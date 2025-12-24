Δωρεά ενός εκατ. δολαρίων της Σουίφτ σε οργάνωση κατά της πείνας

Ενα εκατομμύριο δολάρια στον φιλανθρωπικό οργανισμό Feeding America, δώρισε η διάσημη μουσικός Τέιλορ Σουίφτ.

Η Σουίφτ έκανε τη δωρεά στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος επιβλέπει ένα δίκτυο τραπεζών τροφίμων, αποθηκών τροφίμων και τοπικών προγραμμάτων σίτισης σε όλες τις ΗΠΑ, για τα Χριστούγεννα. Η Feeding America μοιράστηκε την είδηση της δωρεάς μέσω μιας δήλωσης της διευθύνουσας συμβούλου της, στο Instagram, η οποία ανέφερε: «Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για τη δωρεά 1 εκατομμυρίου δολαρίων της Τέιλορ Σουίφτ στη Feeding America.

Αυτή την εορταστική περίοδο, η συνεχής υποστήριξή της είναι μια ισχυρή υπενθύμιση του τι είναι δυνατό να επιτύχουμε όταν ενωνόμαστε για να τερματίσουμε την πείνα. Οταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν την πείνα, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι οικογένειες θα έχουν ένα πλούσιο τραπέζι αυτή την εορταστική περίοδο και όχι μόνο».

Η Σουίφτ είχε δωρίσει, επίσης, πέντε εκατομμύρια δολάρια στην φιλανθρωπική οργάνωση για τις προσπάθειες αποκατάστασης μετά τους τυφώνες Helene και Milton, το 2024. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Eras», η τραγουδοποιός έχει κάνει διακριτικά σημαντικές δωρεές σε τράπεζες τροφίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

