Δέκατο «όχι» στην αποφυλάκιση του δολοφόνου του Τζον Λένον

Ο Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν είναι ίσως ένας από τους πιο μισητούς εν ζωή ανθρώπους στον κόσμο. Είναι ο άνθρωπος που στέρησε από την ανθρωπότητα έναν σπουδαίο μουσικό αλλά και ένα ίνδαλμα μιας ολόκληρης γενιάς. Ηταν 8 Δεκεμβρίου του 1980 όταν ο Τσάπμαν πυροβόλησε και σκότωσε τον τραγουδιστή των Beatles στην Νέα Υόρκη.

Οι θαυμαστές του Τζον Λένον σίγουρα δεν θα συγχωρήσουν ποτέ τον Τσάπμαν. Το ίδιο όμως φαίνεται να ισχύει και για τους δικαστές των ΗΠΑ.

Ο άνθρωπος λοιπόν που σκότωσε τον Λένον, θα παραμείνει στην φυλακή καθώς απορρίφθηκε από το δικαστήριο το 10ο κατά σειρά αίτημα αποφυλάκισής του.

Σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, το αρμόδιο συμβούλιο της Νέας Υόρκης απέρριψε την αίτησή του με το αιτιολογικό ότι κάτι τέτοιο θα ήταν «ενάντια στο δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια της κοινωνίας».

Ο 63χρονος, ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης από 20 έτη έως ισόβια για τον φόνο του διάσημου μουσικού, έχει υποβάλει δέκα συνολικά αιτήσεις αποφυλάκισης από το 2000.

Call the New York State Parole Board and tell them to stop letting murderers back on our streets 518-486-5477. John Lennon’s murderer Mark David Chapman is up for parole next week and Police Officer Cecil Sledge’s murderer Salvatore Desarno is up for parole next month pic.twitter.com/NtTS7lqOru

— Nicole Malliotakis (@NMalliotakis) 15 Αυγούστου 2018