Ελίζαμπεθ Τζιν Κάρολ: Η κυρία που ταπείνωσε τον Τραμπ

«Συνάντησα τον πρώτο μου πλούσιο φίλο όταν έκανα κάμπινγκ με την οικογένειά μου και ήμουν πέντε ετών. Συνάντησα τον τελευταίο πλούσιο φίλο μου σε ένα καμαρίνι στο κατάστημα Μπέργκντορφ όταν ήμουν 52 ετών. Ο πρώτος πλούσιος φίλος μου μού τράβηξε το εσώρουχο. Ο τελευταίος πλούσιος φίλος μου μού τράβηξε το καλσόν». Η Ελίζαμπεθ Τζιν Κάρολ, 80 ετών σήμερα, «η πρώτη γυναίκα που έπεισε δύο φορές το δικαστήριο να καταδικάσει έναν πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ για βιασμό», είναι ταλαντούχος δημοσιογράφος και συγγραφέας, έγραψε η Corriere della Sera.

Της φιλοτέχνησαν το πορτρέτο οι Ιταλοί επειδή όχι μόνο κατηγόρησε τον Τραμπ ότι τη βίασε στο δοκιμαστήριο του μαγαζιού τη δεκαετία του ’90, αλλά και επειδή κατάφερε να του αποσπάσει με δύο αγωγές της περί συκοφαντικής δυσφήμησης ισάριθμες αποζημιώσεις: 5 εκατ. δολάρια την πρώτη φορά και 83,3 εκατ. δολάρια τη δεύτερη, «συνολικό ποσόν που ακόμη και για έναν δισεκατομμυριούχο όπως ο Τραμπ είναι σημαντικό».

Βέβαια, οι της Corriere παραδέχθηκαν ότι «δεν μπορεί να υπάρξει ποινική δίκη, επειδή η επίθεση, μεταξύ του τέλους του 1995 και των αρχών του 1996, έχει παραγραφεί» και, ούτως ή άλλως, «στις αμερικανικές ποινικές δίκες πρέπει να εξακριβωθεί πέρα από κάθε αμφιβολία η ενοχή». Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως και στα αστικά δικαστήρια: «Εκεί οι πιθανότητες είναι 50%-50%» και, βέβαια, τα λεφτά είναι πολύ σημαντικό πράγμα.

Το βιογραφικό της Ελίζαμπεθ Τζιν Κάρολ όπως το παρέθεσαν οι Μιλανέζοι: «Είναι από καλή οικογένεια Ρεπουμπλικανών των Μεσοδυτικών Πολιτειών. Κατάγεται από την Ιντιάνα και ήταν μαζορέτα της ποδοσφαιρικής ομάδας [σ.σ.: αμερικανικό φούτμπολ] του πανεπιστημίου, όμως κέρδισε και πολλούς διαγωνισμούς ομορφιάς. Στη Νέα Υόρκη πήγε με τον δεύτερο σύζυγό της, ανταποκριτή του ABC, και έγινε δημοσιογράφος. Εγραφε σε περιοδικά με ύφος αναγνωρίσιμο, κομψά ειρωνικό και με χιούμορ.

»Στη Νέα Υόρκη, όπως σε όλα τα παραμύθια, υπάρχουν και τέρατα, λίγο-πολύ κακά, αρσενικά κυρίως. Το 2019 η Κάρολ κυκλοφόρησε βιβλίο με τον τίτλο ‘‘What Do We Need Men For? A Modest Proposal’’ (‘‘Τι χρειαζόμαστε τους άνδρες; Μια σεμνή πρόταση’’). Κατηγόρησε τον Τραμπ για βιασμό της τη δεκαετία του ’90. Ο Τραμπ της απάντησε με ύβρεις. Είπε ότι είναι τρελή, ότι δεν την έχει δει ποτέ του και δεν είναι ο τύπος του. Ομως την εποχή της επίθεσης έμοιαζε πολύ με την τότε σύζυγο του Τραμπ, τη Μάρλα Μέιπλς.

»Η Κάρολ έκανε αγωγή για βιασμό και συκοφαντική δυσφήμιση και αποζημιώθηκε την πρώτη φορά με 5 εκατ. δολάρια. Ο Τραμπ συνέχισε να την προσβάλλει, η Κάρολ του έκανε και δεύτερη αγωγή και αποζημιώθηκε με 83,3 εκατ. δολάρια. ‘‘Δεν το έκανα για τον εαυτό μου, αλλά για τις άλλες γυναίκες’’. Στο βιβλίο της, παίρνοντας συνέντευξη από τον εαυτό της, έγραψε ότι ‘‘ήταν κάτι τρομερό, που με έκανε να στεναχωριέμαι όταν σκέφτομαι τι φρίκη ενδέχεται να έχουν υποστεί άλλες γυναίκες, πάντως συνέχισα να ψωνίζω από το Μπέργκντορφ».

Και κατέληξε η Corriere: «Τώρα δεν γράφει πλέον για το περιοδικό Elle, έχει μετακομίσει στο The Atlantic και έχει τον δικό της ιστότοπο (https://ejeancarroll.substack.com/), όπου αναδημοσίευσε το άρθρο των New York Times σχετικά με την ετυμηγορία του δικαστηρίου, βάζοντάς του τον αστραφτερό κεφαλαιογράμματο τίτλο ‘‘ELATION’’ [σ.σ.: χαρά] και ευχαριστώντας τους δικηγόρους και τους φίλους της».

