Ανοικτός ο Πούτιν σε ανταλλαγή εδαφών, αλλά θέλει όλο το Ντονμπάς

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να δήλωσε σε κορυφαίους ρώσους επιχειρηματίες ότι θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο ανταλλαγής ορισμένων εδαφών που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο στην Ουκρανία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι βασικός του στόχος παραμένει ο πλήρης έλεγχος του Ντονμπάς. Την πληροφορία μετέδωσε η ρωσική εφημερίδα Kommersant, έγραψε το Reuters.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αντρέι Κολεσνίκοφ, συντάκτης της Kommersant αρμόδιος για το Κρεμλίνο, ανέφερε ότι ο ρώσος πρόεδρος παρουσίασε τις λεπτομέρειες του σχεδίου του σε κλειστή συνάντηση με επιχειρηματίες, η οποία πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της 24ης Δεκεμβρίου στο Κρεμλίνο.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η ρωσική πλευρά εξακολουθεί να είναι έτοιμη να κάνει τις παραχωρήσεις που είχε προτείνει στο Ανκορατζ. Με άλλα λόγια, το “Ντονμπάς είναι δικό μας”», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα της Kommersant, μίας από τις πλέον επιδραστικές εφημερίδες της Ρωσίας.

Οπως έγραψε ο Κολεσνίκοφ, στην ουσία ο Πούτιν διεκδικεί το σύνολο του Ντονμπάς, ωστόσο, εκτός της συγκεκριμένης περιοχής, «δεν αποκλείεται μια μερική ανταλλαγή εδαφών από τη ρωσική πλευρά».

Την ίδια ώρα, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το γραφείο του την Τετάρτη, ανέφερε ότι οι αποστολές της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν πλησιάσει στην οριστικοποίηση ενός σχεδίου 20 σημείων. Το σχέδιο αυτό συζητήθηκε στο πλαίσιο συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι.

Σύμφωνα με ρωσικές εκτιμήσεις, η Ρωσία ελέγχει το σύνολο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014, περίπου το 90% του Ντονμπάς, το 75% των περιφερειών Ζαπορίζια και Χερσώνας, καθώς και τμήματα των περιφερειών Χαρκόβου, Σούμι, Μικολάιφ και Ντνιπροπετρόφσκ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Δεκεμβρίου ο Πούτιν είχε δηλώσει πως θεωρεί ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να βασιστεί στις αρχές που ο ίδιος είχε θέσει το 2024. Αυτές περιλαμβάνουν την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τις περιφέρειες του Ντονμπάς, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, καθώς και την επίσημη εγκατάλειψη από το Κίεβο του στόχου ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Τέλος, σύμφωνα πάντα με την Kommersant, ο Πούτιν αναφέρθηκε στη συνάντηση και στο ζήτημα του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη.

Οπως μετέδωσε η εφημερίδα, ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι βρίσκεται υπό συζήτηση το ενδεχόμενο κοινής ρωσο-αμερικανικής διοίκησης του πυρηνικού σταθμού.

