είναι πιθανό να πράξουν οι άνθρωποι» σημειώνει ο δρ Σρίνκανθ Σαριπάλι, επικεφαλής ερευνητής του έργου και διευθυντής του Κέντρου Αυτόνομων Οχημάτων και Συστημάτων Αισθητήρων.

Ενα νέο είδος «οδικής ευφυΐας»

Καθώς οι προγραμματιστές επιοχειρούν να κάνουν την αυτόνομη οδήγηση πιο ασφαλή, το OmniPredict προσθέτει ένα νέο επίπεδο αντίληψης του δρόμου, που πλησιάζει περισσότερο στην ανθρώπινη διαίσθηση.

Αντί να ανταποκρίνεται μόνο στην τρέχουσα κίνηση ενός πεζού, προσπαθεί να προβλέψει την επόμενη ενέργειά του. Αν λειτουργήσει όπως έχει σχεδιαστεί αυτή η προσέγγιση, θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο τα αυτόνομα οχήματα κινούνται σε πυκνά αστικά περιβάλλοντα, έτσι ώστς να πλοηγούνται ομαλότερα σε πολυσύχναστους δρόμους.

«Ανοίγει τον δρόμο για ασφαλέστερη λειτουργία των αυτόνομων οχημάτων, για λιγότερα περιστατικά που αφορούν πεζούς και για μια μετάβαση από την αντίδραση στην προληπτική αποτροπή του κινδύνου», συνοψίζει ο Σαριπάλι.

Η ψυχολογική εμπειρία θα μπορούσε επίσης να αλλάξει. Φανταστείτε να στέκεστε σε μια διάβαση πεζών και αντί να ανταλλάσσετε βλέμματα με έναν οδηγό, να γνωρίζετε ότι ένα όχημα με ΤΝ παρακολουθεί τη θέση σας και σχεδιάζει τις κινήσεις του με βάση την πιθανή επόμενη ενέργειά σας.

«Λιγότερες στιγμές έντασης. Λιγότερα… παραλίγο ατυχήματα. Οι δρόμοι ίσως να κυλούν πιο ομαλά. Ολα αυτά επειδή τα οχήματα θα κατανοούν όχι μόνο την κίνηση, αλλά κυρίως τα κίνητρα», εξηγεί ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας.

Ανάγνωση συμπεριφοράς σε σύνθετα περιβάλλοντα

Οι επιπτώσεις του OmniPredict εκτείνονται πολύ πέρα από τους πολυσύχναστους δρόμους των πόλεων, τις χαοτικές διασταυρώσεις ή τις γεμάτες διαβάσεις πεζών. «Ανοίγουμε τον δρόμο για συναρπαστικές εφαρμογές. Για παράδειγμα, η δυνατότητα μιας μηχανής να εντοπίζει, να αναγνωρίζει και να προβλέπει τις εξελίξεις όταν ένα άτομο εμφανίζει απειλητικά σημάδια, θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις» λένε οι ερευνητές.

Σε γενικότερο επίπεδο, ένα σύστημα ΤΝ που μπορεί να ερμηνεύει αλλαγές στη στάση του σώματος, δισταγμό, προσανατολισμό ή ενδείξεις στρες θα γινόταν ένα καθοριστικό εργαλείο για προσωπικό που εμπλέκεται σε επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης.

