Αντιπλοίαρχος Κιζάνης, ο καπετάνιος του «Κίμωνα» και της νέας εποχής στο Πολεμικό Ναυτικό

Στην ιστορική για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Αμυνα, 18η Δεκεμβρίου 2025, ήταν ο τελευταίος που ανέβηκε την κλίμακα στον ντόκο των εγκαταστάσεων της Naval Group, στη Λοριάν, για να αναλάβει υπηρεσία στον ενυπωσιακό «Κίμωνα», την πρώτη FDI ΗΝ (Frégate de Défense et d’Intervention) που σε λίγες ημέρες θα καταπλεύσει στον Φαληρικό Ορμο.

Ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης δεν είναι μόνο ο κυβερνήτης της πρώτης (από τις συνολικά τέσσερις) Belharra με τη γαλανόλευκη στον ιστό τους, της πρώτης καινούργιας κύριας μονάδας επιφανείας που αποκτά εδώ και 26χρονια το Πολεμικό Ναυτικό. Είναι ο καπετάνιος της νέας εποχής για τον Στόλο και τη στρατιωτική ισχύ της χώρας.

Αρχηγός της τάξεως του στη Σχολή Δοκίμων από την οποία αποφοίτησε το 2000, ο εξ Αθηνών ορμώμενος, αντιπλοίαρχος Κιζάνης είναι στέλεχος του ΠΝ με μεγάλη εμπειρία στη θάλασσα. Στα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του, υπηρέτησε σε μεγάλα πλοία επιφανείας, για να αναλάβει στη συνέχεια κυβερνήτης σε Ταχέα Περιπολικά.

Ως κυβερνήτης της υπερσύγχρονης φρεγάτας F-601 «Κίμων», της πρώτης FDI HN που σε λίγες εβδομάδες θα κυριαρχεί στο Αιγαίο, αλλάζοντας τα δεδομένα, καθώς σηματοδοτεί τη μετατροπή του Στόλου από καθαρά αμυντικό, σε δύναμη αποτροπής στρατηγικής κρούσης και βασικό πυλώνα της εθνικής αεράμυνας σε μεγάλες αποστάσεις, ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης αναλαμβάνει βαρύ φορτίο ευθύνης στους ώμους του. Οπως όμως και τα υπόλοιπα 127 μέλη του πληρώματος του «Κίμωνα» που εκπαιδεύονται εδώ και μήνες στο νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού, είναι ικανός και πανέτοιμος να χαράξει πορεία στη νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό και την Αμυνα της χώρας.

Οπως είπε και ο ανάδοχος του «Κίμωνα», εφοπλιστής, υποναύαρχος ε.τ., Παναγιώτης Λασκαρίδης, «οι Ελληνες εξασκούμεθα, να έχουμε τον πλήρη έλεγχο στο Αιγαίο και στις τριγύρω θάλασσες».

