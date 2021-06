Εμανουέλ, νομίζω ότι αυτή είναι η αρχή μιας υπέροχης φιλίας

Του παρουσιάστηκε η ευκαιρία και εκείνος έσπευσε να την αρπάξει. Ο Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος, παραβλέποντας τις τυπικότητες και τις αποστάσεις ασφαλείας λόγω Covid-19, κατάφερε να ξεμοναχιάσει τον πιο ισχυρό άνθρωπο στον κόσμο και, κατ’ επέκταση, τον παγκόσμιο ηγέτη ο λόγος του οποίου μετράει περισσότερο από οποιουδήποτε άλλου, μεταξύ των αρχηγών των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά και οικονομικά χωρών του πλανήτη.

Αφότου ολοκληρώθηκε η εθιμοτυπική διαδικασία της λήψης της αποκαλούμενης «οικογενειακής φωτογραφίας» —οι ηγέτες της G7 πόζαραν ευθυτενείς με φόντο τον ωκεανό— o πρόεδρος της Γαλλίας καθυστέρησε εσκεμμένα να αποχωρήσει από την εξέδρα, ούτως ώστε να τον προφτάσει ο Τζο Μπάιντεν.

Τότε ο Εμανουέλ Μακρόν προσέγγισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, και, απλώνοντας το δεξί του χέρι, τον έπιασε από την πλάτη και τον καθοδήγησε εκτός της ακτής του Κάρμπις Μπέι, όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής των ηγετών της Ομάδας των Επτά.

Δεν ήταν δύσκολο. Κάποιοι σε αυτές τις εικόνες, με τους δύο ηγέτες να βαδίζουν πλάι πλάι θυμήθηκαν μια άλλη αμερικανογαλλική σύμπραξη, σε μια άλλη ακτή του Ατλαντικού, πριν πολλά πολλά χρόνια —ήταν στη χολιγουντιανή φαντασία αλλά πια στη συλλογική μνήμη μοιάζει αληθινή. Είναι το τέλος της θρυλικής «Καζαμπλάνκα» όταν ο Χάμφρεϊ Μπόγκαρντ, ο Ρικ, βαδίζει με τον Κλοντ Ρέινς, τον αστυνομικό Λουί Ρενό, και του λέει: «Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship», αυτή είναι η αρχή μιας υπέροχης φιλίας. Και όντως ήταν.

Το Σάββατο ο Μακρόν το έντυσε και με λόγια. Είπε ότι με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, οι ΗΠΑ επέστρεψαν ως ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου· περιέγραψε έτσι, όπως σημείωσε το Reuters, την ανακούφιση των συμμάχων της Αμερικής για τον τερματισμό της διπλωματικά αλλοπρόσαλλης και επικίνδυνης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μακρόν και ο Μπάιντεν κάθησαν μπροστά σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό, με το γαλάζιο Eνας δημοσιογράφος ρώτησε τον Μπάιντεν αν η Αμερική «επέστρεψε». Τότε εκείνος έδειξε με τα Ray Ban του προς τον Μακρόν. «Ναι, οπωσδήποτε» είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας. «Είναι σπουδαίο να έχουμε έναν πρόεδρο των ΗΠΑ, μέρος της ομάδας και αληθινά πρόθυμο να συνεργαστεί»

«Αυτό που δείχνετε είναι ότι η ηγεσία είναι συνεργασία» είπε ο Μακρόν στον Μπάιντεν και εκείνος συμφώνησε.

«Οι ΗΠΑ, το έχω πει ξανά, επέστρεψαν. Τα πράγματα πάνε καλά. Είμαστε στην ίδια σελίδα, όπως λέμε στις ΗΠΑ», σημείωσε ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ένα άλλο στιγμιότυπο μεταξύ των δύο; Η χειραψία. Σε αυτές τις συναντήσεις όλα έχουν τη σημασία τους και λίγοι έχουν ξεχάσει την αμήχανη ως και αλλόκοτη χειραψία ανάμεσα στον νεοεκλεγέντα τότε Μακρόν με τον Ντόναλντ Τραμπ την άνοιξη του 2017. Τώρα Μακρόν και Μπάιντεν έδειξαν να το διασκεδάζουν.

Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται πως λαθώς τα κύματα έσκαγαν στην αμμουδιά, αυτά τα λίγα λεπτά που ο γάλλος ηγέτης πέρασε μόνος του με τον γηραιό αμερικανό ομόλογό του, να αποτέλεσαν την απαρχή μίας νέας «αμερικανογαλλικής φιλίας την οποία η Ντάουνινγκ Στριτ θα ήθελε να αποτρέψει στην πιο ενορχηστρωμένη από τις συνόδους κορυφής», αναφέρουν στο ρεπορτάζ τους από την Κορνουάλη ο Ρόμπερτ Μέντικ και η Βικτόρια Γουάρντ της Telegraph, σημειώνοντας πως η πρωτοβουλία —«ελιγμός» σύμφωνα με τους βρετανούς δημοσιογράφος— του Εμανουέλ Μακρόν δεν αποκλείεται να εξόργισε τον Μπόρις Τζόνσον.

Ελάχιστα λεπτά πριν τον εναγκαλισμό του Μακρόν με τον Μπάιντεν, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας στεκόταν στο κέντρο της εξέδρας, έχοντας μόλις χαιρετίσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ με τον αγκώνα του. Αλλά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της φωτογράφησης, η Ανγκελα Μέρκελ αποχώρησε μαζί με τον Μπόρις Τζόνσον, «αφήνοντας τον κ. Μπάιντεν να πέσει θύμα του γάλλου ομολόγου του», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι δημοσιογράφοι της Telegraph, σημειώνοντας πως στο Twitter ο γάλλος πρόεδρος κατηγορήθηκε ότι αποπειράθηκε να «μονοπωλήσει» τον Τζο Μπάιντεν.

Η πρώτη μέρα της συνόδου των ηγετών της G7 άρχισε με τους καλύτερους οιωνούς. Η Κέιτ Μίντλετον, δούκισσα του Κέιμπριτζ, συμπάθησε πολύ την Τζιλ Μπάιντεν, Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, ενώ η Κάρι Σίμοντς, Πρώτη Κυρία της Βρετανίας, έδειξε να ενθουσιάζεται με τον Τζάστιν Τριντό, τον πρωθυπουργό του Καναδά.

Η Κέιτ, η Τζιλ και τα κουνέλια Εναρκτήρια πράξη της συνόδου αποτέλεσε η επίσκεψη της Κέιτ Μίντλετον και της Τζιλ Μπάιντεν σε ένα δημοτικό σχολείο, κοντά στο Κάρμπις Μπέι. Οι δύο κυρίες εισήλθαν σε μία τάξη γεμάτη παιδάκια ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών τα οποία αντέδρασαν, τουλάχιστον αρχικά, παραμένοντας σιωπηλά. «Είναι κατατρομαγμένα», σχολίασε η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ ενώ η σύζυγος του μελλοντικού βασιλιά της Βρετανίας ανέφερε από την πλευρά της πως «είναι η πιο ήσυχη τάξη που έχω επισκεφθεί ποτέ». Στη συνέχεια οι δύο γυναίκες κατευθύνθηκαν προς έναν περιφραγμένο χώρο όπου φυλάσσονται κουνέλια. Κατά τη πορεία, ωστόσο, η Τζιλ Μπάιντεν έχασε ελαφρώς την ισορροπία της, εξαιτίας των πανύψηλων τακουνιών που φορούσε. «Βυθίζομαι στο έδαφος», ανέφερε αστειευόμενη, καθώς περπατούσε, κρατώντας ένα ασημένιο πιάτο γεμάτο καρότα, και η δούκισσα έδειξε να εκτιμά την εύθυμη διάθεσή της. Αφότου τάισαν τα κουνέλια οι δύο κυρίες επέστρεψαν στο εσωτερικό του σχολείου για να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την προσχολική εκπαίδευση, ένα θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα και τις δύο γυναίκες. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής τους στο σχολείο, η Τζιλ Μπάιντεν δεν παρέλειψε να ευχαριστεί την Κέιτ Μίντλετον για τη θερμή υποδοχή.

Περί τη μία ώρα αργότερα, στο Κάρμπις Μπέι, οι νιόπαντροι Μπόρις Τζόνσον και Κάρι Σίμοντς, στέκονταν σε μια πλαστική εξέδρα με τον ωκεανό στο βάθος, και υποδέχονταν τους ηγέτες του κόσμου και τις/τους συνοδούς τους, χαιρετώντας τους δια… αγκωνιάς. Μάλιστα κάποια στιγμή ο Μπόρις Τζόνσον αναφώνησε «Αγκώνες», υπενθυμίζοντας στους καλεσμένους του να μην αποπειραθούν να τους πιάσουν το χέρι.

Η 33χρονη Πρώτη Κυρία της Βρετανίας «έλαμψε με την παρουσία της» – επισημαίνεται στο ρεπορτάζ της Telegraph – φορώντας ένα «καυτό ροζ» φόρεμα, αξίας 1.395 στερλινών του οίκου Roksanda, το οποίο, ωστόσο, η Κάρι Σίμοντς νοίκιασε για μία ημέρα έναντι μόλις 100 στερλινών.

Ομως με την παρουσία του έλαμψε και ο 49χρονος Τζάστιν Τριντό, ο πιο όμορφος και κομψός πρωθυπουργός στον κόσμο. Ο οποίος μετέβη στην Κορνουάλη μόνος του, καθώς η σύζυγός του Σόφι, επέλεξε να μην τον συνοδεύσει, για να παραμείνει με τα παιδιά τους αλλά και να μην αναγκαστεί να μπει σε καραντίνα κατά την επιστροφή της στον Καναδά, όπως θα υποχρεωθεί να κάνει ο σύζυγος της.

Αρχικά την φορούσε αλλά σύντομα έβγαλε τη μάσκα του ο Τζάστιν Τριντό για να αποκαλύψει ένα μεγαλοπρεπές μούσι. Η Κάρι Σίμοντς ή μάλλον Τζόνσον, εδώ και δύο εβδομάδες, «έπαιζε με τα μαλλιά της και χασκογελούσε». «3/1 ότι η Κάρι θα το σκάσει με τον Τριντό πριν το τέλος του Σαββατοκύριακου», έγραψε ένας χωρατατζής στο Twitter.

Ωστόσο η ατμόσφαιρα στην Κορνουάλη δεν ήταν τόσο ηλεκτρισμένη όσο ήταν το 2019 στο Μπιαρίτς της Γαλλίας, όπου ο Τζάστν Τριντό χωρίς μούσι τότε, και η Μελάνια Τραμπ αντάλλαξαν φιλιά με την πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ να καρφώνει με ένα άκρως ηδυπαθές βλέμμα τον καναδό πρωθυπουργό, κρατώντας, συγχρόνως, το χέρι του ανεκδιήγητου και κάθε άλλο παρά όμορφου και κομψού και λεπτεπίλεπτου συζύγου της.

Πάντως είναι αλήθεια πως η Πρώτη Κυρία της Βρετανίας δεν ήταν τόσο εγκάρδια και χαμογελαστή όσο ήταν με τον Τζάστιν Τριντό, όταν χαιρέτισε την γερμανίδα καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ και τον σύζυγό της Γιοάχιμ Ζάουερ.

Οι τελευταίοι που υποδέχτηκε το ζεύγος Τζόνσον ήταν ο Τζο και η Τζιλ Μπάιντεν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προέτρεψε τους ομολόγους του να κάνουν μία βουτιά. «Ολοι στο νερό», αναφώνησε ο πιο ισχυρός ηγέτης του κόσμου ενώ ο οικοδεσπότης πρωθυπουργός της Βρετανίας ενημέρωσε τους καλεσμένους τους πως εκείνος είχε ήδη κολυμπήσει στα κρύα νερά της Κελτικής Θάλασσας. «Αισθάνομαι σαν να είμαστε σε γάμο», είπε η Τζιλ Μπάιντεν και ο Μπόρις Τζόνσον συμφώνησε μαζί της.

Οσον αφορά την υποδοχή του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας, παρά τις αναφορές περί δυσφορίας του γάλλου προέδρου σχετικά την επιδίωξη του Λονδίνου για επαναδιαπραγμάτευση του Πρωτοκόλλου της Βόρειας Ιρλανδίας, ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν χαιρέτισαν τους οικοδεσπότες της συνόδου χαμογελαστοί και με μεγάλη εγκαρδιότητα ενώ ο Μπόρις Τζόνσον, σε ένδειξη οικειότητας, ανταπέδωσε τον χαιρετισμό, προσφωνώντας τον γάλλο ηγέτη με το μικρό του όνομα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News