Che idiozia! Καρμπονάρα σε κονσέρβα και οργή στην Ιταλία

Γευστική δοκιμή, από ειδήμονα

Η δημοσιογράφος γεύσης Αμπερ Ντάλτον γράφει στην Telegraph για την οργή που προκάλεσε ένα tweet των New York Times για μια συνταγή «καρμπονάρας με καπνιστή ντομάτα» πέρσι τον Ιανουάριο. «Αυτό θα έπρεπε να είναι παράνομο», ούρλιαζαν οι αναγνώστες.

Tomatoes are not traditional in carbonara, but they lend a bright tang to the dish. https://t.co/WOE8X46LaP pic.twitter.com/suY8nK6Dcd

— The New York Times (@nytimes) January 30, 2023