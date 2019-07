Ανακοίνωσε τον Γκριεζμάν η Μπαρτσελόνα

Τέλος σε ένα από τα μεγαλύτερα σίριαλ του καλοκαιριού έβαλε η Μπαρτσελόνα, με τους Καταλανούς να ανακοινώνουν και επίσημα την απόκτηση του Γάλλου επιθετικού έως τον Ιούνιο του 2024.

Οι Καταλανοί πλήρωσαν την ρήτρα του 28χρονου παίκτη καταβάλλοντας το ποσό των 120 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για να κάνει δικό της τον παίκτη, ενώ όπως έγινε γνωστό έβαλε στο συμβόλαιο του τη μυθική ρήτρα των 800 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Γκριεζμάν είχε ζητήσει να αποχωρήσει από τους «ροχιμπλάνκος» και είχε απειλήσει να μην κατέβει ούτε στις προπονήσεις για να πάρει την μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα. Ο Γάλλος αγωνίστηκε πέντε σεζόν με την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε έχονυτας 256 εμφανίσεις, 129 γκολ, 46 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις και τους τίτλους του Europa League, του Ευρωπαϊκού και του Ισπανικού Super Cup.

⚠ All the details about @AntoGriezmann, new Barça player

🔵🔴

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2019