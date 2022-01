Ενα F-35 βυθίστηκε και το βίντεο ανέβηκε στο Twitter!

Πρώτη έκανε τον γύρο του κόσμου (ακόμη και των σόσιαλ μίντια) η είδηση ότι ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35 τελευταίας τεχνολογίας βυθίστηκε στη Θάλασσα της Κίνας και αμέσως μετά η πληροφορία ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα πράξει τα δέοντα ώστε να ανασύρει το αεροπλάνο από τον βυθό, το αργότερο σε τρεις εβδομάδες.

Το περιστατικό της βύθισης του F-35 δεν ήταν πολεμικό. Στις 24 Ιανουαρίου αυτό το υπερσύγχρονο ιπτάμενο όπλο έπεσε στη θάλασσα εξαιτίας κάποιου λάθους ή κάποιας δυσλειτουργίας κατά τη διαδικασία προσνηώσεως του στο αεροπλανοφόρο «Carl Winson».

Για να ανακτήσουν το μυστικό όπλο τους, οι Αμερικανοί θα σαρώσουν τον πυθμένα με συσκευές τις οποίες διαθέτουν μόνο τα ειδικά πλοία εναλίων ερευνών, και έπειτα, μετά τον εντοπισμό του, θα στείλουν τηλεκατευθυνόμενα οχήματα να τυλίξουν με ατσαλόσυρμα το αεροπλάνο ώστε να το ανελκύσει ο γερανός.

Ολα τα διεθνή Μέσα αφιέρωσαν χρόνο και χώρο στο συμβάν, όμως η Repubblica έθεσε και έναν λογικό προβληματισμό: Πώς είναι δυνατόν να εμφανίστηκε το βίντεο του συμβάντος στο Twitter, δηλαδή το ίδιο το F-35 μα σκεπάζεται από το νερό; Μόνο στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ ήταν σε θέση να απαθανατίσει τη σκηνή, κανείς άλλος. Ετσι προέκυψε καινούργια απορία: Γιατί αυτός ο στρατιωτικός ανέλαβε το ρίσκο της ανάρτησης (και του συνεπαγόμενου στρατοδικείου ή ναυτοδικείου); Μόνο για να μαζέψει… ακολούθους; Αστεία πράγματα.

Είναι πολύ πιθανόν, έγραψαν οι Ιταλοί, ότι το βίντεο κυκλοφόρησε στα σόσιαλ μίντια με απόφαση της ηγεσίας των ΗΠΑ. (Το Πολεμικό Ναυτικό παραδέχθηκε αμέσως ότι οι φωτογραφίες και το βίντεο είναι αληθινά και όχι προϊόντα μονταζιέρας.) Ηταν μία καλώς υπολογισμένη κίνηση, η οποία ήθελε να μεταδώσει ένα μήνυμα στους Κινέζους, του στυλ «ξέρουμε την περιοχή, και θα το βρούμε». Ηταν μία προειδοποίηση με αποδέκτη το Πεκίνο: να αποφύγει ριψοκίνδυνες πρωτοβουλίες που θα δημιουργούσαν μεγάλη ένταση, καθώς ακόμη εξακολουθεί να μαίνεται το Ουκρανικό.

Εκατό εκατομμύρια ευρώ βυθίστηκαν έγραψε με μελοδραματικότητα αλλά και επίγνωση της ζημίας (της οικονομικής, τουλάχιστον) η Repubblica, δίνοντας συγχρόνως και δείγμα της υποδοχής που επιφύλαξαν στην είδηση οι είρωνες χρήστες των σόσιαλ μίντια: «Το νέο μυστικό όπλο των ΗΠΑ αποκαλύφθηκε, είναι το… υποβρύχιο αεροπλάνο»…

A video of the US Navy F-35C that crashed while landing on USS Carl Vinson in the South China Sea.

pic.twitter.com/ZiaQYQFmv8

— Intel Air & Sea (@air_intel) January 28, 2022