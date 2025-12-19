Ρωσικό «άρωμα» σε απόπειρα κυβερνοεπίθεσης κατά ευρωπαϊκού φέρι

Η Ρωσία θεωρείται ύποπτη για παράνομη διείσδυση σε ένα ευρωπαϊκό επιβατηγό πλοίο, μετά την ανακάλυψη μιας εξελιγμένης συσκευής κατασκοπείας στο σκάφος. Δύο Ανατολικοευρωπαίοι συνελήφθησαν μετά την έναρξη έρευνας από τη Γαλλία στο πλοίο Fantastic, το οποίο πλέει μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας και Βόρειας Αφρικής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Telegraph, οι γάλλοι αξιωματούχοι πιστεύουν μέσω της συσκευής θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τηλεχειρισμός κρίσιμων λειτουργιών του σκάφους, με πιθανό αποτέλεσμα το πλοίο να εκτραπεί της πορείας του ή να χρησιμοποιηθεί για εχθρική πράξη σε γαλλικό έδαφος.

Το «Fantastic», μήκους 180 μέτρων, που έχει τη δυνατότητα μεταφοράς άνω των 2.000 επιβατών, αναχαιτίστηκε την περασμένη Παρασκευή από τις γαλλικές υπηρεσίες ασφαλείας, όταν έδεσε στο λιμάνι της πόλης Σετ της νότιας Γαλλίας, μετά από επείγουσα καταγγελία που έλαβαν οι ιταλικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Γάλλοι ερευνητές πιστεύουν ότι τα ψηφιακά συστήματα του πλοίου ενδέχεται να είχαν παραβιαστεί με τη χρήση κακόβουλου λειτουργικού απομακρυσμένης πρόσβασης – ένα είδος spyware που επιτρέπει σε εξωτερικό χειριστή να διεισδύει, να παρακολουθεί, ενδεχομένως και να παρεμβαίνει σε δίκτυα υπολογιστών.

Μια μικρή, υψηλής τεχνολογίας συσκευή, η οποία θεωρείται ύποπτη για ενδεχόμενη χρήση στη διάρκεια της εισβολής, κατασχέθηκε επί του πλοίου και στάλθηκε για λεπτομερή εγκληματολογική ανάλυση, προκειμένου να προσδιοριστουν η προέλευση και οι δυνατότητές της. Η έρευνα έχει ανατεθεί στην DGSI, την υπηρεσία εγχώριων πληροφοριών της Γαλλίας, αντίστοιχη του αμερικανικού FBI.

Δύο μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν. Ο πρώτος, ένας λετονός υπήκοος ηλικίας άνω των 20 ετών, ο οποίος είχε πρόσφατα προσληφθεί ως εκπαιδευόμενος ναύτης, μεταφέρθηκε στο Παρίσι, του απαγγέλθηκαν επίσημα κατηγορίες και προφυλακίστηκε. Κατηγορείται για απόπειρα παραβίασης αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων «σε οργανωμένη ομάδα και προς όφελος ξένης δύναμης» – αδίκημα που επισύρει βαριές ποινές φυλάκισης.

Ο δεύτερος ύποπτος, μέλος του πληρώματος με καταγωγή από τη Βουλγαρία, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες μετά την ανάκριση. Την Τετάρτη, ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι η έρευνα των Αρχών επικεντρώνεται σε εχθρικής φύσης ξένη εμπλοκή.

«Πρόκειται για πολύ σοβαρό ζήτημα, Κάποια άτομα προσπάθησαν να εισβάλουν στο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων ενός πλοίου», δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό France Info. «Οι ερευνητές αναζητούν σαφώς τα ίχνη εξωτερικής παρέμβασης και μέχρι στιγμής οι εξωτερικές παρεμβάσεις που πολύ συχνά ανακαλύπτουμε αφορούν μια συγκεκριμένη χώρα», συμπλήρωσε, υπονοώντας, σύμφωνα με αναλυτές, τη Ρωσία.

Οι γάλλοι εισαγγελείς τονίζουν ότι δεν έχει ακόμη αποδοθεί επίσημα απόδοση ευθύνης και πως η έρευνα συνεχίζεται. Ωστόσο η υπόθεση εκτυλίσσεται εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας στη Γαλλία για ρωσικές «υβριδικές» επιχειρήσεις, που συνδυάζουν κυβερνοεπιθέσεις, κατασκοπεία και συγκεκαλυμμένη δολιοφθορά.

Οι γαλλικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν επανειλημμένως προειδοποιήσει ότι η Μόσχα βασίζεται ολοένα και περισσότερο σε μεσάζοντες, που στρατολογούνται στο εξωτερικό –συχνά νέους, χαμηλού προφίλ πράκτορες από την Ανατολική Ευρώπη– για την εκτέλεση ευαίσθητων αποστολών, προσφέροντας στη Ρωσία δυνατότητα εύλογης διάψευσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των γαλλικών μέσων ενημέρωσης, η πρόσφατη πρόσληψη του λετονού υπόπτου ως εκπαιδευόμενου ναύτη έχει τύχει ιδιαίτερης προσοχής. Οι ερευνητές εξετάζουν εάν η θέση του τού παρείχε φυσική πρόσβαση σε «ευαίσθητες περιοχές» του πλοίου, όπως σε συστήματα κρίσιμων για την πλοήγηση υπολογιστών, στις επικοινωνίες ή στα συστήματα ασφαλείας.

Οι δικηγόροι υπεράσπισης ισχυρίζονται ότι ο πελάτης τους αρνείται πως ενήργησε για λογαριασμό ξένης δύναμης και αμφισβητεί τη σοβαρότητα των κατηγοριών. Το πλοίο κρατήθηκε προσωρινά στο Σετ «ώστε να διεξαχθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι σχετικά με πιθανή παραβίαση των συστημάτων υπολογιστών και για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος για τους επιβάτες και το πλήρωμα». Μετά από αρκετές ημέρες ελέγχων έλαβε άδεια συνέχισης των δρομολογίων του.

Οι ιταλικές και οι γαλλικές αρχές συνεργάζονται στενά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Εάν επιβεβαιωθούν τελικά οι υποψίες για ρωσική εμπλοκή, η υπόθεση θα σηματοδοτήσει την πρώτη δεδομένη απόπειρα διείσδυσης ή, ενδεχομένως, οπλικής εργαλιοποίησης ενός πολιτικού επιβατηγού πλοίου μέσω κυβερνοεπίθεσης σε γαλλικό έδαφος.

Θα ταίριαζε σε ένα ευρύτερο μοτίβο ύποπτων «υβριδικών» επιχειρήσεων που συνδέονται με τη Ρωσία και στοχεύουν πολιτικές υποδομές στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια, οι Δυτικές αρχές κατηγορούν τη Μόσχα για διενέργεια κυβερνοεισβολών σε σιδηροδρομικά δίκτυα, λιμάνια και ενεργειακές εγκαταστάσεις – επιθέσεις σε συστήματα μεταφορών της Ουκρανίας και της Βαλτικής ή απόπειρες παρέμβασης σε δορυφορικές επικοινωνίες πολιτικών αεροσκαφών.

Την Τετάρτη, ο Νουνιέζ επιβεβαίωσε και ότι χάκερ είχαν διεισδύσει στα συστήματα υπολογιστών του υπουργείου Εσωτερικών, σε μια ξεχωριστή αλλά εξαιρετικά ευαίσθητη κυβερνοεπίθεση. Είπε ότι η εισβολή, που διήρκεσε αρκετές ημέρες, προσέφερε στους επιτιθέμενους πρόσβαση σε εσωτερικές βάσεις δεδομένων της αστυνομίας – όπως ένα σύστημα επεξεργασίας ποινικών μητρώων και μητρώων καταζητούμενων, το οποίο περιέχει εκατομμύρια αρχεία.

Μια ομάδα χάκερ ανέλαβε την ευθύνη και ισχυρίστηκε ότι απέκτησε πρόσβαση σε δεδομένα άνω των 16 εκατομμυρίων ατόμων. Ωστόσο ο Νουνιέζ απέρριψε τον ισχυρισμό, αναφέροντας ότι μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί πως έχουν εξαχθεί μόνο «μερικές ντουζίνες» αρχείων. Χαρακτήρισε όμως την παραβίαση «πολύ σοβαρή», τονίζοντας την ευαισθησία των εμπλεκομένων συστημάτων και αναγνωρίζοντας ότι οι ερευνητές δεν γνωρίζουν ακόμη την πλήρη έκταση της παραβίασης.

