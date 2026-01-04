Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 29 Δεκ.-4 Ιανουαρίου

Ευτυχής ο σκίουρος, μαέστρος το ρομπότ, ολόγιομο το φεγγάρι. Η Μπουρκίνα Φάσο ήδη έχει «την Αρτα με τα Γιάννενα», όμως θέλει και το Μουντιάλ. Διαβολεμένο κέφι καλικαντζάρων και ανθρώπων. Αθώα η τερατόμορφη μουτσούνα, δεν μπόρεσε να ξορκίσει το καουμποϊλίκι των ΗΠΑ. Κορίτσια του Μπαλί και του Νεπάλ, μπάκα για χάζι, Τίβερης, Λονδίνο, Τάιμς Σκουέαρ. Τι ωραίο έθιμο το «γουρλίδικο» φέρετρο της Πρωτοχρονιάς!