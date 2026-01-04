Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 29 Δεκ.-4 Ιανουαρίου

Ευτυχής ο σκίουρος, μαέστρος το ρομπότ, ολόγιομο το φεγγάρι. Η Μπουρκίνα Φάσο ήδη έχει «την Αρτα με τα Γιάννενα», όμως θέλει και το Μουντιάλ. Διαβολεμένο κέφι καλικαντζάρων και ανθρώπων. Αθώα η τερατόμορφη μουτσούνα, δεν μπόρεσε να ξορκίσει το καουμποϊλίκι των ΗΠΑ. Κορίτσια του Μπαλί και του Νεπάλ, μπάκα για χάζι, Τίβερης, Λονδίνο, Τάιμς Σκουέαρ. Τι ωραίο έθιμο το «γουρλίδικο» φέρετρο της Πρωτοχρονιάς!
Την πρώτη ημέρα του μήνα ο σκίουρος ξεμύτισε από τη φωλιά του, ως συνήθως. Δεν ήξερε ότι άλλαξε ο γήινος χρόνος. Ηταν ευτυχής
Anadolu/Getty Images/Ideal image
Ο φακός απεδείχθη μέγας πειρασμός για μία από αυτές τις μικρούλες που ξεκίνησαν βουδιστική μοναστική ζωή στη Μιανμάρ
Sirachai Arunrugstichai/Getty Images/Ideal image
H διεύθυνση ορχήστρας δεν θέλει συναίσθημα, ούτε Δημήτρη Μητρόπουλο, λέει. Θέλει Κίνα και ρομπότ με Τεχνητή Νοημοσύνη
Liu Zhankun/China News Service/VCG via Getty Images/Ideal image
Πλούσιος σε όνειρα πρωταθλητισμού ο οπαδός της Εθνικής Μπουρκίνα Φάσο, αταίριαστος με τη δική μας ποδοσφαιρική κατήφεια
EPA/Jalhal Morchidi
Εξτρα δώρο των εφετινών γιορτών η Πανσέληνος: στο Ναύπλιο βγήκε από τα σύννεφα και στάθηκε δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο
ΑΠΕ-ΜΠΕ/Ευάγγελος Μπουγιώτης
Η τερατόμορφη μάσκα πάνω στο βενεζουελάνικο μηχανάκι απέτυχε να ξορκίσει τον δαίμονα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού
Jesus Vargas/Getty Images/Ideal image
Γερμανοί καλικάντζαροι παρήλασαν σε δρόμους της Βαυαρίας και έδωσαν μια κάποια χαρά στους συμπατριώτες τους
REUTERS/Christian Mang
Στην πισίνα του Κέιπ Τάουν όλα τα βλέμματα μαγνήτισε η μπάκα που έσκασε στο νερό σαν τσουβάλι πεταμένο από βατήρα
REUTERS/Esa Alexander
Αεροφωτογραφία δασικού τοπίου με δρόμο και όχημα σε καρτ ποστάλ από τις χιονοσκέπαστες βορειοανατολικές ΗΠΑ
REUTERS/Mike Segar
Οι «παλιοί γρεναδιέροι της Γενεύης», μέλη τοπικού κλαμπ, παρήλασαν στην ελβετική πόλη με αφορμή τη γιορτή της
EPA/Salvatore di Nolfi
Κολύμπι και σέρφινγκ στην πλαζ της Βαρκελώνης την ώρα του δειλινού, υπό βαριά συννεφιά και τρικυμία
REUTERS/Bruna Casas
Φεστιβαλικές εκδηλώσεις για το νέο έτος έγιναν και στο Κατμαντού, στο Νεπάλ, με πρωταγωνίστριες αυτές τις όμορφες κοπέλες
EPA/Narendra Shrestha
Τα ξημερώματα της 1ης Ιανουαρίου έπεσε κατάκοπη καταγής: όλη νύχτα έπαιζε με το κομφετί της νεοϋορκέζικης Τάιμς Σκουέαρ
REUTERS/Tyrone Siu
Καρέ από το παραδοσιακό σόου που γίνεται κάθε Πρωτοχρονιά στον Τίβερη, με μακροβούτια από τη γέφυρα Καβούρ
REUTERS/Francesco Fotia
Την Πρωτοχρονιά ορισμένοι Λονδρέζοι μασκαρεύτηκαν σε στυλ «Μάτια ερμητικά κλειστά» και πήραν τις ρούγες
REUTERS/Toby Melville
Κάποιοι Ταϊλανδοί γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά στο φέρετρο: «θάβοντας» τον κακορίζικο εαυτό, ελπίζουν σε ανάσταση της Τύχης
REUTERS/Athit Perawongmetha
