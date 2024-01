Ο βασιλιάς Κάρολος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο

Εξιτήριο από την ιδιωτική κλινική στην οποία νοσηλευόταν έλαβε τη Δευτέρα ο βασιλιάς Κάρολος ο οποίος υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση για την αντιμετώπιση καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη.

Ο 75χρονος μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου «έλαβε σήμερα το απόγευμα εξιτήριο από το νοσοκομείο έπειτα από προγραμματισμένη ιατρική θεραπεία και έχει επαναπρογραμματίσει τις προσεχείς δημόσιες υποχρεώσεις του», ακολουθώντας τις συστάσεις των γιατρών για την ανάρρωσή του, ανέφεραν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν τον βασιλιά, ο οποίος εισήχθη για προγραμματισμένη επέμβαση την Παρασκευή, να χαιρετά τα πλήθη φεύγοντας από την ιδιωτική London Clinic, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του βασίλισσα Καμίλα.

Thank you to all those who have sent their good wishes during The King's hospital stay.

His Majesty is delighted that his diagnosis is having a positive impact on public health awareness. pic.twitter.com/qbaCcwQg5a

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 29, 2024